Viajes

La piscina al aire libre más grande de París: una iniciativa de 100 metros al lado de la Plaza de la República y a 20 minutos de la Torre Eiffel

La dársena, ubicada en el distrito 10, abre oficialmente sus aguas a todos los ciudadanos entre las 16:00 y las 20:00

Guardar
Google icon
Las piscina de París
La piscina más grande al aire libre de París. (Ayuntamiento París Tourisme)

París inaugura este verano un nuevo oasis urbano en plena ola de calor: la dársena de Récollets, en el Canal Saint-Martin, se convierte en la piscina más grande y popular de la ciudad. La medida, impulsada por el alcalde Emmanuel Grégoire, responde al clamor de cientos de parisinos, especialmente jóvenes, que en los últimos meses han desafiado la prohibición y las altas temperaturas lanzándose al agua. Imágenes de policías persiguiendo bañistas por las riberas del canal se volvieron virales, reflejando la urgencia de ofrecer alternativas gratuitas y seguras para refrescarse en la capital francesa.

La dársena, ubicada en el distrito 10, abre oficialmente sus aguas a todos los ciudadanos, tras el acuerdo entre la Alcaldía, la prefectura de policía, la Agencia Regional de Salud y la Autoridad de Vías Navegables de Francia. La nueva zona de baño abarca 100 metros de longitud y funcionará cada día de 16:00 a 20:00, bajo la supervisión de socorristas y acceso gratuito. Es una solución pragmática y festiva que transforma la experiencia de verano en París, atrayendo tanto a locales como a viajeros curiosos por vivir la ciudad más allá de los monumentos clásicos.

PUBLICIDAD

El alcalde Grégoire subraya que la calidad del agua será medida diariamente para garantizar la seguridad de los bañistas. La limpieza de riberas, la instalación de pontones y la vigilancia policial forman parte de un operativo especial que, además de cuidar la salud pública, busca fomentar el uso responsable y ordenado del espacio. Para muchos, la apertura simboliza una nueva etapa en la vida urbana parisina, donde la convivencia y el bienestar colectivo se dan cita en pleno corazón de la ciudad.

Cómo disfrutar de la piscina más grande de París

La dársena de Récollets ofrece una alternativa refrescante y auténtica para quienes visitan París en verano. El acceso es sencillo: basta con acercarse al Canal Saint-Martin, en el distrito 10, durante el horario habilitado. La entrada es gratuita y no requiere reserva, aunque se recomienda llegar con tiempo, ya que la zona puede acoger a varios cientos de bañistas, pero tiene un límite por razones de seguridad. Dos líneas de boyas delimitan el área de natación, garantizando la distancia respecto a las esclusas y el tráfico de embarcaciones.

PUBLICIDAD

Los 7 pueblos más bonitos cerca de París: desde refugios para artistas hasta impresionantes villas medievales.

El ambiente junto al canal es relajado y vibrante. Los pontones permiten un acceso cómodo al agua y las riberas, limpiadas cada mañana, invitan a sentarse o a disfrutar de un picnic tras el baño. La presencia de socorristas y de la policía municipal asegura que la experiencia sea segura y agradable para todos. Los mejores momentos para acudir suelen ser justo a la salida del trabajo o del colegio, horario elegido por la alcaldía para responder a la demanda real de los vecinos y evitar aglomeraciones peligrosas bajo el sol más intenso.

La experiencia no solo es refrescante, sino también social y urbana. Jóvenes como Jade y André celebran la apertura: “Si es gratis y una forma de relajarse, genial”. Otros, más cautos, preguntan por la limpieza del agua, aunque la monitorización diaria tranquiliza a la mayoría. La iniciativa convierte la dársena en un punto de encuentro intergeneracional y multicultural, donde bañarse en pleno París deja de ser una travesura para convertirse en un plan veraniego legítimo.

Consejos para viajeros y detalles prácticos

Para quienes planean un viaje a París durante los meses más calurosos, la piscina de la dársena de Récollets es una parada imprescindible. Ubicada a poca distancia de la Gare de l’Est y bien conectada por metro y autobús, permite combinar una jornada de turismo clásico con una experiencia local genuina. Se aconseja llevar traje de baño, toalla y chanclas, así como consultar cada mañana los avisos municipales sobre la calidad del agua, que pueden restringir el baño en caso de lluvias o contaminación puntual.

Disfrutar del baño en medio de París. (AP Foto/Michel Euler)
Disfrutar del baño en medio de París. (AP Foto/Michel Euler)

El horario, de 16:00 a 20:00, coincide con la mejor luz del día y el ambiente más animado. No se permite el acceso fuera de esos tramos, y la policía patrulla la zona para garantizar el cumplimiento de las normas. Para los curiosos que prefieran quedarse en tierra, las terrazas y cafés que bordean el canal ofrecen una vista privilegiada del bullicio estival y el contraste con la arquitectura clásica del distrito.

Aunque por ahora la experiencia se limita al Canal Saint-Martin, las autoridades estudian abrir nuevas zonas de baño en el canal de la Villette. Por el momento, lanzarse al agua en la dársena de Récollets es la mejor forma, y la más parisina, de sobrellevar la ola de calor en la capital francesa, mezclando placer, convivencia y una pizca de aventura urbana.

Temas Relacionados

DestinosViajes y TurismoViajes VeranoViajesEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Cataluña con nombre de verdura, que es uno de los más bonitos de España, según National Geographic

Porrera, llamado así por los cultivos de puerros en su demarcación, destaca además por condensar 14 relojes de sol en menos de 30 kilómetros de extensión

El pueblo de Cataluña con nombre de verdura, que es uno de los más bonitos de España, según National Geographic

El barrio de Barcelona que parece Manchester: los edificios más modernos al lado de las antiguas fábricas frente al litoral

El espacio de Poblenou, en la ciudad condal, afronta la presión urbanística mientras la ciudad se expande y se moderniza

El barrio de Barcelona que parece Manchester: los edificios más modernos al lado de las antiguas fábricas frente al litoral

Así es el pintoresco pueblo noruego en el que creció Erling Haaland: destaca por su gran lago y el arte callejero

Está rodeado de naturaleza y tiene un mural enorme del futbolista en la zona urbana

Así es el pintoresco pueblo noruego en el que creció Erling Haaland: destaca por su gran lago y el arte callejero

Una de las mejores playas de Andalucía está en Granada: un castillo con vistas al mar y un entorno reconocido con Bandera Azul

A lo largo de la orilla se distribuyen chiringuitos y restaurantes donde se pueden degustar especialidades locales antes de ir al núcleo urbano de la ciudad

Una de las mejores playas de Andalucía está en Granada: un castillo con vistas al mar y un entorno reconocido con Bandera Azul

La nueva normativa en la UE que hace oficial las compensaciones para pasajeros y las maletas en cabina

Tras el retraso en un vuelo, las compañías deberán garantizar hasta tres comidas diarias, alojamiento y transporte, así como indemnizaciones económicas en función de los kilómetros

La nueva normativa en la UE que hace oficial las compensaciones para pasajeros y las maletas en cabina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4