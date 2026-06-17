El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

El futbolista Bernardo Silva (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Ya es oficial: Bernardo Silva será jugador del Real Madrid hasta 2028. Una vez transcurrido ese tiempo, existe la opción de prolongar el vínculo una temporada adicional. El club ha anunciado su fichaje de forma oficial a través de sus redes sociales. Una incorporación que se suma a la de Cucurella, ya confirmada, y a las de Dumfries y Konaté, que se anunciarán próximamente. José Mourinho está diseñando su proyecto de cara a la próxima temporada y ello pasaba por varios fichajes para reforzar la plantilla.

Desde hace semanas era un secreto a voces que Florentino Pérez quería fichar al futbolista portugués. Ahora el traspaso es oficial. Bernardo Silva llega como agente libre tras concluir su etapa en el Manchester City, donde desempeñó un papel fundamental para Pep Guardiola desde su llegada en 2017. Una actuación que aspira a llevar a cabo también con Mourinho el que será su nuevo entrenador una vez concluya el Mundial 2026, donde el futbolista actualmente se encuentra inmerso.

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El futuro de Bernardo Silva era incierto desde que terminó la temporada el pasado 24 de mayo de 2026. Ese día jugó su último partido como jugador del Manchester City. Desde entonces busca acomodo en algún equipo y LaLiga encabezaba su lista como destino favorito. Los tres grandes españoles eran sus opciones: FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. La carrera, como ya ocurrió con Marc Cucurella, la encabezaban los azulgranas y los rojiblancos. “El Barça es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión. Voy a buscar un equipo donde me quieran”, declaró el jugador tras el encuentro de Portugal ante Chile de preparación para el Mundial 2026.

El centrocampista portugués Bernardo Silva (Europa Press)

Parecía que sería los culés quienes ganaran la competición. También los del Cholo Simeone pusieron su empeño en el futbolista portugués, que se presentaba como el candidato ideal para llenar el vacío que había dejado Antoine Griezmann con su salida. Sin embargo, en el último momento saltó a la pista un tercer competidor español: el club blanco.

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Bernardo Silva, una petición expresa de Mourinho

Desde el día en que Florentino Pérez llamó a Mourinho y le convenció de que regresara al Real Madrid 13 años después, el técnico portugués se puso a idear el que sería su proyecto para poder firmar el contrato con las exigencias en la mano. Lo hizo. Ahora sus peticiones están siendo escuchadas y el presidente blanco ha sacado la billetera para armar en el nuevo plantel blanco, ese con el que aspiran a poner fin a dos años en blanco. Dos años de hegemonía azulgrana. Dos años lejos de los títulos.

Bernardo era una de esas peticiones expresas de Mourinho. Fue uno de los nombres inamovibles en su lista de condiciones para fichar por el Real Madrid. De momento, su llegada a la capital española tendrá que esperar dado que se encuentra inmerso en el Mundial 2026. Además, Portugal es una de las favoritas al título.

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José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

El Real Madrid refuerza su plantilla con la llegada de Bernardo Silva, un futbolista consolidado en el panorama europeo. A sus 31 años, el portugués representa una apuesta segura para aportar calidad y dinamismo al mediocampo, una zona que ha evidenciado la necesidad de renovación tras los últimos desafíos competitivos. Su experiencia en grandes escenarios y su visión de juego permitirán al equipo sumar variantes tanto en la construcción como en la finalización de jugadas. La directiva apuesta por un perfil capaz de marcar diferencias desde el primer momento, con la confianza de que Silva aportará equilibrio y creatividad al proyecto.