El compositor de ‘The White Lotus’ abandona la serie y revela cómo era la intro original para la tercera temporada: “Ha sido nuestra última pelea”

Cuando arrancó la tercera temporada de The White Lotus, la que está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada en materia de series, muchos fans se llevaron la mano a la cabeza por un mismo motivo. En la introducción de la serie, el tema principal que la presenta en los créditos iniciales, no había ni rastro de los característicos gritos, una seña de identidad en las dos anteriores temporadas. Mucha gente quedó confundida, pero el éxito de los capítulos camufló en gran medida la decepción inicial. Sin embargo, parece que el gran misterio se ha resuelto justo a la espera de saber el desenlace de la temporada.

Resulta que el compositor original de la serie, Cristóbal Tapia de Veer, acaba de revelar no solo que no continuará por una cuarta temporada y que abandona la serie, sino que la razón detrás de esto está en gran medida en la partitura original de la serie. Así es, la intro que se puede escuchar al inicio de la tercera temporada no es la que había pensado en origen, o al menos no es la versión completa del tema que había ideado en un principio. “Era una música de fondo... una canción que se parece más a algo que escucharías en Ibiza, en algún club con un ambiente chill y sexy”, explica Tapia de Veer, quien confiesa que la parte final sí contenía los icónicos gritos de anteriores temporadas, solo que se quedó fuera al ser recortada.

“Envié un mensaje al productor y le dije que sería genial, en algún momento, darles la versión más larga con los ooh-loo-loo-loos, porque la gente explotaría si se diera cuenta de que iba a ir allí de todos modos. Le pareció una buena idea. Pero luego Mike lo cortó, no le hizo ninguna gracia”, relata el compositor, quien lo señala como una de las razones para abandonar The White Lotus. “Quiero decir, en ese momento, ya habíamos tenido nuestra última pelea para siempre, creo. Así que estaba diciendo que no a cualquier cosa. Y yo anuncié al equipo hace unos meses que no iba a volver, que me iba”.

Como en una banda de rock

Con la salida del compositor, The White Lotus podría perder la que ha sido una de sus señas de identidad en estas tres temporadas, casi tan mítica como su variado reparto, sus temas controvertidos y sus paradisíacos escenarios. Para aquellos que se hayan quedado con ganas de saber cómo sonaba originalmente la pieza de Cristóbal Tapia de Veer, este mismo la ha colgado en YouTube para que esté en dominio público, y será su último testamento para los fans de la serie: “Los títulos no pueden durar más de 1:45 segundos, así que aquí tienes una de las versiones con el final sin cortes.

La experiencia de Tapia de Veer es muy parecida a la de la historia de una banda, tal y como él mismo asegura. “Me dije, vale, esto es como una banda de rock en la que he estado antes en la que el guitarrista no entiende nada al cantante”. Con la publicación del tema se ha resuelto uno de los grandes misterios de la serie, pero aun faltan otros tantos por resolver que se verán contestados este mismo fin de semana con la emisión del episodio final de la serie, que además tendrá una duración especial de hora y media. Tiempo de sobra para poner fin a todo, aunque al músico le dijeran que no había tiempo para alargar su composición.