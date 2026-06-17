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Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Dotará a estos aviones de nuevas funcionalidades, como el control avanzado de comunicaciones, sensores y efectores

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Airbus A400M de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)
Airbus A400M de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

Francia impulsa el desarrollo de nuevas capacidades para su flota de aviones A400M, al integrar el innovador sistema de misión paralela (PMS) que permitirá gestionar de forma multirrol operaciones con drones, bombas y misiles desde la bodega del aparato. Esta transformación tecnológica, coordinada por la Dirección General de Armamento francesa (DGA), abre la puerta a una operativa más flexible y eficaz en escenarios de combate colaborativo.

El PMS se instalará en la bodega de los A400M franceses y dotará a estos aviones de nuevas funcionalidades, como el control avanzado de comunicaciones, sensores y efectores. El objetivo es que los A400M puedan intervenir en futuras misiones multirrol, gestionando tanto los lanzamiento de armamento como la coordinación de acciones con tropas en tierra y con otras aeronaves, incluidos helicópteros como el Tigre o el Caracal, así como aviones de combate.

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Airbus A400M de Francia (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)
Airbus A400M de Francia (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

El sistema PMS se inscribe en la lógica de combate colaborativo, basada en el intercambio en tiempo real de información entre plataformas y en la coordinación de todas sus acciones a través de un único entramado digital. Este enfoque busca aumentar la eficacia y la capacidad de respuesta en entornos complejos. Los avances están en fase de desarrollo y se prevé que el primer ejemplar equipado con el PMS esté calificado y certificado antes de que finalice 2028.

El plan contempla la adquisición de seis kits completos de sistema de misión y sensor, así como la modificación de 20 unidades del A400M. Cada kit podrá instalarse de forma intercambiable en cualquiera de los aviones adaptados, lo que facilitará la flexibilidad operacional. Además, el contrato estipula que el Servicio Industrial de la Aeronáutica (SIAé) podrá modificar los A400M de la Fuerza Aérea y Espacial francesa (AAE) para acelerar la puesta en servicio de estas capacidades.

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Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha afirmado que el Gobierno enviará este viernes 12.000 kilos de alimentos a Gaza desde un avión A400M que sobrevolará la Franja y desde donde se lanzarán paquetes con ayuda de una red y de paracaídas con el fin de ayudar a paliar la "hambruna inducida" en este territorio palestino, sumando esta acción a los camiones con ayuda humanitaria española que esperan a cruzar la frontera desde Israel. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores / Europa Press)

A400M Atlas: tecnología y cooperación europea

El A400M Atlas, fabricado por Airbus Defence and Space, es actualmente el principal avión de transporte táctico y logístico de la Fuerza Aérea y Espacial francesa. El modelo permite el despliegue de personal y material, la evacuación de ciudadanos en situaciones de crisis, operaciones de lanzamiento aéreo, evacuaciones sanitarias y el reabastecimiento en vuelo de aviones y helicópteros. Además, sustituye progresivamente a la flota de C160 Transall y, a largo plazo, a la de C-130H, ampliando las capacidades tácticas y estratégicas del país.

Entre sus innovaciones tecnológicas destaca la posibilidad de aterrizar en pistas sin iluminar o poco preparadas, incluso sobre hielo, y su capacidad para seguir el terreno a baja altura sin visibilidad o bajo condiciones meteorológicas adversas. El A400M Atlas cuenta con un alcance estratégico que permite a la AAE realizar misiones regulares en cualquier teatro exterior y en los territorios de ultramar.

Este programa de modernización y cooperación se desarrolla bajo la supervisión de la OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento), junto con Alemania, Bélgica, España y el Reino Unido. El desarrollo del A400M genera más de 10.000 empleos directos en Europa, de los cuales 2.400 corresponden a Francia. Más de 80 empresas participan en el territorio nacional, incluidas varias pequeñas y medianas.

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