Bolaños advierte a PP y Vox que sus pactos irán de los boletines autonómicos a la papelera

Madrid, 17 jun (EFE).- El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido este miércoles al PP y Vox que el Gobierno va a llevar a la justicia todos los pactos que vulneren la Constitución y los derechos humanos, que pasarán de los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas directamente a la "papelera de la historia".

Así lo ha avisado Bolaños en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Pepa Millán.

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"Qué más van a hacer contra los españoles?", le ha cuestionado Millán, quien le ha acusado de "señalar" a jueces y fiscales y enviarles "sicarios" para tapar la supuesta corrupción que rodea al Gobierno y el PSOE.

Millán ha reprochado al ministro haber convertido al Gobierno en "una herramienta contra los jueces y contra los españoles a los que pretenden sustituir regalando la nacionalidad" y ha afirmado que "la integridad del PSOE es como la austeridad de (José Luis Rodríguez) Zapatero", expresidente del Ejecutivo.

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En este sentido, le ha preguntado si también van a perseguir a los ciudadanos que "ya no les votan" de Extremadura, Aragón y Castilla y León, las comunidades donde PP y Vox han pactado los gobiernos.

Bolaños ha recalcado que mientras haya un gobierno progresista en España van a parar en la justicia todos los pactos que sean contrarios a los derechos humanos y la Constitución, como ya frenaron el 'pin parental', la "aberración" del 'latido fetal' y las leyes de memoria que "blanquean" la dictadura.

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Y ha rechazado el criterio de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas y servicios públicos propugnado por Vox e incluido en los últimos acuerdos autonómicos con el PP.

Una 'prioridad nacional' que los de Santiago Abascal no se aplican a sí mismos, según ha dicho, porque siempre eligen a los "oligarcas milmillonarios" en lugar de a los españoles que necesitan de lo público. EFE

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