La plaga del gusano soldado se extiende en Galicia y amenaza los cultivos de maíz: su expansión es difícil de controlar

Imagen de archivo de un terreno con cultivos de maíz. (Magnific)

Con el aumento de las temperaturas que vive España desde el pasado mes de mayo, se incrementa la voracidad de una plaga que amenaza desde hace años el trabajo de agricultores y ganaderos gallegos: el gusano soldado (Mythimna unipuncta), una larva de polilla capaz de devorar rápidamente grandes extensiones de cultivos.

En Galicia, donde en los últimos días los termómetros han alcanzado valores por encima de los 30 grados, esta plaga ya se ha propagado de la costa al interior: Costa da Morte, Terra de Soneira, Bergantiños, Xallas, Ordes y A Barcala, así como ha comenzado a proliferar en Deza. Desde Unións Agrarias-UPA, organización agrícola profesional gallega, señalan que aproximadamente el 70 % de la superficie destinada al cultivo de maíz en estas regiones se ha visto afectada.

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El gusano soldado supone una amenaza para la capacidad de autosuficiencia de las explotaciones, así como un posible aumento en el coste de la alimentación del ganado, que emplea estos cultivos de maíz. Por ello, Unións Agrarias ha solicitado a la Xunta de Galicia que actúe frente a la “rápida e incontrolable propagación de la plaga”.

Polilla del gusano soldado. (Daniela/Wikimedia Commons)

“La organización reclama la intervención de la administración para buscar medidas efectivas que frenen este flagelo, compensen los daños y eviten posibles sanciones en las ayudas que las explotaciones agrícolas reciben de la Política Agrícola Común (PAC)”, señalan en un comunicado.

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La organización agrícola pide medidas para frenar la plaga

El gusano soldado no es nuevo en Galicia. Los primeros ataques se documentaron en los años 90 y, desde entonces, son muchos los años en los que ha afectado a los cultivos, extendiéndose cada vez por más zonas. Este insecto se encuentra en gran parte de América, Europa, África y Asia.

“El devastador ataque del gusano soldado llega en un momento especialmente delicado para el sector productivo gallego”, señalan desde Unións Agrarias, “tras la fuerte reducción del precio de la leche impuesta por las industrias en la última renovación del contrato y con el aumento de los costes de producción como consecuencia de la guerra con Irán”.

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La erradicación de la plaga resulta muy compleja: “Los tratamientos de contacto tienen una eficacia limitada, ya que, aunque eliminan las larvas vivas, no destruyen los huevos, que permanecen en las plantas y eclosionan, provocando nuevos ataques”. Por otra parte, aunque los tratamientos sistémicos son más letales, su aplicación está limitada por un número concreto de aplicaciones permitidas, tras las que “los insectos reaparecen en las fincas”.

Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven en Lanzarote con el polvo que viene del Sáhara (EFE/Adriel Perdomo)

Por este motivo, desde la organización agrícola gallega han solicitado a la Xunta de Galicia que se habiliten mecanismos que permitan aliviar el aumento de los costes de producción en las explotaciones afectadas por la plaga, así como ayudar a afrontar el gastro extraordinario que la destrucción de los cultivos supondrá en la alimentación del ganado.

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Además, exigen que la plaga del gusano soldado sea incluida en la cobertura del seguro agrícola y que la administración encuentre soluciones para poner fin a “un problema recurrente que se agrava y que el sector productivo y las empresas de servicios no pueden afrontar con los medios disponibles”.