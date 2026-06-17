Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

Feijóo en el Congreso (Europa Press)

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado la sesión de control al Gobierno atacando a Pedro Sánchez en un día particularmente tenso. Minutos antes de comenzar la sesión, José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional para hacer frente a las acusaciones por su supuesto vínculo con el caso Plus Ultra. “Es el presidente con más sospechas de corrupción”, ha asegurado el líder del PP al dirigirse a Sánchez.

El caso de Zapatero ha protagonizado el inicio por su coincidencia con la comparecencia, pero Feijóo ha centrado más acusaciones en el desarrollo del caso Leire Díez. “El objetivo era defender a P.S, es decir, el objetivo era defenderlo a usted”, ha asegurado el popular, asociando al presidente al caso de corrupción y poniendo en duda que no conociese cómo Leire recibía supuestamente dinero del partido. “¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes?“, ha planteado.

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Pedro Sánchez ha respondido destacando las medidas de su Gobierno, asegurando que “lo que hace es gobernar para la gente”. Sánchez ha asegurado que España “es un mejor país” en la actualidad que en 2018, antes de iniciar su primera legislatura, en materia de derechos y lucha contra la desigualdad.

El expresidente del Gobierno no ha contado con un plazo extra para preparar su defensa sobre el contenido de su caja fuerte.

Acusaciones y exigencias de presupuestos

Feijóo ha calificado de “cobarde” al presidente del Gobierno por no autorizar la votación en el Congreso de una iniciativa que solicitaba el adelanto de las elecciones generales. También ha insistido en su reproche a Pedro Sánchez por la acumulación de escándalos que salpican al PSOE. Sánchez ha respondido al líder del PP recordando los casos de corrupción que han afectado a su formación. “No deja de sorprenderme la calaña moral desde la que se convierte en un Torquemada de la vida”, ha replicado el presidente.

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Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha instado a presentar los presupuestos ante la Cámara Baja y, en caso de no reunir la mayoría necesaria para su aprobación, convocar elecciones. Durante la sesión de control al Gobierno, Vaquero ha advertido de que el Ejecutivo está “nadando en el último largo de la legislatura” y ha afirmado que resulta “evidente” la pérdida de la mayoría de la investidura.

El expresidente del Gobierno se dispone a declarar en calidad de imputado en el caso Plus Ultra.

Protección tras el alto el fuego en Oriente Medio

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía para ver los resultados del alto el fuego con Irán anunciado por Donald Trump. En la sesión de control, Sánchez ha anunciado que el decreto se aprobará el próximo 29 de junio y ha llamado al líder de la oposición a convalidarlo en cuando llegue a la Cámara Baja.

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El Gobierno quiere, ha explicado el presidente “ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego”. Sánchez ha defendido los decretos previos similares aprobados para dar respuesta a los conflictos internacionales, entre ellos el que se aprobó hace tres meses ante la guerra de Irán para proteger el escudo social, el tejido productivo y a los hogares de España. “Eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente”, ha dicho el presidente.