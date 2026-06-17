Espana agencias

Los padres de Diogo Jota acompañan a Portugal en su debut en el Mundial 2026

Guardar
Google icon

Lisboa, 17 jun (EFE).- Los padres del fallecido internacional portugués Diogo Jota, Joaquim e Isabel Silva, acompañarán este miércoles a la selección de Portugal en su debut en el Mundial de 2026, tras ser invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) para asistir al encuentro contra la República Democrática del Congo en Houston.

La FPF informó en un comunicado de que los progenitores del exjugador viajaron a Estados Unidos el pasado lunes por invitación del organismo federativo y fueron recibidos el martes por su presidente, Pedro Proença, junto al resto de la dirección de la entidad y la delegación portuguesa desplazada al torneo.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro también intercambiaron unas palabras con la ministra portuguesa de Cultura, Juventud y Deporte, Margarida Balseiro Lopes, y con el embajador de Portugal en Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

Joaquim e Isabel Silva presenciarán desde las gradas del Reliant Stadium de Houston el primer partido de Portugal en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, en un homenaje permanente a la memoria de su hijo.

PUBLICIDAD

Al anunciar la convocatoria mundialista, el seleccionador portugués, Roberto Martínez, aseguró que Portugal estaría representada por "27 jugadores más uno", en alusión a la presencia simbólica de Diogo Jota en el espíritu del equipo. Además, el nombre del exdelantero figura en el brazalete conmemorativo que los integrantes de la selección han decidido portar durante el torneo.

La FPF también ha impulsado distintas iniciativas para preservar el legado del futbolista. El pasado 9 de abril presentó el libro Diogo Jota - Nunca Mais é Muito Tempo (Diogo Jota - Nunca más es demasiado tiempo), escrito por José Manuel Delgado, que repasa la vida y trayectoria del jugador desde su infancia en Gondomar hasta su carrera profesional y su faceta familiar.

Diogo Jota, nacido en 1996 en Gondomar, en el norte de Portugal, desarrolló una destacada carrera profesional que le llevó a militar en equipos como el Paços de Ferreira, el Oporto, el Wolverhampton Wanderers y el Liverpool FC. Con la selección portuguesa disputó más de medio centenar de encuentros internacionales y participó en varias grandes competiciones.

Jota falleció el 3 de julio de 2025 junto a su hermano André Silva en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia española de Zamora. Ambos viajaban en un vehículo que se salió de la vía y se incendió posteriormente, un suceso que provocó una profunda conmoción en Portugal y en el mundo del fútbol internacional.

La muerte del delantero generó numerosas muestras de condolencia de clubes, compañeros, dirigentes y aficionados de todo el mundo, y desde entonces la selección portuguesa ha mantenido diversos homenajes para recordar a uno de los futbolistas más queridos de su generación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zapatero niega ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra

Zapatero niega ante el juez haber influido en el rescate de Plus Ultra

La retirada del deportista, un asunto del que "hay que ocuparse" antes de que llegue

Infobae

El Villarreal pide jugar las tres primeras jornadas de visitante por obras en La Cerámica

Infobae

El alero Chibuzo Agbo ficha por el Kids&Us Manresa hasta 2028

Infobae

El Gobierno niega deficiencias en la ayuda a la cooperación: "No hay tema", replica al PP

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Declaración de Zapatero por el caso plus Ultra, en directo | El expresidente niega haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

Francia prepara los aviones A400M para que puedan lanzar drones, bombas y misiles con el sistema de misión paralela

Un sefardí logra que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso de casación para que le concedan la nacionalidad española: le fue denegada aunque cumplía todos los requisitos

Feijóo carga contra Pedro Sánchez en una sesión de control marcada por el juicio a Zapatero: “Es el presidente con más sospechas de corrupción”

El abogado de Zapatero, una elección nada casual: Moreno Catena, un catedrático de Derecho Procesal contratado para desactivar el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

Los taxistas de la Comunidad Valenciana denuncian que Uber y Cabify competirán con menos obligaciones: el nuevo decreto que vuelve a enfrentar a VTC y taxi

El Gobierno invierte 719 millones en un centro avanzado de IA: cómo es el proyecto y qué empresas participan

Enrique Díaz, abogado: “Cuando te despiden, los primeros minutos cuentan más de lo que crees”

Sánchez anuncia para el 30 de junio un nuevo paquete anticrisis por la guerra de Irán con ayudas para familias y empresas

El Gobierno aprueba un proyecto de ley para simplificar el IVA del comercio digital en países de la UE: en qué consiste y cuáles son las claves

DEPORTES

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

Inglaterra - Croacia, Mundial 2026 en directo: sigue la última hora del gran duelo del grupo L

El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bernardo Silva

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

Argentina vence a Argelia y Messi se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales: vídeo del resumen y los goles

El doblete de Haaland ante Irak en el Mundial 2026, en vídeo: Østigård y Hussein también anotaron en la victoria nórdica por 1-4