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Mousse de limón, un postre facilísimo que se hace en 10 minutos, con solo dos ingredientes y sin encender los fogones

Esta receta dulce es perfecta para servir como postre tras una copiosa comida de verano, ya que es ligera, fresca y con un ligero y riquísimo toque ácido

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Receta fácil de mousse de limón, un postre fresco para el verano (Magnific)
Receta fácil de mousse de limón, un postre fresco para el verano (Magnific)

Una mousse es un postre de cuchara de origen francés, una receta dulce que se caracteriza por su textura ligera y aireada y que se puede preparar con muchos sabores diferentes. La palabra mousse significa ‘espuma’ en el idioma galo, lo cual describe a la perfección la textura de este riquísimo dulce. Hay muchas formas de versionar esta receta, algunas más fáciles y otras más complejas. Hoy prepararemos una mousse de limón muy sencilla, un postre ligero con sabor dulce y un toque cítrico que hará las delicias de todos tus invitados este verano.

Aunque tradicionalmente la mousse se hace con claras de huevo montadas, hoy renunciamos a este ingrediente para preparar un postre que solo necesita de dos elementos: el propio limón, del que extraeremos su jugo, y leche condensada, que funcionará como base de esta esponjosa crema. El zumo de limón reacciona con la leche condensada al batir la mezcla rápidamente con unas varillas, formando una textura cremosa única.

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A la hora de servir este postre a nuestros invitados, podemos utilizar unos vasitos o innovar utilizando las propias cáscaras de los limones. Una manera muy sencilla de sorprender a tus invitados sin casi gastar tiempo ni dinero. Para ello, cortaremos los limones exprimidos por la mitad y vaciaremos cuidadosamente la pulpa con una cuchara, dejando solo la cáscara. Colocaremos las pieles vacías en una bandeja y congelaremos durante un par de horas para que queden firmes y podamos utilizarlas como recipiente.

Receta de mousse de limón con solo dos ingredientes

La mousse de limón es una crema aireada y suave, en la que el zumo de limón reacciona con la leche condensada, formando una textura única y cremosa. No necesita gelatina ni huevo. La clave está en mezclar bien los ingredientes y dejar reposar en la nevera.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
    • Preparación activa: 10 minutos
    • Reposo: mínimo 2 horas en nevera

Ingredientes

  • 1 lata pequeña de leche condensada (370 g)
  • Zumo de 3 limones grandes

Cómo hacer mousse de limón, paso a paso

  1. Exprime los limones hasta obtener el zumo y cuélalo para evitar pepitas. Usa limones frescos, nunca zumo embotellado, para lograr el sabor auténtico.
  2. Vierte la leche condensada en un bol grande.
  3. Añade poco a poco el zumo de limón sobre la leche condensada, removiendo con varillas manuales o eléctricas. Notarás cómo espesa al instante.
  4. Cuando la mezcla esté homogénea y bien cremosa, reparte en vasitos individuales o utiliza la cáscara del limón como un cuenco.
  5. Guarda los vasitos tapados en la nevera por al menos 2 horas para que tome cuerpo.
  6. Si quieres, decora con ralladura de limón o una galleta antes de servir. 

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 vasitos individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: aprox. 220 kcal
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 38 g
  • Azúcares: 38 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar la mousse tapada en la nevera hasta 3 días. Se recomienda no congelar, ya que perdería la textura aireada.

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