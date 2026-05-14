España

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

La prestación mensual a la que tendrá derecho el demandante asciende a 4.070,10 euros mensuales, equivalente al 55% de ese valor

Guardar
Google icon
Un hombre atándose las zapatillas de deporte antes de jugar al fútbol (Freepik)
Un hombre atándose las zapatillas de deporte antes de jugar al fútbol (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado la incapacidad permanente total para un exfutbolista profesional de la Unión Deportiva Ibiza y ha condenado a la mutua Fremap a abonarle una prestación equivalente al 55% de su base reguladora. La sentencia revoca así el fallo anterior que rechazaba la petición del jugador.

El conflicto tiene su origen el 9 de mayo de 2021 cuando sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles en el tobillo izquierdo mientras enfrentaba al Gimnàstic de Tarragona por la segunda división B. La lesión se agravó con infecciones y nuevas intervenciones quirúrgicas, que dejaron secuelas permanentes.

PUBLICIDAD

El diagnóstico fue inicialmente “cuidados postquirúrgicos por lesión y traumatismo”, con baja laboral inmediata. Pese a múltiples cirugías, estudios médicos posteriores señalaron como secuelas, tres cicatrices quirúrgicas de entre 3,5 y 7 centímetros en el talón izquierdo, marcada limitación de movimiento y restricción funcional grave.

Según un informe médico del Unión Deportiva Ibiza presentado en el expediente, “el jugador NO puede competir al nivel requerido y necesario para el correcto desarrollo de su profesión de futbolista […], recomendamos al club su no reincorporación como jugador de fútbol profesional”. El estudio funcional realizado en octubre de 2022 confirmó que persistían las limitaciones físicas, con el pie afectado edematoso, doloroso, con cambios de temperatura y signos de síndrome de distrofia simpática refleja.

PUBLICIDAD

Profesión habitual de “futbolista profesional”

Así el caso llegó a los tribunales, donde la discusión se centró en si el afectado podía seguir siendo considerado “futbolista profesional” al momento de iniciar el expediente de incapacidad permanente. Tras la lesión y durante la recuperación, el jugador asumió un puesto como técnico scouting y entrenador juvenil en el club, lo que las entidades demandadas alegaron como cambio de actividad principal.

La defensa de la mutua Fremap argumentó que el alta médica posterior a la cirugía implicó curación suficiente para la vida laboral, y que el demandante ya había cambiado de rol en el club antes de iniciar el pedido administrativo de incapacidad permanente, hecho en diciembre de 2022.

Por su parte, la defensa del futbolista sostuvo que la lesión sufrida “imposibilita el desarrollo de su profesión de futbolista profesional”, dado el grado de déficit funcional comprobado por pericias y los informes médicos del club. El expediente detalla que el exjugador quedó inhabilitado para todas las actividades que requieren fuerza, velocidad, cambios de ritmo o estabilidad sobre las extremidades inferiores.

Una de las lesiones “más temidas”

El TSJ de Baleares ha acabado resolviendo que la “profesión habitual”, en casos de accidente, es la que se ejercía en el momento del siniestro, aunque posteriormente se hayan desempeñado otras tareas menos exigentes. “La profesión habitual que debe tomarse en consideración es la de futbolista” sostiene el texto y descarta que la recolocación en el club altere este criterio.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

Para los magistrados, la situación no equivale al retiro voluntario por edad avanzada o desgaste, que no generan derecho a esta prestación, sino que se encuadra en la incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo y explican que “excluir el derecho a la percepción de la correspondiente prestación una vez que se produce la situación protegida de incapacidad permanente carece de verdadero fundamento legal. No puede fundarse tal exclusión en el hecho de haber alcanzado una determinada edad”.

El tribunal también recurre a antecedentes de la jurisprudencia para remarcar que “la lesión del tendón de Aquiles es una de las más temidas por los futbolistas […], muchos no consiguen recuperar el nivel previo y ponen fin a su carrera profesional”.

De esta manera, la prestación mensual a la que tendrá derecho el demandante asciende a 4.070,10 euros mensuales, equivalente al 55% de ese valor, por incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. Esta suma representa una garantía de subsistencia y reconoce los años de aportes realizados como jugador profesional desde 2004.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasIslas BalearesFútbolIncapacidadPensión de IncapacidadTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OCU advierte a los consumidores: muchas de las ensaladas preparadas de supermercado no son tan sanas como parecen

7 de las 16 ensaladas preparadas analizadas por la organización suspenden la escala saludable; y las otras 9 apenas llegan a una nota aceptable

La OCU advierte a los consumidores: muchas de las ensaladas preparadas de supermercado no son tan sanas como parecen

Un pediatra es acusado de cometer 130 violaciones y abusos a menores en el trabajo durante 12 años

La investigación salió a la luz tras la denuncia de una madre que desencadenó en un centenar más de casos

Un pediatra es acusado de cometer 130 violaciones y abusos a menores en el trabajo durante 12 años

La carretera más cara del mundo: 200 millones de euros por kilómetro para una construcción que pasa por encima del mar

Las obras de la Nouvelle Route du Littoral han supuesto un desembolso récord para sortear acantilados junto al océano Índico

La carretera más cara del mundo: 200 millones de euros por kilómetro para una construcción que pasa por encima del mar

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid viene defendiendo esta versión desde que regresó de su viaje, el cual sostiene que zanjó antes de lo previsto por presiones de los ejecutivos español y mexicano

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

El gran Wyoming confiesa su dura infancia y la enfermedad de su madre: “Como si hubiera cometido un delito y estuviera sepultado”

El presentador de ‘El intermedio’ se ha sincerado en ‘La noche de Aimar’ sobre una infancia que le ha dejado marcado para siempre

El gran Wyoming confiesa su dura infancia y la enfermedad de su madre: “Como si hubiera cometido un delito y estuviera sepultado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Ucrania despliega cientos de robots alemanes ‘Gereon’ que transforman su logística militar adaptándose a misiones de alto riesgo

La Justicia frena el desahucio de una vivienda de protección oficial porque la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor que habita en ella

Reino Unido revoluciona su artillería con los sistemas remotos inteligentes RCH 155: alcanzan 100 km/h y disparan 8 proyectiles por minuto

No están todos, pero quedan bastantes: protagonistas, antagonistas y supervivientes del 15M, de Pablo Iglesias a Rodrigo Rato

ECONOMÍA

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

Telefónica reduce sus pérdidas en un 68,4% en el primer trimestre gracias a la venta de filiales en Latinoamérica

Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y suben la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”