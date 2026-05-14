Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España” (Infobae-Itzallana)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez “promovió” un “boicot” a su visita institucional a México. Según Díaz Ayuso, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habría recibido “una orden desde España, y es: ‘Reviéntale el viaje’”. Insiste con esto en su versión de los hechos, la cual defiende desde su regreso de México y pasa por responsabilizar a los ejecutivos español y mexicano de ponerla “en peligro” en un país “sumido en el narcotráfico”, según dijo a principios de semana en Cadena Cope.

Sheinbaum recibió “una orden” de Sánchez, con el que “se derretiría” según Ayuso

Durante una entrevista en EsRadio, Díaz Ayuso ha expresado que, a su parecer, ese entendimiento en su contra compartido por Sánchez y Sheinbaum podría haberse gestado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona; foro que, dice, fue “inventado” por el presidente español con el objetivo de “contrarrestar” la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado, un acto organizado por la Comunidad de Madrid. Para Ayuso, Sheinbaum “se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor”.

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Díaz Ayuso tenía previsto permanecer en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo. Sin embargo, el viernes 8 comunicó la suspensión anticipada de su gira tras señalar la existencia de un “clima de boicot” por parte del Ejecutivo mexicano. Ahora, ha atribuido la organización de ese boicot directamente a Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña ha atribuido la cancelación a motivos de seguridad. “En un ‘narcoestado’, la vida está muy comprometida. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza”, ha manifestado. Díaz Ayuso ha añadido: “Yo, por la libertad, por la coherencia, aventuro mi vida, pero no la de todo mi equipo”.

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También ha expresado su malestar porque, desde los gobiernos de México y España, “han desguazado” su agenda y “se han reído de ella”. Acusa a Pedro Sánchez de haber estado “echando fuego” contra su figura, “sin saber dónde estaba” y de mostrar un “odio personal” hacia ella.

*en ampliación

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