La escena que se quedó fuera del final de ‘The White Lotus’: “Tuvimos que cortarla, lo que es muy decepcionante”

El final de The White Lotus ha llegado, y ha dejado un reguero de grandes reacciones, tanto por su desenlace como por todas las preguntas que ha planteado este. Aun así, los fans parecen haber quedado satisfechos en gran medida con la resolución final de varias de las tramas, ya que no solo los datos de audiencia han sido un récord sino que también ha habido grandes críticas y comentarios positivos en redes sociales. Aun con todo, los espectadores se han quedado sin ver una escena que quizá les hubiera gustado, pero que se ha quedado fuera del montaje final, tal y como revela ahora el creador de la serie.

El showrunner de la producción de HBO Max, Mike White, revelaba en una reciente entrevista que una de las partes más decepcionantes del final de esta tercera temporada es haber tenido que eliminar un momento concreto. En concreto, una escena en la que se iba a ver a la hija de los Ratliff, Piper (Sarah Christine Hook) perder la virginidad con el personaje de Zion (Nicholas Duvernay), el hijo de Belinda (Natasha Rothwell). Una escena que probablemente hubiera cambiado la forma de ver al personaje y, sobre todo, de que este lidiara con uno de sus grandes desafíos a lo largo de la tercera entrega de la serie.

“Ella decide perder su virginidad en el guión en el último episodio. Y ella realmente tiene relaciones sexuales con Zion. Hay toda una escena en la que ella dice: ‘Es verdad. Saxon tiene razón en esto. Necesito acabar con esto’. Y después de salir del monasterio, dice: ‘Necesito sexo’. Pero al final, fue una de esas cosas donde era como, ya es una hora y media. Habría añadido 10 minutos a la cosa. Y tenía un poco de un ambiente de comedia romántica en medio de tratar de matar a la familia con las frutas pong pong. Parecía que intentaba hacer demasiadas cosas narrativamente”, desarrolla el creador.

Piper (Sarah Catherine Hook) junto a su hermano Saxon (Patrick Schwarzenegger)

Demasiado larga, ¿demasiado lenta?

Una de las razones que alega White para haber tenido que recortar esa escena de la serie es la duración, y es que el último episodio de la tercera temporada de The White Lotus se ha convertido en el más largo de toda la serie hasta la fecha. Dentro de que las reacciones han sido relativamente positivas, White reconoce que también ha tenido que lidiar con ciertas críticas debido al ritmo de la serie, de la cual se decía que tardaba mucho más en ponerse interesante que las anteriores entregas.

“El ritmo y el ambiente... definitivamente se les mete en la piel. Se quejaban de que no había argumento. Esa parte me parece rara. Nunca lo hice... una parte de mí es como ‘hermano, este es el ambiente. Estoy construyendo el mundo. Si no quieres ir a la cama conmigo, entonces sal de mi cama. ¡Te estoy desafiando! Disfruta del desafío. Si no quieres ser desafiado, entonces sal de mi cama. ¿Me entiendes? No seas mandona. Vete a la mierda de mi cama. No vengas a casa conmigo. No te desnudes en mi cama. Vete a la mierda de mi cama. Obviamente algo va a pasar”, explicaba el showrunner, quien confirmaba que la serie regresará con una cuarta temporada, aunque primero habrá que hacer lo más importante: encontrar a los nuevos huéspedes para el próximo resort.