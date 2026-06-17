En 50 años el 31 % de los españoles será mayor de 65 años y el 40,4 % habrá nacido fuera

Madrid, 17 jun (EFE).- Dentro de 50 años el 30,9 % de las personas residentes en España, que serán unos 53 millones, tendrán 65 años o más y el 40,4 % habrá nacido fuera, según la proyección de población hasta 2076 publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El INE, que avisa de que sus proyecciones no son una predicción sino que muestran la evolución que seguiría la población de España en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales -y, por tanto, habla siempre en condicional-, apunta que el grueso del crecimiento se produciría en los próximos 15 años, con 4.251.150 habitantes más, un 8,6 %, hasta superar los 53,8 millones en 2041.

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Avanza que el saldo vegetativo negativo durante todo el periodo sería superado por el saldo migratorio positivo en todos los años del período, lo que provocaría un aumento de población debido exclusivamente a la migración internacional.

Por eso, la población nacida en España disminuiría paulatinamente del actual 79,8 % del total al 59,6 % en 50 años.

Estadística proyecta para este año un saldo migratorio similar al de 2024 -que fue de 626.268 personas-. A partir de ese año el saldo será ligeramente decreciente, aunque siempre positivo.

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Así, la ganancia neta de población debida a migraciones sería de 2,7 millones de personas en los cinco primeros años proyectados, de 6,3 millones hasta 2040 y de 15,5 millones hasta 2075.

Explica el INE que al combinar los distintos escenarios tanto de la fecundidad como de saldo migratorio se puede observar cómo la población en los próximo 50 años oscilaría entre los 42,7 millones de habitantes del escenario más bajo y los 64 millones del más alto.

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Puntualiza además que se ha establecido un escenario especial en el que el saldo migratorio sería nulo para todo el periodo, con una población de 31,7 millones de personas.

El número de nacimientos, que ya ha comenzado a aumentar levemente, seguiría creciendo hasta 2042, aunque los 5,3 millones de alumbramientos entre 2024 y 2040 serían un 6,2 % menos que en los 15 años previos.

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A partir de 2061 los nacimientos podrían comenzar a aumentar de nuevo debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas. Pese a ello, siempre estarían por debajo de las defunciones, advierte el INE.

El número medio de hijos por mujer mantendría un leve pero progresivo aumento del 1,10 actual a 1,16 en el año 2040.

La esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2075 los 87 años en los hombres y los 90 en las mujeres, que son 5,6 y 3,5 años, respectivamente, más que ahora.

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Por su parte, la esperanza de vida para las personas con 65 años en 2075 sería de 23,5 años para los hombres (3,7 más que actualmente) y de 26,3 para las mujeres (2,7 años más).

A pesar de esta mayor esperanza de vida, el número de defunciones continuaría creciendo hasta alcanzar su valor máximo en 2064.

Ante el descenso de la natalidad y el aumento de las defunciones, en España habría siempre más defunciones que nacimientos (saldo vegetativo negativo) durante los 50 próximos años. Este saldo alcanzaría el valor más bajo en torno a 2063, y se iría recuperando levemente a partir de entonces.

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Por edades, la población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,9 % del total, pasaría a representar el 54,5 % en 2052 y se recuperaría en parte, hasta el 54,5 %, para 2076.

El porcentaje de población de 65 años y más años, que actualmente se sitúa en el 21,1 % del total, alcanzaría un máximo del 30,9 % en torno a 2076.

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Siempre en el caso de que se mantuviesen las tendencias actuales, la tasa de dependencia -que es el cociente, en porcentaje, entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años- también alcanzaría un máximo en 2076 del 73,2 %.

Lo que no cambiará es la evolución dispar por comunidades autónomas -proyectada en este caso a 15 años vista-.

Respecto a la población, se darían aumentos en 13 comunidades, los mayores en la Comunidad Valenciana (16,4 %), Baleares (16,2 %) y la Comunidad de Madrid (14,4 %); y descensos en cuatro, los más acusados en Extremadura (4,5 %), Asturias (1,6 %) y Castilla y León (1 %). EFE

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(Infografía)