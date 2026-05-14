Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ (REUTERS/Stephane Mahe)

Las autoridades francesas han levantado este sábado las restricciones para que los pasajeros asintomáticos de un crucero británico puedan abandonar el barco, procedente de las islas Shetland y con más de 1.700 pasajeros aislados a bordo.

El Ambition, operado por Ambassador Cruise Line, permanecía confinado y anclado en el puerto de Burdeos mientras se investigaba el origen de los síntomas que estaban afectando a decenas de personas a bordo. La decisión se tomó tras la muerte de un pasajero nonagenario por un infarto, si bien en un principio se asumió que podía deberse a complicaciones de una enfermedad por haber presentado síntomas digestivos un día antes de fallecer.

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Los pasajeros no infectados y asintomáticos pueden desembarcar ya del 'Ambition' (REUTERS/Stephane Mahe)

“Ningún vínculo” entre la gastroenteritis y la muerte del pasajero

Este miércoles, las autoridades sanitarias han confirmado que el brote sobre el Ambition responde a una “infección gastrointestinal de origen viral” y que no se han registrado casos graves. Las personas asintomáticas podrán desembarcar ya del crucero, pero las infectadas deberán permanecer a bordo y en aislamiento en sus camarotes, de acuerdo con información de la AFP.

Alrededor de 80 personas han mostrado síntomas “compatibles con una infección digestiva aguda” desde el lunes, situación que motivó, “por precaución” (y por “evitar la psicosis” ante la inquietud internacional por el otro virus del otro crucero, el hantavirus sobre el MV Hondius), la decisión de confinar el barco.

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La muerte del pasajero de 92 años provocó inquietud entre el resto de viajeros, pero los responsables sanitarios han explicado que “hasta el momento no se ha establecido ningún vínculo con el episodio de gastroenteritis”. El cuerpo del fallecido permanece a bordo, “de acuerdo con las convenciones internacionales”.

El pico de síntomas entre los pasajeros se registró el lunes, cuando el barco estaba atracado en Brest. El pasajero fallecido murió antes de que el crucero llegara al puerto de la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. Según la compañía de cruceros, se detectó un aumento de casos de enfermedad tras el embarque de nuevos pasajeros en Liverpool el pasado sábado.

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El presidente del Gobierno ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión. (Fuente: Europa Press / ACFIPRESS/lamoncloa)

El ‘Ambition’ tiene prevista una parada en Gijón este domingo

Este martes, un portavoz de la línea de cruceros dijo, en declaraciones a GBN: “Queremos transmitir a los pasajeros la tranquilidad de que nos tomamos cualquier enfermedad a bordo de nuestros barcos con extrema seriedad. Se implementaron de inmediato protocolos reforzados de saneamiento y prevención en todo el barco conforme a los procedimientos de salud pública establecidos, tras los primeros informes de casos de enfermedad.

Las medidas integrales de salud y seguridad aplicadas a bordo incluyen un aumento de la limpieza y desinfección en las zonas comunes, servicio asistido en determinados restaurantes y recomendaciones continuas a los pasajeros sobre la higiene de manos, como el lavado frecuente, el uso de gel hidroalcohólico y la notificación inmediata de cualquier síntoma al equipo médico del barco. Como parte de la escala programada en Burdeos, seguimos el protocolo correspondiente e informamos a las autoridades sanitarias francesas sobre la situación.”

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El Ambition, gestionado por la compañía británica Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos el martes con 1.233 pasajeros - en su mayoría británicos e irlandeses - y 514 tripulantes. Durante la cuarentena, algunos pasajeros compartieron su experiencia en redes sociales. Seos Guilidhe, residente en Belfast, contó a la AFP que estuvo “jugando al bingo” a bordo. “Estamos a bordo con pautas adicionales de higiene. No es tan grave como durante el Covid. La gente actúa con normalidad”, escribió.

Zarpó de las Islas Shetland, en el norte de Escocia, el 6 de mayo, haciendo escala en Belfast y Liverpool antes de llegar a Burdeos, desde donde tenía previsto dirigirse a España y parar en Gijón este domingo 17. El plan inicial era regresar a Liverpool el 22 de mayo.

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