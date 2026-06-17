Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra y Croacia inician este miércoles su aventura en el Mundial 2026. Las dos grandes favoritas del grupo L se enfrentan en un primer partido cargado de emociones. Los ingleses buscan sumar su segunda estrella tras años sin éxito en ningún cita internacional, mientras los croatas liderados por Luka Modric aspiran a llegar los más lejos posible en el torneo.
La última ocasión en que estas selecciones se midieron ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo liderado por Luka Modric provocó una herida que la selección inglesa no ha logrado cerrar por completo. Ocho años después de aquella semifinal, el 2-1 permanece como un episodio relevante. Inglaterra estuvo cerca de alcanzar una final de la Copa del Mundo que perseguía desde hacía tiempo, mientras que Croacia inscribió a su generación en la historia al disputar su primera final.
Recordemos que la lista de convocados de Thomas Tuchel generó una oleada de críticas por los jugadores que dejó fuera
El defensor inglés Harry Maguire reveló que su exclusión de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026 se concretó a través de una videollamada realizada por el entrenador Thomas Tuchel, una decisión que definió como “incómoda” y que marcó el posible final de su ciclo con el equipo nacional. El experimentado zaguero se enteró de su ausencia en la lista mundialista a través de una conversación por FaceTime, en la que el técnico alemán admitió que no podía ofrecerle una razón concreta para la determinación tomada.
Luka Modric, que liderará a Croacia a sus 40 años, jugará el torneo con una máscara después de romperse el pómulo el pasado mes de abril durante un partido entre el Milan y la Juventus. El jugador necesitó pasar por el quirófano antes de regresar a los terrenos de juegos.
El Mundial comenzó de manera adversa para Inglaterra. La polémica surgió incluso antes del viaje a Estados Unidos, con la convocatoria de Thomas Tuchel, que generó un fuerte debate nacional. El técnico dejó fuera de la lista a jugadores destacados como Foden, Palmer, Alexander-Arnold, Maguire y Wharton, lo que provocó una oleada de críticas. Ese solo fue el inicio de una sucesión de circunstancias tanto deportivas como extradeportivas que ha vivido la selección de Inglaterra.
Inglaterra comenzó el Mundial 2026 con un gran contratiempo: la selección denunció el robo de parte de su equipamiento, incluidas botas diseñadas específicamente para el torneo, durante el traslado desde Florida hasta Kansas City. El incidente ha ocurrido a pocos días del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel, generando una crisis inesperada en la concentración de los Tres Leones.
Inglaterra y Croacia volverán a verse las caras. La última vez que dichas selecciones se enfrentaron fue en el Mundial de Rusia en 2018, donde los de Luka Modric dejaron una herida que los ingleses aún no han olvidado del todo.
¡¡¡Muy buenos días!!! Hoy tenemos un gran partido en el Mundial 2026, donde ya han debutado gran parte de las selecciones. Todavía falta una de las favoritas: Inglaterra. El equipo liderado por Thomas Tuchel afronta su primer partido en el torneo ante la Croacia de Luka Modric. Un gran duelo para iniciarse en la aventura mundialista.