El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4

Mundial 2026 - Iraq - Noruega - ES

Erling Haaland ha firmado un doblete en la victoria de Noruega por 1-4 ante Irak en Boston, en un estreno que devuelve a la selección nórdica al foco del Mundial 28 años después de su última presencia y la sitúa al nivel de Francia en el Grupo I.

El triunfo noruego ha llegado en el regreso del equipo a una Copa del Mundo desde Francia 1998 y ha dejado a ambas selecciones con tres puntos en el llamado grupo de la muerte. Francia y Noruega se enfrentarán en Boston en la tercera jornada, en uno de los partidos más destacados de la primera fase.

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Irak, último de los 48 clasificados para el torneo, había entrado mejor en el partido. El equipo asiático sorprendió de inicio con ocasiones y un despliegue físico que sostuvo el 0-0 hasta la pausa de hidratación, un momento que partió el encuentro.

Noruega rompe su sequía mundialista

Tras la reanudación, Noruega golpeó con una acción vertical en una jugada nació en los pies de Alexander Sorloth, pasó por Antonio Nusa y David Wolfe y terminó con un centro raso al área pequeña que Haaland alcanzó estirándose para marcar el primer gol noruego en un Mundial desde 1998 y el primero en su cuenta en este campeonato.

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Haaland celebra su primer gol en un Mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Paul Rutherford)

El delantero del Manchester City ha disputado en Boston su primer partido en una fase final mundialista a los 25 años, después de que Noruega no lograra clasificarse para Catar 2022. Su estreno ha quedado marcado por dos tantos y por una presencia decisiva en los momentos que cambiaron el partido.

Irak respondió cuando parecía que el 0-1 inclinaba el duelo. Ali Jassim sirvió un centro medido para Aymen Hussein, que se elevó entre tres defensores noruegos y cabeceó para firmar el 1-1 en el minuto 39, el segundo gol de la historia iraquí en un Mundial y el primero en 40 años.

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Aymen Hussein celebra su primer gol en un Mundial (REUTERS/Pilar Olivares)

La igualdad duró poco. Haaland presionó la salida de balón iraquí, forzó un pase atrás comprometido al portero Jalal Hassan y desvió su despeje para devolver la ventaja a Noruega antes del descanso, en una acción que castigó el mejor momento anímico del rival.

Noruega impone su dominio

Irak todavía tuvo una ocasión clara para volver a empatar antes del intermedio. Ali Al-Hamadi se quedó solo ante Orjan Nyland, pero el central Kristoffer Ajer apareció con una barrida salvadora que evitó el gol del empate.

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Leo Ostigard celebra el tercer tanto de Noruega (IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson)

A la vuelta de vestuarios, Irak tomó la iniciativa y se instaló en el centro del campo para impedir los envíos largos hacia Haaland y Sorloth. Noruega necesitó media hora para recuperar el control del marcador con su tercer tanto, que llegó en un saque de esquina.

El recién incorporado Leo Ostigard atacó el centro cerrado de Ødegaard, ganó la posición a la defensa iraquí y cabeceó solo para establecer el 3-1. Haaland buscó después el triplete en el descuento, pero la acción acabó en gol tras un remate de cabeza suyo y una disputa en el área pequeña entre Kristian Thorstvedt y Aymen Hussein que llevó la pelota al fondo de la red para el 1-4.

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Acción del cuarto gol de Noruega en el que Aymen Hussein introduce el balón en propia meta (IMAGN IMAGES via Reuters/Winslow Townson)

El encuentro se disputó en el estadio de los New England Patriots, con una amplia presencia de aficionados noruegos en las gradas. De esta forma, Boston vivió una celebración vikinga en el regreso de Noruega al Mundial.