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Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid viene defendiendo esta versión desde que regresó de su viaje, el cual sostiene que zanjó antes de lo previsto por presiones de los ejecutivos español y mexicano

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Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España” (Infobae-Itzallana)
Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España” (Infobae-Itzallana)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez “promovió” un “boicot” a su visita institucional a México. Según Díaz Ayuso, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habría recibido “una orden desde España, y es: ‘Reviéntale el viaje’”. Insiste con esto en su versión de los hechos, la cual defiende desde su regreso de México y pasa por responsabilizar a los ejecutivos español y mexicano de ponerla “en peligro” en un país “sumido en el narcotráfico”, según dijo a principios de semana en Cadena Cope.

Sheinbaum recibió “una orden” de Sánchez, con el que “se derretiría” según Ayuso

Durante una entrevista en EsRadio, Díaz Ayuso ha expresado que, a su parecer, ese entendimiento en su contra compartido por Sánchez y Sheinbaum podría haberse gestado en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona; foro que, dice, fue “inventado” por el presidente español con el objetivo de “contrarrestar” la recepción a la opositora venezolana María Corina Machado, un acto organizado por la Comunidad de Madrid. Para Ayuso, Sheinbaum “se derretiría con nuestro presidente y, de vuelta, ella le hizo el mismo favor”.

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Díaz Ayuso tenía previsto permanecer en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo. Sin embargo, el viernes 8 comunicó la suspensión anticipada de su gira tras señalar la existencia de un “clima de boicot” por parte del Ejecutivo mexicano. Ahora, ha atribuido la organización de ese boicot directamente a Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña ha atribuido la cancelación a motivos de seguridad. “En un ‘narcoestado’, la vida está muy comprometida. Allí te pasa algo, camino del aeropuerto, a la ida o a la vuelta, y nadie se responsabiliza”, ha manifestado. Díaz Ayuso ha añadido: “Yo, por la libertad, por la coherencia, aventuro mi vida, pero no la de todo mi equipo”.

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También ha expresado su malestar porque, desde los gobiernos de México y España, “han desguazado” su agenda y “se han reído de ella”. Acusa a Pedro Sánchez de haber estado “echando fuego” contra su figura, “sin saber dónde estaba” y de mostrar un “odio personal” hacia ella.

*en ampliación

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