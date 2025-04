La emocionante reacción de Patrick Schwarzenegger al final de ‘The White Lotus’: “Es un capítulo de mi vida que nunca olvidaré”

Te irás siendo una persona completamente diferente. La serie original de HBO, #TheWhiteLotus, regresa el 16 de febrero a Max.(Crédito: Max)

El final de la tercera temporada de The White Lotus ha dejado grandes revelaciones, pero también a actores que se han consagrado. Algunos ya lo habían hecho durante los anteriores episodios, como Walton Goggins, Carrie Coon, Parker Posey o Aimee Lou Wood. No obstante, ha habido uno que se ha destapado en este último capítulo, en el que ha podido sacar lo mejor de sí mismo y con el que ha cerrado el que será sin duda uno de los grandes papeles de su carrera. Aunque a esa carrera aun le queda mucho por delante.

Hablamos de Patrick Schwarzenegger, el encargado de dar vida a Saxon Ratliff, el mayor de la familia que componen los actores Parker Posey, Jason Isaacs, Sarah Catherine Hook y Sam Nivola. El de Saxon había sido hasta ahora un personaje relativamente familiar para los seguidores de The White Lotus, guardando gran parentesco con otros arrogantes e insoportables como el de Jack Lacy en la primera temporada o el de Theo James en la segunda. Sin embargo, el hijo de Arnold Schwarzenegger ha dado la vuelta a su actitud en el episodio final y ha conseguido de esta manera meterse en el bolsillo al público, quien ha acabado apreciando la evolución del personaje tras ocho episodios que han dado mucho de sí.

“Hoy es un día agridulce. Anoche se me saltaron las lágrimas con el final... En primer lugar, porque fue un final hermoso, devastador y profundo, pero en segundo lugar, porque también fue el final de este capítulo de mi vida...Loto blanco ha consumido mi vida los últimos 16 meses. Preparativos, rodaje, prensa...”, compartía el actor en redes sociales, destacando que para él ha sido una experiencia inolvidable: “Fue un hermoso capítulo de mi vida. Uno que nunca olvidaré. Un capítulo en el que hice relaciones duraderas. Un capítulo del que aprendí muchísimo. Crecí como actor y como ser humano. Un momento de mi vida por el que siempre estaré agradecido. Sólo quería venir y decir GRACIAS A TODOS. A todos los que vieron el programa. Que me apoyaron. ¡¡¡Que no contaron con Saxon !!! ¡¡¡Espero que todos lo hayan disfrutado y de nuevo les doy las gracias por ver y apoyar !!!”, añadía el actor.

Patrick Schwarzenegger en 'The White Lotus'

El futuro por delante

Schwarzenegger ha sido sin duda uno de los actores que más han aprendido con esta temporada, ya que el actor cargaba con una gran presión familiar sobre sus hombros. Primero había llevado en secreto su casting, después había sorprendido a sus padres con alguna que otra escena fuera de tono y finalmente huyendo de ver con sus padres los últimos episodios, quizá sabiendo también del calado emocional que tendría su personaje. “Es añoranza. En los dos últimos episodios, empieza a formar una relación más significativa. Ella lo abre regalándole libros, y él queda expuesto al hecho de que ella cree que Rick es su alma gemela. Ella está realmente enamorada, y Saxon no lo entiende. Siempre se ríe o se burla de esas cosas, pero la ve correr hacia el atardecer y saltar a los brazos de Rick. Tienen este momento, frente a frente, y él piensa: “Wow. Tal vez esto es lo que quiero”, reflexionaba en una entrevista el actor.

Patrick Schwarzenegger tiene un gran futuro por delante, y de momento tras terminar con The White Lotus se le podrá ver en proyectos muy variopintos. El actor tiene pendiente de estreno la siguiente temporada de Gen V, en la que ya destacó y de la cual es un misterio qué habrá pasado con su personaje y si seguirá en la siguiente aunque sea en forma de flashback. Donde sí está confirmada su aparición es en Billy Knight, una película en la que compartirá pantalla con toda una leyenda como Al Pacino y con otra joven estrella de la televisión como Charlie Heaton, Jonathan Byers en Stranger Things. Y muchos otros que, como el desenlace de su personaje, llegarán en forma de gran sorpresa.