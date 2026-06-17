España

Ni educación ni costumbre: la psicología explica qué significa colocar la silla al levantarte

La costumbre de dejar la silla en su lugar no solo responde a normas de cortesía: estudios recientes la vinculan con rasgos de personalidad como la escrupulosidad y la conciencia social

Guardar
Google icon
Ni educación ni costumbre: la psicología explica qué significa colocar la silla al levantarte (VisualesIA Scribnews)
Ni educación ni costumbre: la psicología explica qué significa colocar la silla al levantarte (VisualesIA Scribnews)

Suele decirse que es de buena educación colocar bien la silla de la que uno se levanta cuando lo hace. Este gesto, sencillo y rutinario, forma parte del día a día en comedores, oficinas, aulas y cualquier espacio compartido. No es solo una cuestión de cortesía o de normas aprendidas: la psicología ha empezado a analizarlo como indicador de ciertos patrones de comportamiento y de personalidad, de acuerdo con lo publicado en ElNacional.cat.

Colocar la silla en su sitio tras utilizarla suele ser un acto automático. Muchas personas lo hacen sin prestar atención consciente, simplemente porque así lo aprendieron o porque resulta lógico dejar el espacio tal como se encontró. Se termina de comer, se aparta la silla y se comprueba, sin darle demasiada importancia, que no estorba el paso.

PUBLICIDAD

Organizado, metódico, constante

Desde la psicología, este tipo de gestos se relaciona a menudo con la escrupulosidad, un rasgo de personalidad que describe a quienes son organizados, metódicos y constantes. Para algunas personas, una acción no se considera acabada únicamente al dejar de usar algo, sino cuando ese objeto o espacio vuelve a estar preparado para el siguiente uso. Así, sentarse, utilizar una silla y devolverla a su posición original se entienden como partes de una misma secuencia, donde el último paso es tan importante como el primero. Dejar una silla fuera de lugar, una puerta abierta o cualquier objeto desplazado puede generar una leve molestia interna.

Existe también una motivación social. Quienes suelen recolocar la silla anticipan que, si no lo hacen, pueden dificultar el paso o incomodar a la siguiente persona que utilice ese espacio. Esta actitud revela una conciencia sobre el impacto de los propios actos en los demás. El gesto de empujar la silla al levantarse refleja una forma de convivencia basada en el respeto y la previsión. La acción se convierte en una muestra de consideración hacia quienes llegan después.

PUBLICIDAD

Desde la psicología, este tipo de gestos se relaciona a menudo con la escrupulosidad, un rasgo de personalidad que describe a quienes son organizados, metódicos y constantes (VisualesIA Scribnews)
Desde la psicología, este tipo de gestos se relaciona a menudo con la escrupulosidad, un rasgo de personalidad que describe a quienes son organizados, metódicos y constantes (VisualesIA Scribnews)

El hábito de dejar todo en su sitio rara vez aparece de manera espontánea en la vida adulta. La educación recibida en la infancia juega un papel central en su desarrollo. En muchos hogares y colegios se enseña desde pequeños a recoger y ordenar después de utilizar cualquier objeto. Con el tiempo, estos aprendizajes se asientan hasta formar parte de la rutina diaria.

Por otro lado, existe un componente relacionado con la necesidad de controlar el entorno. Mantener el orden de los pequeños detalles ayuda a reducir el desorden visual y puede aportar una sensación de estabilidad. En este caso, la acción no responde tanto a la cortesía como a una preferencia personal por los espacios estructurados y predecibles. No se trata de un trastorno ni de una obsesión, sino de una forma de sentirse cómodo en los lugares compartidos.

El estudio de estos pequeños gestos cotidianos permite entender mejor cómo las personas se relacionan con el entorno y con quienes lo comparten. Colocar la silla en su sitio, lejos de ser un simple formalismo, revela hábitos de responsabilidad, organización y atención al detalle. Aunque pueda parecer un movimiento sin importancia, esconde una forma de estar presente en los espacios comunes y de contribuir a la convivencia diaria. La suma de estos gestos, repetidos por muchas personas, es la base sobre la que se construye el orden y el respeto en cualquier lugar compartido.

Temas Relacionados

España-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mousse de limón, un postre facilísimo que se hace en 10 minutos, con solo dos ingredientes y sin encender los fogones

Esta receta dulce es perfecta para servir como postre tras una copiosa comida de verano, ya que es ligera, fresca y con un ligero y riquísimo toque ácido

Mousse de limón, un postre facilísimo que se hace en 10 minutos, con solo dos ingredientes y sin encender los fogones

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El socialista comparece investigado por organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, además de delitos fiscales y contrabando por las joyas de su caja fuerte

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La infanta Cristina da un giro a su vida: deja su trabajo en Ginebra y se muda a Barcelona para empezar una nueva etapa

La hermana de Felipe VI pone fin a más de una década en Suiza tras cerrar su etapa profesional en la Fundación Aga Khan y apuesta por una vida más cercana a sus hijos y su familia en España

La infanta Cristina da un giro a su vida: deja su trabajo en Ginebra y se muda a Barcelona para empezar una nueva etapa

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El sector critica que la norma permita trayectos urbanos durante dos años y elimine los 15 minutos de precontratación

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Parálisis facial: causas, síntomas y tratamiento

La parálisis facial periférica suele manifestarse con una pérdida completa de movimiento en todo un lado del rostro

Parálisis facial: causas, síntomas y tratamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4