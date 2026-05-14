España Cultura

La serie de Netflix de la que todo el mundo habla: Un magnífico thriller criminal basado en el tráfico de drogas en la Inglaterra de los años ochenta

‘Leyendas’ se ha convertido en una de las ficciones de la plataformas mejor valoradas por crítica y público

Guardar
Google icon
Tráiler oficial de la serie Leyendas, protagonizada por Steve Coogan (Netflix).

Se estrenó el pasado 7 de mayo en Netflix y ya es la serie más vista de Netflix en nuestro país. Además, todo el mundo habla de ella en redes sociales como uno de los grandes descubrimientos de la temporada. Se trata de Leyendas, un thriller criminal que reconstruye el auge de la narcocriminalidad en el Reino Unido durante la década de 1980.

Creada por Neil Forsyth (responsable de The Gold) y basada en hechos reales, la serie sigue a un grupo de agentes de aduanas sin experiencia previa y sin recursos suficientes que, presionados políticamente, se infiltran en redes de tráfico de heroína en Londres y Liverpool, enfrentándose al riesgo de perder sus identidades, o incluso la vida.

PUBLICIDAD

La ficción adapta la historia recogida en el libro de no ficción The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated The Global Drug Trade, de Guy Stanton y Peter Walsh. La acción se sitúa en el contexto de la crisis económica bajo el gobierno de Margaret Thatcher, cuando la falta de recursos impedía la implantación de una guerra contra las drogas al estilo de Estados Unidos y empujaba a buscar soluciones alternativas y de bajo presupuesto.

Basada en la lucha contra la droga en los años 80

A finales de la década de 1980, con el incremento del tráfico de heroína, las autoridades británicas decidieron intervenir. Neil Forsyth, junto a los directores Brady Hood y Julian Holmes, arma una narrativa basada en los operativos reales de la época, en la que la ausencia tanto de experiencia como de recursos adecuados en los agentes fue suplida con ingenio y riesgo personal.

PUBLICIDAD

Tom Burke, protagonista de 'Leyendas', la nueva serie de Netflix. (Justin Downing/Netflix)
Tom Burke, protagonista de 'Leyendas', la nueva serie de Netflix. (Justin Downing/Netflix)

La serie se inicia con dos muertes por sobredosis en extremos opuestos del espectro social británico, motivo que justifica la intervención política urgente. El proceso de selección del equipo infiltrado se resume en apenas quince minutos de metraje, reflejando el enfoque pragmático. Don Clark (Steve Coogan) asume el reclutamiento de cuatro agentes: Guy (Tom Burke), Kate (Hayley Squires), Bailey (Aml Ameen) y Erin (Jasmine Blackborow), cada uno caracterizado por su insatisfacción personal y la búsqueda de una vida más emocionante o significativa.

La misión plantea dos frentes principales: Guy se infiltra en el barrio turco de Londres con el objetivo de rastrear la ruta de la heroína desde Pakistán, mientras Kate y Bailey operan en Liverpool, exponiendo el colapso de la industria portuaria y el consecuente aumento del narcotráfico.

Desde el primer capítulo, la alternancia entre el humor y la tensión articula una serie donde los miembros del equipo, completamente ajenos a las prácticas policiales convencionales, improvisan identidades y emplean sus habilidades administrativas o sociales para sobrevivir y avanzar.

Seis capítulos que combinan humor y thriller

Al estructurarse en seis capítulos, Forsyth retrata el impacto de la infiltración en las vidas privadas de los agentes. Las escenas de reclutamiento y entrenamiento se abordan con un tono de comicidad que, gradualmente, da paso a episodios de thriller clásico, especialmente tras los sucesos violentos que endurecen la trama. El propio Clark emerge como un personaje marcado por el desgaste psicológico inherente al trabajo clandestino.

Primer plano de un hombre de mediana edad con cabello gris y abrigo, mirando hacia la derecha con expresión seria, con un coche oscuro al fondo y cielo nublado
Steve Coogan en una imagen de 'Leyendas' (Netflix)

El concepto de “leyenda”, entendido como la identidad falsa de un agente encubierto, constituye el núcleo temático de la serie. Clark instruye a su grupo: “Tu leyenda debe nacer de ti mismo, o no funcionará. Y cuando las leyendas no funcionan, la gente muere”. Estas palabras resumen el conflicto de fondo que atraviesan los personajes, especialmente Guy, cuya inmersión en el universo del narcotráfico turco lo lleva a una pérdida deliberada de referentes personales y familiares. Su camino en la red narco narra, capítulo a capítulo, hasta qué punto el riesgo extremo y la necesidad de asumir múltiples identidades diluyen la frontera entre la realidad y la ficción vital.

Los seis episodios de Leyendas, cuya duración oscila entre 48 y 74 minutos, destacan por el ritmo ágil y el uso de referencias musicales y estéticas de la Gran Bretaña de la década de 1980, recreando ambientes, vestuarios y acentos que refuerzan el realismo de la producción.

