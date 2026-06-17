Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0 - ES

Lionel Messi ha impulsado a Argentina con un hat-trick ante Argelia y ha dejado al vigente campeón del mundo al frente de su grupo en el Mundial 2026, al tiempo que ha igualado a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo con 16 goles.

El capitán argentino ha alcanzado esa cifra en el debut de la Albiceleste en Kansas City, en un 3-0 que también ha supuesto su partido número 200 con la selección y su tanto 120 con Argentina. El encuentro corresponde al Grupo J y el próximo rival de los de Lionel Scaloni será Austria el 22 de junio en Dallas.

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La noche de Messi ha coincidido además con los 20 años de su primer gol en un Mundial. A sus 38 años, el rosarino se ha convertido en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo, un registro que solo podría igualar Cristiano Ronaldo si llega a jugar este torneo.

El partido ha arrancado con dos goles anulados en apenas unos minutos. Messi ha marcado en el minuto cinco, pero la acción ha quedado invalidada por fuera de juego, y poco después Argelia también ha visto cómo no subía al marcador un tanto de Fares Chaibi por la misma razón.

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Empatado con Klose

El primer gol válido ha llegado en el minuto 17 después de que Messi haya resuelto la jugada con un zurdazo desde fuera del área junto al ángulo superior izquierdo sorprendiendo a Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, presente en la grada.

Messi celebra el primer tanto ante Argelia en el Mundial 2026 (REUTERS/Claudia Greco)

Antes de ese 1-0, Lautaro Martínez ya había exigido al portero argelino con un cabezazo en la primera ocasión clara de Argentina. El equipo de Scaloni ha ido adueñándose después del balón con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en el centro del campo y con Messi desordenando a la defensa rival, mientras Chaibi concentraba buena parte del peligro argelino.

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El tramo central del encuentro ha bajado de ritmo, ya que al descanso había tres disparos por equipo y solo uno a puerta, una estadística que resumía un primer tiempo de posesiones largas y escasas ocasiones tras el arranque agitado.

Tras el descanso, Argelia ha adelantado líneas y ha presionado más arriba, una decisión que le ha permitido crecer durante algunos minutos pero que también ha dejado espacios a la espalda. Lautaro ha desperdiciado una ocasión clara y Messi ya había avisado con otro remate antes de ampliar la ventaja.

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Messi anotando su segundo gol ante Argelia (REUTERS/Claudia Greco)

El 2-0 ha llegado en el minuto 60. Alexis Mac Allister ha probado desde fuera del área, Zidane ha concedido un rechace y Messi ha aprovechado la segunda jugada para marcar su gol número 15 en los Mundiales una cifra que le dejaba entonces a uno del récord de Klose.

Argentina debuta con victoria en el Mundial

La igualada con el delantero alemán no se ha hecho esperar. En el minuto 76, Messi ha culminado una acción clásica tras un pase de Nicolás González que ha terminado con un disparo desde la frontal imposible para el guardameta argelino.

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Argelia ha intentado reaccionar con los cambios de Vladimir Petkovic, que ha dado entrada a Houssem Aouar, Riyad Mahrez y Mohamed Amoura en busca de más desequilibrio. Aouar ha tenido una ocasión, pero su remate no ha encontrado portería.

El argentino Lionel Messi marca el tercer gol de su equipo y completa así un hat-trick. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff

Con el partido decidido, Scaloni ha sustituido a Messi en el minuto 80 para dar entrada a Nico Paz. El capitán se ha retirado ovacionado por un estadio con mayoría de aficionados argentinos, mientras en la grada se repetía el cántico “Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar”.

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La victoria deja a Argentina en lo más alto del Grupo J y la convierte en la primera selección sudamericana que ha empezado ganando en este Mundial. Argelia, por su parte, llegaba al torneo con una sola victoria en sus últimos diez partidos mundialistas.