El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

Una persona reposta en una gasolinera en Madrid (España). (Europa Press / Europa Press)

La caída en el coste de la electricidad ha empujado a la baja la inflación en el cuarto mes del año, que recorta en dos décimas su tasa respecto al mes anterior. Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves tras adelantar hace dos semanas una moderación del Índice de Precios de Consumo (IPC) hasta el 3,2% en abril, gracias al abaratamiento de la factura de la luz y pese al incremento en los costes de gasolina y gasoil provocado por la guerra en Oriente Medio.

El descenso de los precios de la electricidad y del gas natural ha permitido al Gobierno anunciar el inicio de la desactivación de algunas ayudas fiscales a partir del 1 de junio. En concreto, se eliminarán las medidas relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA de la electricidad y el gas natural, briquetas, pellets y leña, pero mantendrá hasta el 30 de julio las relacionadas con el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

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Además del precio de la energía, la institución dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala un mejor comportamiento en el segmento de los paquetes turísticos, que se encarecieron en menor medida que el pasado año, como factor clave para la contención del IPC. En contraste, los carburantes y lubricantes para vehículos personales subieron sus precios, presionando la inflación al alza, a diferencia de lo ocurrido el año anterior cuando descendieron.

El impacto de las medidas fiscales y energéticas

En abril, la electricidad bajó un 4,3% y el gas natural un 9,6%, lo que, a juicio del Ministerio, demuestra la resiliencia del sistema energético español gracias al peso de las renovables.

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Desde la cartera de Carlos Cuerpo consideran que el llamado “escudo renovable” y el paquete de respuesta ante la guerra en Irán contribuyeron a suavizar el impacto sobre los precios y el poder adquisitivo familiar. Según fuentes del mismo organismo citadas por Europa Press, “la inflación de los carburantes sin las medidas hubiera sido del 28,9% en abril”, pero la intervención gubernamental permitió moderarla en más de 16 puntos porcentuales. El Gobierno estima que el conjunto de medidas del plan de respuesta redujo la inflación en casi un punto porcentual.

Variación interanual del IPC en España desde 2003. (Fuente: Europa Press)

En cambio, los combustibles para vehículos personales superaron el umbral del 15% de variación anual fijado en la normativa anticrisis, por lo que las ayudas sobre carburantes, como los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA al 10% en gasolinas, gasóleos y biocarburantes, se mantendrán hasta finales de junio.

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En paralelo, el Ejecutivo ha confirmado la continuidad de otras ayudas, entre ellas los descuentos reforzados del bono social eléctrico, que ofrece rebajas del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los considerados vulnerables severos. También seguirán activas las ayudas dirigidas a agricultores y transportistas.

La subida mensual de los precios se modera ocho décimas

El dato de inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos por su alta volatilidad, cerró abril en el 2,8%, una décima menos que en marzo. En cuanto a la variación mensual, el IPC aumentó un 0,4% respecto a marzo, ralentizando la tendencia alcista frente a la subida del 1,2% registrada el mes anterior. El incremento mensual se debió, entre otros factores, al encarecimiento de restaurantes y prendas de vestir. En cuanto al IPC armonizado (IPCA), utilizado para comparar la inflación en España con la de otros países del entorno, la tasa interanual subió una décima en abril, situándose en el 3,5%, mientras que la variación mensual alcanzó el 0,7%.

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