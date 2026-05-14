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Frodo y Sam, de la Comarca hasta Málaga: Elijah Wood y Sean Astin visitarán España por el aniversario de ‘El señor de los anillos’

Los dos actores serán invitados de honor de la San Diego Comic-Con durante el próximo mes de octubre

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El Señor de los anillos
Sean Astin y Elijah Wood en 'El señor de los anillos'

El 3 y 4 de octubre de 2026, Elijah Wood y Sean Astin, conocidos mundialmente por encarnar a Frodo Bolsón y Sam Gamyi en El señor de los anillos, se reunirán en la San Diego Comic-Con Málaga. Esta será la primera visita conjunta de ambos actores a España, un evento que ha despertado gran expectación entre los seguidores de la saga y de la cultura pop. La cita, que tendrá lugar en el FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), coincide con el 25º aniversario del estreno de la trilogía dirigida por Peter Jackson.

El anuncio de la presencia de Wood y Astin marca un hito para el público español. Nunca antes los dos protagonistas principales de El señor de los anillos habían compartido escenario en una convención nacional. Para los fans, la oportunidad de acercarse a los actores responsables de dar vida a Frodo y Sam representa un momento único, cargado de nostalgia y reconocimiento por el legado cinematográfico de la saga. Durante su participación, ambos ofrecerán paneles interactivos, sesiones de firmas y encuentros fotográficos con los asistentes.

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La participación de Elijah Wood y Sean Astin en San Diego Comic-Con Málaga se produce en un contexto especial: el cuarto de siglo desde el estreno de La comunidad del anillo. La trilogía, basada en la obra de J.R.R. Tolkien, no solo redefinió el género de fantasía en el cine, sino que también consolidó a Wood y Astin como referentes internacionales. La reunión en Málaga es vista como un homenaje a la amistad de sus personajes, que cruzaron la Tierra Media desde la Comarca hasta el Monte del Destino, y ahora se reencuentran en territorio español.

Durante el evento, Wood y Astin participarán en paneles oficiales, donde compartirán anécdotas sobre el rodaje de El señor de los anillos, responderán preguntas del público y reflexionarán sobre el impacto de la saga tras 25 años. Además, los asistentes podrán obtener autógrafos y tomarse fotografías con los actores, actividades que suelen agotar entradas en minutos en convenciones internacionales.

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Imagen promocional de la Comic-Con de Málaga
Imagen promocional de la Comic-Con de Málaga

Dos grandes compañeros de viaje, reunidos

La carrera de Elijah Wood se extiende por más de tres décadas. Aunque su papel como Frodo sigue siendo el más recordado, Wood ha cultivado una filmografía diversa. Destaca su actuación en Ya no me siento a gusto en este mundo, película independiente ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance, y su reciente trabajo en la serie Yellowjackets. Además, ha explorado el género del thriller en Maniac y la comedia negra en Wilfred, demostrando una versatilidad que lo mantiene vigente en la industria audiovisual. Por su parte, Sean Astin ha construido una trayectoria multifacética como actor, director y productor. Antes de encarnar a Sam, Astin ganó notoriedad con Los Goonies, un clásico del cine juvenil de los años 80. Posteriormente, fue nominado al Oscar por su cortometraje Kangaroo Court y participó en películas como Rudy, donde interpretó a un perseverante jugador de fútbol americano. En televisión, ha intervenido en series como 24 y Stranger Things, consolidando su presencia en formatos diversos y alcanzando nuevas generaciones de espectadores.

La San Diego Comic-Con Málaga 2026 se presenta como un punto de encuentro europeo de referencia para aficionados y profesionales de la cultura pop. Además de la dupla de El señor de los anillos, el evento contará con la presencia de figuras como Richard Dean Anderson (Macgyver), Kristian Nairn (Juego de tronos), Iñaki Godoy (ONE PIECE), Michael Rooker (Guardianes de la Galaxia, The Walking Dead), John Romita Jr. (Spider-Man, Kick-Ass) y Kevin Smith (Clerks, View Askewniverse). La programación incluye paneles, charlas, exposiciones y actividades orientadas tanto a la industria como al público general.

Las entradas para la convención ya están disponibles a través de Ticketmaster. El evento se desarrollará entre el 1 y el 4 de octubre, con el fin de semana reservado para la presencia de Wood y Astin. Se espera una alta afluencia de público, motivada por la oportunidad de celebrar el aniversario de El señor de los anillos junto a los actores que dieron vida a una de las amistades más recordadas del cine.

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