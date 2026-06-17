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Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

De esta forma, el grupo J queda liderado por Argentina tras su victoria por 3-0 ante Argelia, y Austria segunda empatada a puntos

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Mundial 2026 - Austria 3 - Jordania 1 - ES

Austria se ha llevado la victoria por 3-1 ante Jordania en Santa Clara tras una segunda parte marcada por las intervenciones del VAR. Los jordanos han disputado su primer partido en un Mundial, logrando anotar su primer gol. Han plantado cara pero la experiencia de Austria se ha impuesto, destacando la figura del habitual delantero, Marko Arnautović.

De esta forma, el grupo J queda liderado por Argentina tras su victoria por 3-0 ante Argelia, y Austria segunda empatada a puntos. Jordania y la selección magrebí no acumulan ningún punto y tendrán que enfrentarse en la próxima jornada en un partido clave para optar a la clasificación para dieciseisavos del Mundial.

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Austria mantiene el balón en la primera mitad

Austria se fue al descanso con una mínima ventaja ante Jordania tras un primer tiempo vibrante en Santa Clara. El inicio mostró a Austria intentando asumir el control del balón, mientras Jordania apostó por una presión alta y rápidas transiciones. La primera ocasión clara fue para los asiáticos, cuando Ehsan Haddad remató al lateral de la red nada más comenzar el encuentro. Austria respondió buscando asociaciones en el centro del campo, pero la defensa jordana se mantuvo firme durante el primer cuarto de hora.

Marko Arnautovic celebra el gol (REUTERS/Eloisa Lopez)
Marko Arnautovic celebra el gol (REUTERS/Eloisa Lopez)

La igualdad se rompió en el minuto 20. Schmid recibió fuera del área y, sin apenas oposición, conectó un disparo que dejó sin respuesta al guardameta jordano. El gol no desanimó a Jordania, que respondió con varias llegadas peligrosas. Odeh Fakhouri exigió una gran intervención de Alexander Schlager, que salvó el empate con una estirada junto al poste. Minutos después, el travesaño evitó la igualdad tras un remate en un saque de esquina.

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Austria buscó controlar el ritmo tras el gol, pero Jordania generó nuevas ocasiones antes del descanso. Primero, Ali Alowan obligó a Schlager a lucirse de nuevo y, en el rebote, la zaga europea despejó sobre la línea un disparo de Al-Taamari. El equipo europeo mantuvo la ventaja pese a la presión jordana, gracias a la solidez de su portero y a una defensa. Sin embargo, en la segunda mitad los jordanos siguieron oliendo sangre y acabaron dañando a los europeos.

Gol histórico de Jordania pero Austria se impone

Al poco tiempo de arrancar la reanudación, Ali Alowan firmó el empate en el primer gol de la historia del combinado en un Mundial. Logró para los asiáticos con un gran derechazo cruzado, lo que encendió el partido y obligó a Austria a buscar soluciones desde el banquillo. Los europeos recuperaron el mando y, aunque el VAR anuló un gol a Marko Arnautović por mano previa, encontraron el premio en el 76.

Un córner botado por Marcel Sabitzer se desvió en Yazan Al-Arab y terminó en el fondo de la red, dejando a Jordania a contrapié y a Austria con el partido encarrilado. Jordania no bajó los brazos, pero Austria gestionó la ventaja y sentenció ya en el descuento. El árbitro, tras consultar el monitor por una mano, señaló penalti y Arnautović no perdonó desde los once metros. El delantero selló el 3-1 con un disparo firme y echó el cierre.

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