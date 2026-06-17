Ni educación ni costumbre: la psicología explica qué significa colocar la silla al levantarte (VisualesIA Scribnews)

Suele decirse que es de buena educación colocar bien la silla de la que uno se levanta cuando lo hace. Este gesto, sencillo y rutinario, forma parte del día a día en comedores, oficinas, aulas y cualquier espacio compartido. No es solo una cuestión de cortesía o de normas aprendidas: la psicología ha empezado a analizarlo como indicador de ciertos patrones de comportamiento y de personalidad, de acuerdo con lo publicado en ElNacional.cat.

Colocar la silla en su sitio tras utilizarla suele ser un acto automático. Muchas personas lo hacen sin prestar atención consciente, simplemente porque así lo aprendieron o porque resulta lógico dejar el espacio tal como se encontró. Se termina de comer, se aparta la silla y se comprueba, sin darle demasiada importancia, que no estorba el paso.

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Organizado, metódico, constante

Desde la psicología, este tipo de gestos se relaciona a menudo con la escrupulosidad, un rasgo de personalidad que describe a quienes son organizados, metódicos y constantes. Para algunas personas, una acción no se considera acabada únicamente al dejar de usar algo, sino cuando ese objeto o espacio vuelve a estar preparado para el siguiente uso. Así, sentarse, utilizar una silla y devolverla a su posición original se entienden como partes de una misma secuencia, donde el último paso es tan importante como el primero. Dejar una silla fuera de lugar, una puerta abierta o cualquier objeto desplazado puede generar una leve molestia interna.

Existe también una motivación social. Quienes suelen recolocar la silla anticipan que, si no lo hacen, pueden dificultar el paso o incomodar a la siguiente persona que utilice ese espacio. Esta actitud revela una conciencia sobre el impacto de los propios actos en los demás. El gesto de empujar la silla al levantarse refleja una forma de convivencia basada en el respeto y la previsión. La acción se convierte en una muestra de consideración hacia quienes llegan después.

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Desde la psicología, este tipo de gestos se relaciona a menudo con la escrupulosidad, un rasgo de personalidad que describe a quienes son organizados, metódicos y constantes (VisualesIA Scribnews)

El hábito de dejar todo en su sitio rara vez aparece de manera espontánea en la vida adulta. La educación recibida en la infancia juega un papel central en su desarrollo. En muchos hogares y colegios se enseña desde pequeños a recoger y ordenar después de utilizar cualquier objeto. Con el tiempo, estos aprendizajes se asientan hasta formar parte de la rutina diaria.

Por otro lado, existe un componente relacionado con la necesidad de controlar el entorno. Mantener el orden de los pequeños detalles ayuda a reducir el desorden visual y puede aportar una sensación de estabilidad. En este caso, la acción no responde tanto a la cortesía como a una preferencia personal por los espacios estructurados y predecibles. No se trata de un trastorno ni de una obsesión, sino de una forma de sentirse cómodo en los lugares compartidos.

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El estudio de estos pequeños gestos cotidianos permite entender mejor cómo las personas se relacionan con el entorno y con quienes lo comparten. Colocar la silla en su sitio, lejos de ser un simple formalismo, revela hábitos de responsabilidad, organización y atención al detalle. Aunque pueda parecer un movimiento sin importancia, esconde una forma de estar presente en los espacios comunes y de contribuir a la convivencia diaria. La suma de estos gestos, repetidos por muchas personas, es la base sobre la que se construye el orden y el respeto en cualquier lugar compartido.