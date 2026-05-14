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Telefónica reduce sus pérdidas en un 68,4% en el primer trimestre gracias a la venta de filiales en Latinoamérica

La ‘teleco’ española confirma previsiones para este año tras anunciar pérdidas por 411 millones de euros, muy por debajo de los más de 1.300 millones en números rojos del pasado año

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El logo de Telefónica en una de las sedes de la compañía. (Europa Press)
El logo de Telefónica en una de las sedes de la compañía. (Europa Press)

La estrategia de desinversiones en América Latina durante el último año ha permitido a Telefónica recortar hasta los 411 millones de euros sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre del año, según la información remitida este jueves por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta cifra, aún en números rojos pero notablemente por debajo de los 1.304 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior, supone una reducción del 68,4% en las pérdidas del gigante español de telecomunicaciones.

La firma también ha confirmado sus previsiones para 2026 y anota un beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas de 482 millones entre enero y marzo. Las pérdidas netas asociadas a las operaciones discontinuadas ascendieron a 798 millones de euros durante el primer trimestre de 2026, principalmente por la venta de activos en Chile, Colombia y México. En contraste, el beneficio neto no ajustado de las actividades continuadas alcanzó los 386 millones de euros.

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En términos de ingresos totales, la compañía generó 8.127 millones de euros hasta marzo, lo que supone un crecimiento del 0,8% en comparación interanual a tipos de cambio constantes. El flujo de caja libre procedente de las operaciones continuadas se situó en 333 millones de euros, un registro condicionado por la estacionalidad propia del arranque de año.

El desempeño operativo del grupo se tradujo en un Ebitda ajustado de 2.836 millones de euros, un 1,8% más que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes. Además, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos se incrementó hasta 1.375 millones de euros, lo que representa un 2,4% más en términos constantes. Estos indicadores muestran el avance de Telefónica en la rentabilidad de sus operaciones, apoyada en la disciplina financiera y la optimización de recursos.

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Evolución de los principales segmentos y mercados

Por segmentos, el negocio residencial (‘B2C’) aportó 4.808 millones de euros, el 59% del total, con un crecimiento del 1,5%. El segmento empresarial (‘B2B’) sumó 1.932 millones de euros, un 24% del total y un aumento del 5,7%, mientras que el área mayorista contribuyó con 1.387 millones de euros, el 17% restante, aunque registró una caída del 7,4%.

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En el análisis geográfico, España continuó siendo el mercado más relevante para la compañía, con unos ingresos trimestrales de 3.233 millones de euros y un Ebitda ajustado de 1.150 millones, ambos con incrementos del 2%. La empresa atribuyó este comportamiento a un “sólido momento operativo”, reflejado en un ingreso medio por cliente de 91,5 euros y una tasa de abandono (‘churn’) que descendió al 0,7%, el nivel más bajo registrado hasta la fecha.

La base de accesos móviles con contrato en España superó los 16 millones y las líneas IoT (Internet de las Cosas) sobrepasaron los 25 millones, cuadruplicando el dato de marzo de 2025. En Brasil, la filial logró un récord de 117,5 millones de accesos y un crecimiento del 33% en la oferta convergente Vivo Total. Alemania, por su parte, mantuvo la ganancia neta de 48.000 contratos móviles, mientras que en Reino Unido, las inversiones selectivas en red permitieron mantener las previsiones financieras planteadas para 2026.

La deuda financiera neta también se reduce

Durante el primer trimestre, la inversión total del grupo fue de 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior a tipos de cambio constantes. Esto sitúa la ratio de inversión sobre ingresos en el 10,7%, alineada con el objetivo anual. Telefónica también redujo su deuda financiera neta en cerca de 1.500 millones de euros, hasta los 25.342 millones, lo que llevó el ratio de endeudamiento a 2,72 veces.

Con estos resultados, la empresa confirmó sus previsiones: espera un crecimiento de ingresos y Ebitda ajustado de entre el 1,5% y 2,5% para el conjunto de 2026, un aumento del flujo de caja operativo ajustado superior al 2%, y una ratio de inversión sobre ingresos próxima al 12%. Además, ratificó el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, que se pagará en junio de 2027. Por su parte, el segundo tramo del dividendo correspondiente a 2025, también de 0,15 euros por acción, será abonado el 18 de junio.

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