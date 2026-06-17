La piscina al aire libre más grande de París: una iniciativa de 100 metros al lado de la Plaza de la República y a 20 minutos de la Torre Eiffel

La piscina más grande al aire libre de París. (Ayuntamiento París Tourisme)

París inaugura este verano un nuevo oasis urbano en plena ola de calor: la dársena de Récollets, en el Canal Saint-Martin, se convierte en la piscina más grande y popular de la ciudad. La medida, impulsada por el alcalde Emmanuel Grégoire, responde al clamor de cientos de parisinos, especialmente jóvenes, que en los últimos meses han desafiado la prohibición y las altas temperaturas lanzándose al agua. Imágenes de policías persiguiendo bañistas por las riberas del canal se volvieron virales, reflejando la urgencia de ofrecer alternativas gratuitas y seguras para refrescarse en la capital francesa.

La dársena, ubicada en el distrito 10, abre oficialmente sus aguas a todos los ciudadanos, tras el acuerdo entre la Alcaldía, la prefectura de policía, la Agencia Regional de Salud y la Autoridad de Vías Navegables de Francia. La nueva zona de baño abarca 100 metros de longitud y funcionará cada día de 16:00 a 20:00, bajo la supervisión de socorristas y acceso gratuito. Es una solución pragmática y festiva que transforma la experiencia de verano en París, atrayendo tanto a locales como a viajeros curiosos por vivir la ciudad más allá de los monumentos clásicos.

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El alcalde Grégoire subraya que la calidad del agua será medida diariamente para garantizar la seguridad de los bañistas. La limpieza de riberas, la instalación de pontones y la vigilancia policial forman parte de un operativo especial que, además de cuidar la salud pública, busca fomentar el uso responsable y ordenado del espacio. Para muchos, la apertura simboliza una nueva etapa en la vida urbana parisina, donde la convivencia y el bienestar colectivo se dan cita en pleno corazón de la ciudad.

Cómo disfrutar de la piscina más grande de París

La dársena de Récollets ofrece una alternativa refrescante y auténtica para quienes visitan París en verano. El acceso es sencillo: basta con acercarse al Canal Saint-Martin, en el distrito 10, durante el horario habilitado. La entrada es gratuita y no requiere reserva, aunque se recomienda llegar con tiempo, ya que la zona puede acoger a varios cientos de bañistas, pero tiene un límite por razones de seguridad. Dos líneas de boyas delimitan el área de natación, garantizando la distancia respecto a las esclusas y el tráfico de embarcaciones.

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El ambiente junto al canal es relajado y vibrante. Los pontones permiten un acceso cómodo al agua y las riberas, limpiadas cada mañana, invitan a sentarse o a disfrutar de un picnic tras el baño. La presencia de socorristas y de la policía municipal asegura que la experiencia sea segura y agradable para todos. Los mejores momentos para acudir suelen ser justo a la salida del trabajo o del colegio, horario elegido por la alcaldía para responder a la demanda real de los vecinos y evitar aglomeraciones peligrosas bajo el sol más intenso.

La experiencia no solo es refrescante, sino también social y urbana. Jóvenes como Jade y André celebran la apertura: “Si es gratis y una forma de relajarse, genial”. Otros, más cautos, preguntan por la limpieza del agua, aunque la monitorización diaria tranquiliza a la mayoría. La iniciativa convierte la dársena en un punto de encuentro intergeneracional y multicultural, donde bañarse en pleno París deja de ser una travesura para convertirse en un plan veraniego legítimo.

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Consejos para viajeros y detalles prácticos

Para quienes planean un viaje a París durante los meses más calurosos, la piscina de la dársena de Récollets es una parada imprescindible. Ubicada a poca distancia de la Gare de l’Est y bien conectada por metro y autobús, permite combinar una jornada de turismo clásico con una experiencia local genuina. Se aconseja llevar traje de baño, toalla y chanclas, así como consultar cada mañana los avisos municipales sobre la calidad del agua, que pueden restringir el baño en caso de lluvias o contaminación puntual.

Disfrutar del baño en medio de París. (AP Foto/Michel Euler)

El horario, de 16:00 a 20:00, coincide con la mejor luz del día y el ambiente más animado. No se permite el acceso fuera de esos tramos, y la policía patrulla la zona para garantizar el cumplimiento de las normas. Para los curiosos que prefieran quedarse en tierra, las terrazas y cafés que bordean el canal ofrecen una vista privilegiada del bullicio estival y el contraste con la arquitectura clásica del distrito.

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Aunque por ahora la experiencia se limita al Canal Saint-Martin, las autoridades estudian abrir nuevas zonas de baño en el canal de la Villette. Por el momento, lanzarse al agua en la dársena de Récollets es la mejor forma, y la más parisina, de sobrellevar la ola de calor en la capital francesa, mezclando placer, convivencia y una pizca de aventura urbana.