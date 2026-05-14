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Ucrania despliega cientos de robots alemanes ‘Gereon’ que transforman su logística militar adaptándose a misiones de alto riesgo

La iniciativa responde a la necesidad de mantener el suministro en zonas donde el riesgo para los soldados se ha incrementado

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Vehículo terrestre no tripulado GEREON en el frente en Ucrania transportando material
Vehículo terrestre no tripulado GEREON en el frente en Ucrania. (ARX Robotics)

La guerra en Ucrania ha impulsado la adopción acelerada de tecnología militar avanzada. Una de las últimas incorporaciones es la llegada de cientos de nuevos robots terrestres no tripulados Gereon, fabricados por la empresa alemana ARX Robotics. El país ha firmado un contrato para incorporar estos sistemas, que se integrarán en operaciones logísticas y de apoyo en el frente.

Según ha informado la empresa, la iniciativa responde a la necesidad de mantener el suministro en zonas donde el riesgo para los soldados se ha incrementado, al tiempo que se multiplican las operaciones de alta complejidad en entornos hostiles. El contrato se alinea con la estrategia de las autoridades ucranianas de elevar la capacidad de su ejército en logística no tripulada.

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Solo en el primer semestre del año las fuerzas armadas de Ucrania prevén adquirir hasta 25.000 robots terrestres, con la intención de automatizar la mayor parte de la logística de primera línea y reducir el riesgo para el personal. ARX Robotics, por su parte, quintuplica la presencia de su flota en Ucrania con estos nuevos envíos. La industria alemana juega un papel clave.

Un devastador ataque nocturno con misiles y drones rusos golpeó las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipro y Odesa. Las imágenes muestran incendios masivos, edificios destruidos, vehículos calcinados y los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Un cambio estructural en la logística del frente

La integración de los UGV Gereon supone una transformación logística tangible en el frente de Ucrania. Estos vehículos se emplearán en tareas críticas como la evacuación de heridos, el reabastecimiento de munición y provisiones, y la entrega de material en entornos de alto riesgo. Pueden adaptar la configuración de cada robot a las exigencias concretas del terreno y la misión, variando desde el transporte de cargas hasta la integración de sensores y herramientas especializadas para operaciones de reconocimiento.

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El diseño autónomo de los Gereon posibilita una rápida transición entre distintas misiones, lo que incrementa la flexibilidad operativa. Su arquitectura escalable combina hardware robusto y software avanzado, facilitando la integración de nuevas capacidades a medida que evolucionan las necesidades sobre el terreno. Con cientos de unidades ya en funcionamiento y nuevas entregas previstas, la empresa alemana afianza su liderazgo en el desarrollo de tecnologías terrestres no tripuladas y refuerza la transformación digital de las fuerzas armadas europeas.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Capacitación y colaboración en Ucrania

La implementación de estos sistemas también ha llevado a ARX Robotics a fortalecer su red industrial en Ucrania, ampliando su capacidad de fabricación y cooperación con proveedores locales para asegurar la cadena de suministro. El despliegue de los robots Gereon viene acompañado de una ampliación del soporte técnico y la formación para las unidades ucranianas que los operarán.

Así, la compañía ha reforzado su presencia en el país, ofreciendo capacitación en el terreno y asistencia técnica directa. Este apoyo garantiza el uso eficiente de los sistemas y permite una mejora constante basada en la retroalimentación obtenida durante las misiones reales. La labor de la compañía es dotar a las Fuerzas de Defensa de Ucrania de herramientas que permitan minimizar los riesgos para el personal, mantener la continuidad de las operaciones logísticas y favorecer la rápida adaptación a las distintas fases del conflicto.

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