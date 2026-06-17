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Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia

Los campeones del mundo arrancaron con el pie derecho y, con un Lionel Messi formidable, vencieron 3-0 a Argelia. Hoy, Croacia-Inglaterra, Portugal y Colombia hacen sus presentaciones en el cierre de la primera fecha

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Argentina comenzó su defensa de campeón del mundo con un imparable Lionel Messi que marcó los tres goles (Europa Press)
Argentina comenzó su defensa de campeón del mundo con un imparable Lionel Messi que marcó los tres goles (Europa Press)

El Mundial 2026 sigue su marcha este miércoles en lo que será el cierre de la primera fecha de la fase de grupos. La jornada se presenta con cuatro encuentros que prometen ser atractivos y seguir la línea del espectáculo de alto voltaje que ofrece el torneo más importante del planeta.

Anoche, la selección argentina tuvo un debut soñado ante Argelia en Kansas. Con un triplete de Lionel Messi, los campeones del mundo no dejaron lugar a dudas y demostraron que pueden ser serios candidatos al bicampeonato. El astro, a sus casi 39 años, firmó una actuación histórica en su sexta participación en una Copa del Mundo y demostró nuevamente por qué es un fuera de serie.

Por su parte, la selección de Colombia ultima los detalles para lo que será su debut esta noche ante Uzbekistán. En el Estadio Ciudad de México, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán frente a uno de los debutantes en esta Copa del Mundo. En el Ángel de la Independencia se reunieron cientos de hinchas para hacer el típico “banderazo”.

México, mientras tanto, también se prepara para una nueva prueba. Los anfitriones abrirán en el día de mañana la fecha 2 del Mundial contra Corea del Sur en un duelo “clave” que podría definir las posiciones finales del grupo A. Ambos tuvieron sus estrenos en el certamen con una victoria. Javier Aguirre todavía no definió el once inicial.

En el ínterin, España volverá a entrenarse este miércoles pensando en el duelo ante Arabia Saudita. El entrenador, Luis de la Fuente, mantiene su confianza intacta y sigue analizando los errores que dejó el flojo debut frente a Cabo Verde. Lamine Yamal gana terreno y podría meterse entre los titulares.

Los partidos del día

Portugal vs. RD Congo

Colombia: 12:00

México: 12:00

Argentina: 14:00

España: 19:00

-

Inglaterra vs. Croacia

Colombia: 15:00

México: 15:00

Argentina: 17:00

España: 22:00

-

Ghana vs. Panamá

Colombia: 18:00

México: 18:00

Argentina: 20:00

España: 01:00 (jueves)

-

Uzbekistán vs. Colombia

Colombia: 21:00

México: 21:00

Argentina: 23:00

España: 04:00 (jueves)

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Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:16 hsHoy

Las fotos del debut de Argentina

La selección argentina vivió una auténtica fiesta en el día de ayer en Kansas con la goleada 3-0 a Argelia. Lionel Messi volvió a brindar un show, como solo él sabe hacerlo, y se desquitó con nada menos que un triplete. El primero en una Copa del Mundo. Los hinchas albicelestes “coparon” el estadio y le dieron color a una jornada soñada.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi shakes hands with Algeria's Aissa Mandi as referee Szymon Marciniak and assistant referees Tomasz Listkiewicz and Adam Kupsik look on REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi shakes hands with Algeria's Aissa Mandi as referee Szymon Marciniak and assistant referees Tomasz Listkiewicz and Adam Kupsik look on REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans inside the stadium before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans inside the stadium before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their first goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their first goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal with Thiago Almada REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal with Thiago Almada REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi in action with Algeria's Hicham Boudaoui and Nabil Bentaleb REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi in action with Algeria's Hicham Boudaoui and Nabil Bentaleb REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans in the stand display a Lionel Messi flag during the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans in the stand display a Lionel Messi flag during the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their second goal past Algeria's Luca Zidane REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their second goal past Algeria's Luca Zidane REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their second goal past Algeria's Luca Zidane REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi scores their second goal past Algeria's Luca Zidane REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their second goal REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi takes a corner kick in front of Argentina fans REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi takes a corner kick in front of Argentina fans REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi prepares to take a corner kick in front of Argentina fans REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi prepares to take a corner kick in front of Argentina fans REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans in the stand wave their national flag REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans in the stand wave their national flag REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi waves as he leave the pitch after the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina's Lionel Messi waves as he leave the pitch after the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans celebrate after the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Argentina v Algeria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 16, 2026 Argentina fans celebrate after the match REUTERS/Siphiwe Sibeko
10:14 hsHoy

Messi explicó por qué lloró en el primer gol y reveló quién es el histórico deportista que lo inspira

El delantero de 38 años analizó lo que dejó su brillante actuación con tres tantos anotados en el 3-0 ante Argelia por la primera fecha del Grupo J

El 10 anotó los tres goles de la Albiceleste contra Argelia

Lionel Messi tuvo una actuación descomunal en el Kansas City Stadium con la anotación de los tres goles de la selección argentina en su presentación ante Argelia por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026 y dejó sus sensaciones ante la prensa después de jugar uno de sus mejores partidos con esta camiseta desde la final de Qatar 2022.

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09:48 hsHoy

Así es el viral entrenamiento extremo de Corea del Sur antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Los surcoreanos se volvieron tendencia en redes al revelarse la manera en que entrenan previo a su partido contra el Tri

México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP
México se enfrentará a Corea del Sur en la jornada dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fotos Infobae Centroamérica/AFP

A solo unos días de enfrentar a México en la segunda jornada del Mundial 2026, la Selección de Corea del Sur se ha convertido en tema de conversación por una serie de videos que muestran la intensidad de sus entrenamientos.

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09:48 hsHoy

Austria resiste ante el valiente debut de Jordania y se impone con dos goles de ventaja en un partido marcado por el VAR: vídeo resumen y goles

De esta forma, el grupo J queda liderado por Argentina tras su victoria por 3-0 ante Argelia, y Austria segunda empatada a puntos

Mundial 2026 - Austria 3 - Jordania 1 - ES

Austria se ha llevado la victoria por 3-1 ante Jordania en Santa Clara tras una segunda parte marcada por las intervenciones del VAR. Los jordanos han disputado su primer partido en un Mundial, logrando anotar su primer gol. Han plantado cara pero la experiencia de Austria se ha impuesto, destacando la figura del habitual delantero, Marko Arnautović.

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09:48 hsHoy

Con un show de Messi, Argentina jugó como campeón y venció 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial

La Pulga tuvo una descomunal actuación en Kansas City para estrenarse de la mejor manera en su sexta Copa del Mundo. Se puso el equipo al hombro hasta su salida a los 79 minutos. La Albiceleste se medirá el próximo lunes desde las 14 a Austria en Dallas

Qué partido del pibe de 38 años... Con un Lionel Messi brillante, la selección argentina estrenó su chapa de campeón del mundo con una victoria 3-0 ante Argelia con los tres goles convertidos por la máxima figura y emblema de la Albiceleste. De esta manera, quedó como líder del Grupo J en el Mundial 2026 con mejor diferencia que Austria, que más tarde venció 3-1 a Jordania de este miércoles a la madrugada.

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09:47 hsHoy

El técnico de Argelia se rindió a los pies de Messi tras el triunfo de Argentina en el Mundial 2026: “La clase es para siempre”

Vladimir Petkovic destacó la vigencia del crack rosarino que marcó los tres tantos para el equipo de Scaloni en el debut del Grupo J

*El elogio de Petkovic a Messi

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