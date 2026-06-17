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El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Esta iniciativa permitirá a España competir en la convocatoria europea InvestAI, que financiará hasta cinco grandes infraestructuras de inteligencia artificial en Estados Miembros

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Gran centro de datos de IA. Filas de servidores negros con luces azules y verdes. Varias personas caminan. Pantallas grandes muestran gráficos de datos en las paredes.
Imagen de un centro avanzado de IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de Ministros autorizó este martes invertir 719 millones de euros en un consorcio público-privado que prevé desarrollar un gran centro de datos avanzado de inteligencia artificial (los conocidos como “gigafactorías”) de gran escala. El proyecto permitirá a España participar en una convocatoria de financiación de la Comisión Europea para este tipo de infraestructuras.

Con esta operación, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como la ‘SEPI Digital’ pasará a formar parte del accionariado del consorcio encargado del proyecto que tiene previsto presentar la candidatura española a la convocatoria europea.

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Banco Santander, ACS y Telefónica, son los tres inversores privados principales del proyecto y controlarán de forma conjunta el 47% del capital de esta sociedad, según recoge Europa Press. Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad.

Por su parte, el Gobierno ostentará una participación del 47,99%, mientras que la Generalitat de Cataluña contará con un 1% en una fase inicial

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España concurrirá en este proceso europeo con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid), donde se alojaría este centro de datos avanzado o gigafactoría.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha señalado en un comunicado que el objetivo de esta inversión es dotar a España y a Europa de capacidad propia de cómputo avanzado, reducir dependencias tecnológicas y asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial se hace bajo reglas europeas.

Qué es una gigafactoría de IA

Una gigafactoría de IA es una gran infraestructura tecnológica e industrial donde se entrenan y operan los modelos de inteligencia artificial más avanzados.

Frente a los centros de datos convencionales, optimizados para tareas más comunes (como servicios de nube y almacenamiento de datos), son instalaciones especializadas en aportar la capacidad de cálculo que necesita la nueva generación de IA.

Las gigafactorías cuentan con cientos de miles de GPU, unos procesadores de gran potencia que permiten entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial avanzados. Estas infraestructuras se utilizan tanto para enseñar a la IA a realizar tareas complejas como para poner en funcionamiento modelos ya desarrollados, como los sistemas de generación de texto o reconocimiento de imágenes.

España ya cuenta con dos AI Factories vinculadas a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, ambos con financiación del Gobierno de España.

David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa. Explica la necesidad de establecer reglas para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin ahogar la innovación tecnológica.

La Comisión Europea financiará cinco proyectos que permitan desarrollar IA avanzada

Esta convocatoria se enmarca en la iniciativa InvestAI de la Comisión Europea, con un fondo específico para financiar gigafactorías. A través de esta, se busca seleccionar y apoyar cinco proyectos en distintos Estados miembros para crear grandes infraestructuras que permitan desarrollar IA avanzada dentro de la UE.

La convocatoria se encuentra en fase de presentación de propuestas, por lo que varios Estados miembros están preparando candidaturas o explorando proyectos, al igual que España. Entre ellos, Francia o Alemania.

Actualmente, la mayor parte de los centros que tienen la potencia necesaria para entrenar grandes modelos de IA están en manos de grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y de China.

Por este motivo, tanto España como la UE quieren reforzar su propia capacidad tecnológica, para no depender tanto de otros países en materia de procesamiento de datos e inteligencia artificial.

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