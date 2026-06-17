Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Los jugadores de la selección de Inglaterra (REUTERS/Florion Goga)

Inglaterra y Croacia inician este miércoles su aventura en el Mundial 2026. Las dos grandes favoritas del grupo L se enfrentan en un primer partido cargado de emociones. Los ingleses buscan sumar su segunda estrella tras años sin éxito en ningún cita internacional, mientras los croatas liderados por Luka Modric aspiran a llegar los más lejos posible en el torneo.

La última ocasión en que estas selecciones se midieron ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo liderado por Luka Modric provocó una herida que la selección inglesa no ha logrado cerrar por completo. Ocho años después de aquella semifinal, el 2-1 permanece como un episodio relevante. Inglaterra estuvo cerca de alcanzar una final de la Copa del Mundo que perseguía desde hacía tiempo, mientras que Croacia inscribió a su generación en la historia al disputar su primera final.