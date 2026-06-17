España

La plaga del gusano soldado se extiende en Galicia y amenaza los cultivos de maíz: su expansión es difícil de controlar

Unións Agrarias-UPA denuncia que ya se encuentra en cerca del 70 % de la superficie destinada a este cereal en las regiones afectadas

Guardar
Google icon
Un campo sembrado con cultivos de maíz, con las hojas verdes y sanas
Imagen de archivo de un terreno con cultivos de maíz. (Magnific)

Con el aumento de las temperaturas que vive España desde el pasado mes de mayo, se incrementa la voracidad de una plaga que amenaza desde hace años el trabajo de agricultores y ganaderos gallegos: el gusano soldado (Mythimna unipuncta), una larva de polilla capaz de devorar rápidamente grandes extensiones de cultivos.

En Galicia, donde en los últimos días los termómetros han alcanzado valores por encima de los 30 grados, esta plaga ya se ha propagado de la costa al interior: Costa da Morte, Terra de Soneira, Bergantiños, Xallas, Ordes y A Barcala, así como ha comenzado a proliferar en Deza. Desde Unións Agrarias-UPA, organización agrícola profesional gallega, señalan que aproximadamente el 70 % de la superficie destinada al cultivo de maíz en estas regiones se ha visto afectada.

PUBLICIDAD

El gusano soldado supone una amenaza para la capacidad de autosuficiencia de las explotaciones, así como un posible aumento en el coste de la alimentación del ganado, que emplea estos cultivos de maíz. Por ello, Unións Agrarias ha solicitado a la Xunta de Galicia que actúe frente a la “rápida e incontrolable propagación de la plaga”.

Polilla del gusano soldado. (Daniela/Wikimedia Commons)
Polilla del gusano soldado. (Daniela/Wikimedia Commons)

“La organización reclama la intervención de la administración para buscar medidas efectivas que frenen este flagelo, compensen los daños y eviten posibles sanciones en las ayudas que las explotaciones agrícolas reciben de la Política Agrícola Común (PAC)”, señalan en un comunicado.

PUBLICIDAD

La organización agrícola pide medidas para frenar la plaga

El gusano soldado no es nuevo en Galicia. Los primeros ataques se documentaron en los años 90 y, desde entonces, son muchos los años en los que ha afectado a los cultivos, extendiéndose cada vez por más zonas. Este insecto se encuentra en gran parte de América, Europa, África y Asia.

“El devastador ataque del gusano soldado llega en un momento especialmente delicado para el sector productivo gallego”, señalan desde Unións Agrarias, “tras la fuerte reducción del precio de la leche impuesta por las industrias en la última renovación del contrato y con el aumento de los costes de producción como consecuencia de la guerra con Irán”.

La erradicación de la plaga resulta muy compleja: “Los tratamientos de contacto tienen una eficacia limitada, ya que, aunque eliminan las larvas vivas, no destruyen los huevos, que permanecen en las plantas y eclosionan, provocando nuevos ataques”. Por otra parte, aunque los tratamientos sistémicos son más letales, su aplicación está limitada por un número concreto de aplicaciones permitidas, tras las que “los insectos reaparecen en las fincas”.

Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven en Lanzarote con el polvo que viene del Sáhara (EFE/Adriel Perdomo)

Por este motivo, desde la organización agrícola gallega han solicitado a la Xunta de Galicia que se habiliten mecanismos que permitan aliviar el aumento de los costes de producción en las explotaciones afectadas por la plaga, así como ayudar a afrontar el gastro extraordinario que la destrucción de los cultivos supondrá en la alimentación del ganado.

Además, exigen que la plaga del gusano soldado sea incluida en la cobertura del seguro agrícola y que la administración encuentre soluciones para poner fin a “un problema recurrente que se agrava y que el sector productivo y las empresas de servicios no pueden afrontar con los medios disponibles”.

Temas Relacionados

Agricultura en EspañaGanadería en EspañaGaliciaCerealesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mousse de limón, un postre facilísimo que se hace en 10 minutos, con solo dos ingredientes y sin encender los fogones

Esta receta dulce es perfecta para servir como postre tras una copiosa comida de verano, ya que es ligera, fresca y con un ligero y riquísimo toque ácido

Mousse de limón, un postre facilísimo que se hace en 10 minutos, con solo dos ingredientes y sin encender los fogones

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El socialista comparece investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La infanta Cristina da un giro a su vida: deja su trabajo en Ginebra y se muda a Barcelona para empezar una nueva etapa

La hermana de Felipe VI pone fin a más de una década en Suiza tras cerrar su etapa profesional en la Fundación Aga Khan y apuesta por una vida más cercana a sus hijos y su familia en España

La infanta Cristina da un giro a su vida: deja su trabajo en Ginebra y se muda a Barcelona para empezar una nueva etapa

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El sector critica que la norma permita trayectos urbanos durante dos años y elimine los 15 minutos de precontratación

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Parálisis facial: causas, síntomas y tratamiento

La parálisis facial periférica suele manifestarse con una pérdida completa de movimiento en todo un lado del rostro

Parálisis facial: causas, síntomas y tratamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4