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El Govern prevé activar la oficina para las selecciones catalanas después de verano

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Barcelona, 17 jun (EFE).- El Govern prevé activar la oficina para promover las selecciones deportivas catalanas después de este verano, un compromiso que el PSC adquirió con ERC en el acuerdo de investidura de Salvador Illa.

Así lo ha explicado el conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante la sesión de control en el Parlament en respuesta a una pregunta de la diputada de Junts Montse Ortiz, quien ha lamentado que, mientras que Escocia y Curazao compiten en el Mundial, "Cataluña sigue mirándoselo desde la grada".

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Álvarez ha afirmado que la oficina está "prácticamente cerrada" con ERC y que están esperando a tener los nuevos presupuestos para desplegarla con el objetivo de que acompañe a las selecciones "en el ámbito internacional" y contribuya a la proyección de sus deportistas.

Ahora bien, ha alertado de que algunas federaciones, "aunque podrían legalmente hacerlo, tampoco tienen esta inquietud" de competir por su cuenta. "Lo que quiere el deportista catalán es sentirse valorado", ha dicho, y ha añadido que el Govern acompañará a las selecciones que sí deseen competir por separado.

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Junts ha presentado una enmienda a los presupuestos para dedicar un millón de euros a esta oficina con el objetivo de que promueva la participación efectiva de las selecciones catalanas en las competiciones internacionales, mientras que la cifra que el Govern anunció para este ente se sitúa en 100.000 euros. EFE

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