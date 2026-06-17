Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de junio, lo que dejó la goleada de Argentina, el minuto a minuto de la jornada y la previa del debut de Colombia

Argentina comenzó su defensa de campeón del mundo con un imparable Lionel Messi que marcó los tres goles (Europa Press)

El Mundial 2026 sigue su marcha este miércoles en lo que será el cierre de la primera fecha de la fase de grupos. La jornada se presenta con cuatro encuentros que prometen ser atractivos y seguir la línea del espectáculo de alto voltaje que ofrece el torneo más importante del planeta.

Anoche, la selección argentina tuvo un debut soñado ante Argelia en Kansas. Con un triplete de Lionel Messi, los campeones del mundo no dejaron lugar a dudas y demostraron que pueden ser serios candidatos al bicampeonato. El astro, a sus casi 39 años, firmó una actuación histórica en su sexta participación en una Copa del Mundo y demostró nuevamente por qué es un fuera de serie.

Por su parte, la selección de Colombia ultima los detalles para lo que será su debut esta noche ante Uzbekistán. En el Estadio Ciudad de México, los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán frente a uno de los debutantes en esta Copa del Mundo. En el Ángel de la Independencia se reunieron cientos de hinchas para hacer el típico “banderazo”.

México, mientras tanto, también se prepara para una nueva prueba. Los anfitriones abrirán en el día de mañana la fecha 2 del Mundial contra Corea del Sur en un duelo “clave” que podría definir las posiciones finales del grupo A. Ambos tuvieron sus estrenos en el certamen con una victoria. Javier Aguirre todavía no definió el once inicial.

En el ínterin, España volverá a entrenarse este miércoles pensando en el duelo ante Arabia Saudita. El entrenador, Luis de la Fuente, mantiene su confianza intacta y sigue analizando los errores que dejó el flojo debut frente a Cabo Verde. Lamine Yamal gana terreno y podría meterse entre los titulares.

Los partidos del día

Portugal vs. RD Congo

Colombia: 12:00

México: 12:00

Argentina: 14:00

España: 19:00

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Inglaterra vs. Croacia

Colombia: 15:00

México: 15:00

Argentina: 17:00

España: 22:00

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Ghana vs. Panamá

Colombia: 18:00

México: 18:00

Argentina: 20:00

España: 01:00 (jueves)

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Uzbekistán vs. Colombia

Colombia: 21:00

México: 21:00

Argentina: 23:00

España: 04:00 (jueves)

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