La serie no se basa únicamente en giros argumentales: otorga espacio a las motivaciones y contradicciones tanto de agentes como de traficantes, mostrando de forma cruda el deterioro social asociado al tráfico y consumo de heroína, en especial en Liverpool.

Una imagen de 'Leyendas', sobre el tráfico de drogas en Inglaterra en los años 80 (Crédito: Justin Downing/Netflix © 2026)
Una imagen de 'Leyendas', sobre el tráfico de drogas en Inglaterra en los años 80 (Crédito: Justin Downing/Netflix © 2026)

La alternancia entre situaciones de peligro mortal (varios episodios plantean la posibilidad de que alguno de los protagonistas no sobreviva al operativo) y escenas de camaradería enfatiza la fragilidad mental y social de quienes se prestaron voluntarios, motivados más por el vértigo del cambio que por un compromiso policial genuino.

El realismo de Leyendas emerge en la exposición de los métodos rudimentarios con los que operaba el sistema aduanero británico, muy distantes de la tecnología policial actual.

La recepción crítica ha destacado la capacidad de Neil Forsyth para equilibrar tensión y humor, y se ha definido como una de las producciones policíacas recientes más notables de Netflix, gracias a su concisión estructural y la fidelidad histórica lograda en la reconstrucción del periodo.

Temas Relacionados

NetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Star Wars’ llega a RTVE: La 1 emitirá durante este fin de semana la trilogía original, que también se podrá ver en su plataforma

Con motivo del inminente estreno de ‘The Mandalorian and Grogu’, el canal emitirá en sesión continua ‘Una nueva esperanza’, ‘El imperio contraataca’ y ‘El retorno del jedi’ al día siguiente

‘Star Wars’ llega a RTVE: La 1 emitirá durante este fin de semana la trilogía original, que también se podrá ver en su plataforma

Creció en el Opus Dei y ha escrito un libro contando la manipulación psicológica y el abuso emocional que sufrió: “Es algo mucho más complejo que una secta”

Marina Perda firma ‘La Obra’, un relato autobiográfico en el que busca acabar con los estereotipos sobre esta organización, concienciar sobre algunas de sus prácticas y generar una mayor empatía con quienes salen de ella

Creció en el Opus Dei y ha escrito un libro contando la manipulación psicológica y el abuso emocional que sufrió: “Es algo mucho más complejo que una secta”

Los mejores estrenos de la semana en cines: del ángel Keanu Reeves en ‘Movida celestial’ al show musical de Jennifer Lopez en ‘El beso de la mujer araña’

El terror de ‘Hokum’ o el drama familiar de la española ‘Un hijo’ completan las novedades en taquilla

Los mejores estrenos de la semana en cines: del ángel Keanu Reeves en ‘Movida celestial’ al show musical de Jennifer Lopez en ‘El beso de la mujer araña’

Quentin Tarantino considera esta película de 1978 “una emocionante y sangrienta imitación de ‘Tiburón’”: la película de serie B que conquistó al cineasta

Con el tiempo, la película de Joe Dante se ha convertido en una obra de culto

Quentin Tarantino considera esta película de 1978 “una emocionante y sangrienta imitación de ‘Tiburón’”: la película de serie B que conquistó al cineasta

Si eres fan de ‘Indiana Jones’ o ‘La guerra de los mundos’, no te pierdas la serie de Netflix producida por Steven Spielberg: “Soberbia y entretenida”

El famoso director fue uno de los responsables de esta producción de ciencia ficción encabezada por Noah Wyle, protagonista de ‘The Pitt’

Si eres fan de ‘Indiana Jones’ o ‘La guerra de los mundos’, no te pierdas la serie de Netflix producida por Steven Spielberg: “Soberbia y entretenida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena el desahucio de una vivienda de protección oficial porque la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor que habita en ella

La Justicia frena el desahucio de una vivienda de protección oficial porque la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor que habita en ella

Reino Unido revoluciona su artillería con los sistemas remotos inteligentes RCH 155: alcanzan 100 km/h y disparan 8 proyectiles por minuto

No están todos, pero quedan bastantes: protagonistas, antagonistas y supervivientes del 15M, de Pablo Iglesias a Rodrigo Rato

Tras la crisis sanitaria, Canarias va al choque abierto con Moncloa por la gestión del hantavirus: “Solo han ofrecido a los canarios arrogancia, caciquismo y mentiras”

Adif pagará 786.000 euros para instalar vallas que eviten que los jabalíes y corzos “se cuelen” en las vías y provoquen retrasos en el AVE

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

Telefónica reduce sus pérdidas en un 68,4% en el primer trimestre gracias a la venta de filiales en Latinoamérica

Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y suben la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

Inteligencia artificial y trabajo: cuando los datos personales y costumbres laborales entrenan a nuestro futuro sustituto virtual

Fermín Lorda, carpintero, sobre la falta de aprendices: “Ni al que aprende le interesa trabajar por ese dinero ni a la empresa contratar al que no sabe”

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”