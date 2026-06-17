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Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno prevé aprobar un real decreto ley con medidas fiscales y económicas en el último Consejo de Ministros ordinario del mes

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Pedro Sánchez en su intervención durante una sesión de control al Gobierno en junio de 2026.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados (Marta Fernández / Europa Press)

El Gobierno aprobará previsiblemente el próximo 30 de junio un nuevo real decreto ley con medidas de apoyo económico para proteger a la ciudadanía y al tejido productivo ante el impacto de la guerra de Irán. Ese día se prevé que se celebre el último Consejo de Ministros ordinario de junio, en el que el Ejecutivo llevará un paquete de ayudas fiscales y económicas condicionado a la evolución del alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso, en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha explicado que el Ejecutivo quiere “ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego” y ha pedido al principal partido de la oposición que facilite la convalidación del decreto cuando llegue a la Cámara Baja. El Gobierno asegura que ya está en contacto con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para preparar la norma.

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El anuncio llega cuando todavía se está desescalando parte del paquete aprobado en marzo por la misma crisis. Aquel real decreto ley rebajó temporalmente impuestos sobre carburantes, electricidad y gas, y activó medidas de apoyo para amortiguar el golpe sobre hogares, autónomos y empresas.

El Gobierno prepara nuevas medidas

El decreto aprobado en marzo movilizó más de 5.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Entre sus principales medidas figuraban la reducción del IVA del combustible, la electricidad y el gas del 21% al 10%, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para determinados colectivos, incluidos profesionales del ámbito agrario.

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El plan anterior también incorporó bonificaciones y exenciones vinculadas a la rehabilitación energética, la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En el ámbito empresarial, el real decreto ley incluyó mecanismos de apoyo para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, como la industria electrointensiva, así como medidas de flexibilización temporal de contratos de suministro eléctrico y de gas.

José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, atiende a los medios tras el reciente acuerdo de paz alcanzado entre EEUU e Irán.

El nuevo paquete se prepara en un contexto todavía abierto. El Ejecutivo no ha detallado por ahora qué medidas incluirá el real decreto ley que prevé aprobar el 30 de junio. Sánchez ha vinculado su contenido a la evolución de la tregua y al impacto que pueda tener la situación en Oriente Medio sobre la economía española. La prioridad, según ha defendido en el Congreso, será proteger a los hogares y al tejido productivo si persisten las tensiones sobre los precios energéticos, el transporte o las cadenas de suministro.

La Moncloa recoge en la agenda oficial de este miércoles una reunión del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con representantes del sector agroalimentario para analizar medidas frente al impacto de la guerra de Irán. El encuentro forma parte de los contactos del Gobierno con sectores afectados antes de cerrar el contenido definitivo del decreto.

La aprobación en Consejo de Ministros no será el último paso. Al tratarse de un real decreto ley, la norma deberá ser convalidada posteriormente por el Congreso de los Diputados. Por eso, Sánchez ha aprovechado la sesión de control para pedir el apoyo del PP y reprochar a Feijóo que su partido haya votado en contra de medidas anteriores. “Eso es lo que está haciendo este Gobierno, gobernar para la gente”, ha defendido el presidente.

El nuevo decreto llegará justo cuando vencen varias de las medidas aprobadas en marzo. El Gobierno deberá decidir si mantiene parte de esas ayudas, si recupera algunas de las que ya se han retirado o si aprueba nuevas medidas según evolucione la guerra en Irán y su efecto sobre los precios.

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