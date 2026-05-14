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‘Star Wars’ llega a RTVE: La 1 emitirá durante este fin de semana la trilogía original, que también se podrá ver en su plataforma

Con motivo del inminente estreno de ‘The Mandalorian and Grogu’, el canal emitirá en sesión continua ‘Una nueva esperanza’, ‘El imperio contraataca’ y ‘El retorno del jedi’ al día siguiente

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Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

Este fin de semana, La 1 ofrecerá una programación especial que reunirá a varias generaciones de espectadores: la trilogía original de Star Wars se emitirá en abierto, disponible también a través de la plataforma digital RTVE Play. La iniciativa coincide con la inminente llegada a los cines de la nueva película de la franquicia, ‘The Mandalorian & Grogu’. Los episodios IV, V y VI se podrán ver el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, a partir de las 15:50 horas. La propuesta de RTVE permite revivir en pantalla grande y en streaming el origen de una de las sagas más influyentes en la historia del cine. Las emisiones se presentan como una oportunidad tanto para los seguidores de toda la vida como para quienes aún no han explorado el universo creado por George Lucas.

La maratón comenzará el sábado 16 de mayo desde las 15:50 horas, con una doble sesión que enfrentará a los espectadores a las primeras entregas de la saga. El domingo 17 de mayo, a la misma hora, se completará el ciclo en La 1 y de forma simultánea en RTVE Play. El evento televisivo responde al estreno próximo en salas de ‘The Mandalorian & Grogu’, el nuevo capítulo cinematográfico del universo Star Wars. RTVE ha organizado esta emisión como una cita destacada para los aficionados, resaltando la vigencia de la saga y su capacidad para atraer a públicos diversos. La trilogía original, compuesta por Episodio IV: Una nueva esperanza, Episodio V: El Imperio contraataca y Episodio VI: El retorno del Jedi, ha marcado a distintas generaciones desde su lanzamiento hace más de cuatro décadas.

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La programación da inicio con Episodio IV: Una nueva esperanza, el filme que abrió el universo galáctico en 1977 bajo la dirección de George Lucas. En la historia, Mark Hamill interpreta a Luke Skywalker, un joven que, tras descubrir un mensaje de socorro de la Princesa Leia, se une a una misión para enfrentar al Imperio Galáctico. Acompañan a Skywalker personajes que forman parte del imaginario colectivo: el contrabandista Han Solo (Harrison Ford), el maestro Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness), los androides C-3PO y R2-D2, y el antagonista Darth Vader. La película fue galardonada con seis premios Óscar y obtuvo diez nominaciones, entre ellas la de Mejor película. Su estreno redefinió el género de la ciencia ficción y consolidó a Star Wars como fenómeno global.

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Este año se subastará un objeto valioso que usó Darth Vader durante la saga original de películas de 'Star Wars'. (Créditos: YouTube / Collective Culture)

Clásicos de la ciencia ficción que cambiaron para siempre el cine

La secuela, Episodio V: El Imperio contraataca, dirigida por Irvin Kershner en 1980, es considerada por muchos seguidores y críticos como la obra más lograda de la franquicia. El argumento muestra al Imperio lanzando un ataque devastador sobre la base rebelde en el planeta Hoth, lo que obliga a los protagonistas a tomar caminos separados. Durante el filme, Luke Skywalker viaja a Dagobah para entrenar con el maestro Yoda, mientras Han Solo y la Princesa Leia buscan refugio en las nubes de Bespin. La cinta es célebre por incluir una de las revelaciones más inesperadas del cine, elemento que incrementó su impacto cultural. El Imperio contraataca consolidó la saga como referente no solo de entretenimiento, sino también de narrativa e innovación técnica.

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La conclusión de la trilogía llega con Episodio VI: El retorno del Jedi, estrenada en 1983 bajo la dirección de Richard Marquand. El episodio finaliza la lucha entre la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico, presentando el rescate de Han Solo de manos de Jabba el Hutt y el enfrentamiento definitivo entre Luke Skywalker y Darth Vader, supervisados por el Emperador Palpatine. El filme incluye la primera aparición de los Ewoks, personajes que se convirtieron en símbolo del cierre de la trilogía. El retorno del Jedi supuso el broche de oro a una historia que, décadas después, continúa vigente y es revisitada con entusiasmo por nuevas generaciones. La emisión en abierto y en streaming de la trilogía original este fin de semana refuerza el vínculo entre Star Wars y el público, en vísperas de un nuevo estreno que expande el legado de la saga.

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