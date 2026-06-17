Piden colaboración ciudadana para identificar un cadáver hallado en un campo de naranjos

València, 17 jun (EFE).- La Guardia Civil ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a una persona cuyo cadáver fue hallado el pasado 29 de mayo en un campo de naranjos del término municipal de Albalat de la Ribera (Valencia) y cuya autopsia no arrojó indicios de criminalidad.

El cuerpo sin identificar, localizado en un campo de naranjos del Polígono 14 de la Partida de Jovades, corresponde a un hombre caucásico de edad avanzada, de tez clara, con cabello y barba lisos, canosos y cortos.

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Cuando fue localizado vestía zapatillas de deporte de color gris, marca Kalenji, ropa interior tipo bóxer de color oscuro, de la marca Uomo, y pantalón de color oscuro tipo chándal.

Llevaba un segundo pantalón, también oscuro, con una banda amarilla por debajo de ambas rodillas, asemejándose a un pantalón típico de trabajo, según un comunicado de la Guardia Civil.

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En la parte de arriba vestía una camiseta de manga corta de color negro, con la inscripción 'Força Verdolaga' en la espalda en color verde, una cazadora con capucha y cremallera en la parte delantera de color marrón con rayas horizontales de la marca Inside en talla M.

Además, tiene un tatuaje en la cara lateral de la pierna izquierda con la inscripción '02 ZUZO'.

Ante la dificultad para identificar a esta persona, la Guardia Civil solicita colaboración ciudadana y pide que si alguien reconoce a esta persona o cree saber quién es, contacte con el 062 o envíe un correo electrónico a v-cmd-valencia-opc@guardiacivil.org. EFE

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