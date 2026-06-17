El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

Una persona realizando compras 'online' (Imagen: Shutterstock)

El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta un proyecto de ley que busca adaptar las normas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la economía digital. La reforma incluye medidas para simplificar algunos trámites fiscales para las empresas que venden productos y servicios por internet en distintos países de la Unión Europea.

Este proyecto de ley transpone parcialmente la directiva europea del IVA en la era digital (ViDA, por sus siglas en inglés). A través de esta norma comunitaria, los Estados miembros deben tomar medidas para reforzar el papel de las plataformas digitales en la gestión y recaudación del IVA y luchar contra el fraude en este ámbito.

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La norma aprobada por el Gobierno comenzará ahora su tramitación en el Congreso. Si sale adelante, los cambios incluidos en esta primera fase entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.

Según explica el Ministerio de Hacienda en un comunicado, la transposición de la directiva ViDA se realizará en varias fases, siendo esta la primera, y se espera que las medidas más relevantes estén listas para 2028 y 2030.

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Cambios en el IVA digital

El proyecto normativo aprobado este martes incluye modificaciones de carácter técnico con las que se prevé actualizar la Ley 37/1992 del IVA para adaptarla parcialmente a las nuevas normas europeas sobre el impuesto en la economía digital.

Esta transposición de la directiva europea ViDA se inscribe dentro del Plan de Acción del IVA, un proyecto de la Comisión Europea que busca modernizar el sistema del impuesto en la UE y adaptarlo a la economía digital.

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El proyecto de ley plantea ampliar el sistema que permite gestionar el IVA de forma simplificada en operaciones con países de fuera de la UE. Con ello, se busca incluir más servicios prestados a consumidores que no residen en el territorio comunitario.

Además, introduce nuevas obligaciones para las empresas que no estén establecidas en la UE. Estas deberán nombrar a un representante si quieren solicitar la devolución del IVA en operaciones de comercio electrónico gestionadas a través de estos sistemas especiales de ventanilla única.

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Por último, la norma también propone ajustes técnicos para mejorar el funcionamiento de los sistemas actuales con el objetivo de permitir a las empresas declarar el IVA de forma más sencilla cuando operan en varios países de la UE.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (Carlos Luján - Europa Press)

La directiva europea que reduce trámites fiscales para vendedores digitales

La directiva europea ViDA, en la que se basa este proyecto de ley, busca modernizar el sistema del IVA en la UE para adaptarlo a la economía digital. Para ello, plantea tres grandes cambios.

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En primer lugar, pretende reforzar la lucha contra el fraude en las operaciones entre países de la UE, introduciendo un sistema de información digital más rápido y basado en facturas electrónicas.

También quiere reducir la burocracia para las empresas, de forma que no tengan que registrarse en varios países distintos para pagar el IVA, sino que puedan hacerlo a través de un único registro en su país de origen.

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Por último, la norma da más responsabilidad a las plataformas digitales, como las de alquiler de viviendas turísticas o transporte de pasajeros, que en algunos casos deberán encargarse de gestionar y recaudar el IVA.