Espana agencias

Mónica García dice que la izquierda está "escandalizada" con Zapatero y exige explicaciones claras sobre sus joyas

Guardar
Google icon
Imagen DSPRE7LDRNESVM24ZBSSOFJH5E

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que cualquier ciudadano progresista está "escandalizado" con lo que se está conociendo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y reclama que dé explicaciones "en consonancia con la gravedad de los hechos" durante su declaración como imputado en el 'caso Plus Ultra'.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, ha agregado que todos se preguntan de dónde salen las joyas de Zapatero pero también quiere saber de "dónde sale el ático" de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su "tren de vida", al espetar que "de su sueldo, no".

PUBLICIDAD

De nuevo sobre Zapatero, ha evitado hacer más valoraciones hasta conocer su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, aunque ha desgranado que ya es merecedor de un "reproche ético" por parte de la izquierda, si bien hay que poner "la presunción de inocencia por delante". Por tanto, ha insistido en que tiene que dar todas las explicaciones de dónde salen las joyas que se intervinieron durante los registros del 'caso Plus Ultra'.

A su vez, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha desgranado que Zapatero tiene que afanarse en explicar si su labor de lobbista la hizo usando la agenda que consiguió durante su paso por Moncloa, algo que sería "grave", o si las esas alhajas son "prebendas" que le dieron otros países.

PUBLICIDAD

También ha apelado a la reforma del estatuto de los expresidentes para elevar las incompatibilidades a la hora de que pasen a la empresa privada y que Zapatero también tiene que aclarar por qué sus hijas cobraron casi medio millón de euros por maquetar documentos, cuando lo normal en el país son los sueldos de 20.000 euros.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zapatero niega ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra

Zapatero niega ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra

La retirada del deportista, un asunto del que "hay que ocuparse" antes de que llegue

Infobae

El Villarreal pide jugar las tres primeras jornadas de visitante por obras en La Cerámica

Infobae

El alero Chibuzo Agbo ficha por el Kids&Us Manresa hasta 2028

Infobae

El Gobierno niega deficiencias en la ayuda a la cooperación: "No hay tema", replica al PP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4