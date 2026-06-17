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Austria mira a Argentina tras un partido "extremadamente duro" con Jordania

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Viena, 17 jun (EFE).- La selección de Austria comenzará este jueves a prepararse para el crucial encuentro frente a Argentina del próximo lunes en Dallas (EE.UU), tras sacar adelante un partido "extremadamente duro" y "difícil" contra Jordania (3-1), según declaró el seleccionador del combinado alpino, Ralf Rangnick.

"Esperaba a una Jordania fuerte, pero jugaron incluso mejor de lo que preveíamos", comentó el técnico alemán, de 67 años, en declaraciones a la televisión pública austríaca ORF tras el debut de su equipo en el Mundial de 2026.

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"Fue un trabajo extremadamente duro. Jordania nos lo puso realmente difícil. Nos costó entrar en el partido y no empezamos a jugar realmente bien hasta la mitad de la segunda parte. Se nota que en un Mundial la tensión es diferente, hay otra energía (...) Al final, ganamos de forma merecida", recapituló el entrenador.

Si bien Austria consiguió imponerse al combativo conjunto jordano, Rangnick admitió que su equipo, en el grupo J, debe dar un paso al frente para poder plantar cara a la Albiceleste.

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"Hemos empezado bien, y, a partir de mañana, nos prepararemos para Argentina. Hoy hemos visto la calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón", declaró.

También el capitán de la selección, David Alaba, reconoció que el choque ante el combinado sudamericano será de máxima exigencia.

Antes del partido de hoy "sabíamos que no sería una tarea sencilla", comentó el veterano defensor, ex del Real Madrid.

"Queríamos ganar el primer partido de este torneo para tener un buen comienzo, y lo hemos conseguido. Sabíamos que estamos en un Mundial y que aquí no hay rival fácil. Definitivamente no nos lo pusieron fácil, trabajaron muy bien como bloque", destacó Alaba.

"Parecimos un poco nerviosos en algunas fases del partido. Tuvimos nuestros momentos altos, pero también fases en las que sin duda podemos hacerlo mejor. Al final del día, sin embargo, ganamos merecidamente. Somos conscientes de que el próximo partido no será más fácil", añadió el capitán.

Por su parte, el centrocampista Romano Schmid se mostró "muy orgulloso" de su gol, que abrió el marcador, y "feliz" por el resultado final, aunque con la mirada ya puesta en el siguiente reto.

"Estoy realmente feliz de que hayamos ganado hoy. Por momentos fue un partido muy, muy difícil. Nos dejaron mucho el balón y se quedaron al acecho para salir al contraataque. Los argentinos querrán tener más la posesión. Con el balón todavía tenemos margen de mejora, cometimos muchos errores", señaló Schmid.

Por el bando de los goleadores también habló el delantero Marko Arnautović, quien firmó el segundo tanto austríaco tras ingresar desde el banquillo en la segunda mitad.

"Estoy extremadamente contento y extremadamente feliz de que hayamos ganado. Por supuesto que también me alegra mi gol, pero para mí lo más importante es el equipo. El equipo lo ha dado todo. Al principio hubo un poco de nerviosismo, eso se notó. Al final nos llevamos la victoria", sentenció el ariete.

Austria, que sella así un regreso triunfal a la Copa del Mundo tras casi tres décadas de ausencia (su última participación fue en Francia 1998), busca romper la historia: el combinado centroeuropeo no supera una fase de grupos desde España 1982 y no alcanza las rondas eliminatorias directas desde Suiza 1954. EFE

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