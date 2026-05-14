La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Sergio Ramos y su arriesgada apuesta por comprar el Sevilla. (Composición Infobae)

Con la parte de arriba prácticamente decidida, ahora solo falta por saber quiénes serán los equipos que bajen a Segunda División. Tras el descenso consumado del Oviedo, 10 equipos lucharán en las últimas dos jornadas por no descender. Rayo Vallecano, Osasuna, Valencia, Sevilla, Elche, Mallorca, Levante, Espanyol, Girona y Alavés vivirán la recta final de LaLiga en un puño mientras luchan por estar la siguiente temporada entre los mejores de España.

Pero en medio del precipicio ha aparecido Sergio Ramos. El excentral de Camas, que debutó en el primer equipo sevillista con apenas 16 años antes de forjar su leyenda en el Real Madrid y la Selección Española, se ha negado a regresar a la capital para rescatar a su Sevilla FC. El 12 de mayo, el club de Nervión tenía prácticamente nuevo dueño.

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La operación, orquestada junto al fondo Five Eleven Capital, propiedad del argentino Martin Ink, supone la adquisición de alrededor del 80% del capital social en una transacción valorada en 450 millones de euros, deuda incluida. Ahora, a falta de la firma notarial y el visto bueno de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes, el acuerdo está cerrado.

Pero la apuesta de Ramos tiene un enorme riesgo empresarial. Más allá del sentimiento evidente del camero, el equipo llega al tramo final con todo por decidir, mirando de reojo a los puestos de descenso y con las cuentas en números negativos. Desde las peñas del Sevilla FC, consultadas por Infobae, están centradas en “sumar para que se materialice la permanencia del Sevilla”.

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El defensa Sergio Ramos (EFE/José Manuel Vidal)

De reinar en Europa a pelear por sobrevivir

Para entender lo arriesgado de la apuesta de Ramos, hay que recordar la historia reciente del Sevilla. Entre 2014 y 2016, el equipo de Unai Emery conquistó tres Europa Leagues consecutivas y convirtió el torneo en territorio hispalense. Primero llegó la final de Turín frente al Benfica. Después vino Varsovia, donde venció al FC Dnipró. Y finalmente Basilea, frente a todo un Liverpool de Jürgen Klopp.

Aquellos años dorados prometían la clasificación a Europa año tras año. Hasta que los problemas de la directiva se vieron en el campo. En los últimos años, el Sevilla FC ha dado un giro total y ha luchado por no descender. Quedó decimocuarto en la temporada de 2023/24 y el año pasado, el decimoséptimo, salvándose por la mínima. Este año, se presagia que lucharán hasta el final por no quedar entre los tres últimos.

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El resultado es una sangría contable de 221 millones de euros en pérdidas acumuladas durante cinco temporadas consecutivas. En la temporada 2023-2024 el club perdió casi 82 millones. La masa salarial ha tenido que recortarse un 32% hasta los 93 millones actuales, la deuda reconocida alcanza los 88 millones y los fondos propios negativos superan los 123 millones: una situación de quiebra que solo la entrada de capital fresco puede revertir.

El futbolista Sergio Ramos ya está en Sevilla para firmar con el club hispalense y ha dicho estar emocionado y a la espera de hacer las primeras pruebas: "Un sueño cumplido, era el momento", ha afirmado.

Las cuentas del descenso... con un acuerdo

El equipo de Luis García Plaza afronta las dos últimas jornadas con 43 puntos y una ventaja que, en lo virtual, estaría por salvarse (nadie ha descendido con estos puntos en la historia). Pero el peligro es más real que nunca, dado que los rivales directos también han sacado puntos y la salvación matemática todavía no se da.

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El domingo reciben en el Pizjuán al Real Madrid, necesitado de victorias para recuperar sensaciones y la confianza de la afición, y en la última jornada, viajan a Vigo para enfrentarse al Celta en busca de materializar el sueño europeo. Uno de los calendarios más difíciles de entre todos los equipos en la misma situación.

Sergio Ramos era consciente de las posibilidades y por eso ha incluido una cláusula específica por si el Sevilla pierde la categoría. En tal caso, el precio de la operación se reduciría un 25% (112,5 millones de euros), cantidad que el club recuperaría cuando regrese a Primera. Una fórmula que protege a ambas partes si se da el desastre deportivo.

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