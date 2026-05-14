La serie de Netflix de la que todo el mundo habla: Un magnífico thriller criminal basado en el tráfico de drogas en la Inglaterra de los años ochenta

Tráiler oficial de la serie Leyendas, protagonizada por Steve Coogan (Netflix).

Se estrenó el pasado 7 de mayo en Netflix y ya es la serie más vista de Netflix en nuestro país. Además, todo el mundo habla de ella en redes sociales como uno de los grandes descubrimientos de la temporada. Se trata de Leyendas, un thriller criminal que reconstruye el auge de la narcocriminalidad en el Reino Unido durante la década de 1980.

Creada por Neil Forsyth (responsable de The Gold) y basada en hechos reales, la serie sigue a un grupo de agentes de aduanas sin experiencia previa y sin recursos suficientes que, presionados políticamente, se infiltran en redes de tráfico de heroína en Londres y Liverpool, enfrentándose al riesgo de perder sus identidades, o incluso la vida.

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La ficción adapta la historia recogida en el libro de no ficción The Betrayer: How An Undercover Unit Infiltrated The Global Drug Trade, de Guy Stanton y Peter Walsh. La acción se sitúa en el contexto de la crisis económica bajo el gobierno de Margaret Thatcher, cuando la falta de recursos impedía la implantación de una guerra contra las drogas al estilo de Estados Unidos y empujaba a buscar soluciones alternativas y de bajo presupuesto.

Basada en la lucha contra la droga en los años 80

A finales de la década de 1980, con el incremento del tráfico de heroína, las autoridades británicas decidieron intervenir. Neil Forsyth, junto a los directores Brady Hood y Julian Holmes, arma una narrativa basada en los operativos reales de la época, en la que la ausencia tanto de experiencia como de recursos adecuados en los agentes fue suplida con ingenio y riesgo personal.

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Tom Burke, protagonista de 'Leyendas', la nueva serie de Netflix. (Justin Downing/Netflix)

La serie se inicia con dos muertes por sobredosis en extremos opuestos del espectro social británico, motivo que justifica la intervención política urgente. El proceso de selección del equipo infiltrado se resume en apenas quince minutos de metraje, reflejando el enfoque pragmático. Don Clark (Steve Coogan) asume el reclutamiento de cuatro agentes: Guy (Tom Burke), Kate (Hayley Squires), Bailey (Aml Ameen) y Erin (Jasmine Blackborow), cada uno caracterizado por su insatisfacción personal y la búsqueda de una vida más emocionante o significativa.

La misión plantea dos frentes principales: Guy se infiltra en el barrio turco de Londres con el objetivo de rastrear la ruta de la heroína desde Pakistán, mientras Kate y Bailey operan en Liverpool, exponiendo el colapso de la industria portuaria y el consecuente aumento del narcotráfico.

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Desde el primer capítulo, la alternancia entre el humor y la tensión articula una serie donde los miembros del equipo, completamente ajenos a las prácticas policiales convencionales, improvisan identidades y emplean sus habilidades administrativas o sociales para sobrevivir y avanzar.

Seis capítulos que combinan humor y thriller

Al estructurarse en seis capítulos, Forsyth retrata el impacto de la infiltración en las vidas privadas de los agentes. Las escenas de reclutamiento y entrenamiento se abordan con un tono de comicidad que, gradualmente, da paso a episodios de thriller clásico, especialmente tras los sucesos violentos que endurecen la trama. El propio Clark emerge como un personaje marcado por el desgaste psicológico inherente al trabajo clandestino.

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Steve Coogan en una imagen de 'Leyendas' (Netflix)

El concepto de “leyenda”, entendido como la identidad falsa de un agente encubierto, constituye el núcleo temático de la serie. Clark instruye a su grupo: “Tu leyenda debe nacer de ti mismo, o no funcionará. Y cuando las leyendas no funcionan, la gente muere”. Estas palabras resumen el conflicto de fondo que atraviesan los personajes, especialmente Guy, cuya inmersión en el universo del narcotráfico turco lo lleva a una pérdida deliberada de referentes personales y familiares. Su camino en la red narco narra, capítulo a capítulo, hasta qué punto el riesgo extremo y la necesidad de asumir múltiples identidades diluyen la frontera entre la realidad y la ficción vital.

Los seis episodios de Leyendas, cuya duración oscila entre 48 y 74 minutos, destacan por el ritmo ágil y el uso de referencias musicales y estéticas de la Gran Bretaña de la década de 1980, recreando ambientes, vestuarios y acentos que refuerzan el realismo de la producción.

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La serie no se basa únicamente en giros argumentales: otorga espacio a las motivaciones y contradicciones tanto de agentes como de traficantes, mostrando de forma cruda el deterioro social asociado al tráfico y consumo de heroína, en especial en Liverpool.

Una imagen de 'Leyendas', sobre el tráfico de drogas en Inglaterra en los años 80 (Crédito: Justin Downing/Netflix © 2026)

La alternancia entre situaciones de peligro mortal (varios episodios plantean la posibilidad de que alguno de los protagonistas no sobreviva al operativo) y escenas de camaradería enfatiza la fragilidad mental y social de quienes se prestaron voluntarios, motivados más por el vértigo del cambio que por un compromiso policial genuino.

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El realismo de Leyendas emerge en la exposición de los métodos rudimentarios con los que operaba el sistema aduanero británico, muy distantes de la tecnología policial actual.

La recepción crítica ha destacado la capacidad de Neil Forsyth para equilibrar tensión y humor, y se ha definido como una de las producciones policíacas recientes más notables de Netflix, gracias a su concisión estructural y la fidelidad histórica lograda en la reconstrucción del periodo.

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