Detenidos dos hermanos por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos en 2017

La UCO les ha retenido tras encontrar los restos fósiles en la vivienda

La Guardia Civil ha detenido a los dos hermanos que permanecían bajo investigación por la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz, ocurrida en 2017, tras la localización de restos óseos debajo del suelo del patio durante el registro de una vivienda. El hallazgo, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO), reaviva la esperanza de esclarecer uno de los casos más desconcertantes de la última década en Extremadura.

Tras el descubrimiento de restos óseos, el esposo y los hijos de Francisca Cadenas, presentes durante la inspección en la vivienda de los detenidos, han recibido el apoyo de otros familiares, según El Periódico de Extremadura. Los dos arrestados permanecen dentro del inmueble, mientras en el exterior una mampara protege la discreción de los trabajos policiales, que continúan examinando el lugar.

La intervención ha tenido lugar en la calle Nueva, una vía que fue antiguo callejón sin salida y que ahora aparece acordonada por un biombo mientras familiares, vecinos y periodistas buscan respuestas. Entre ellos, los hijos de Francisca Cadenas Márquez, que observan los movimientos policiales a la espera de conocer la verdad sobre el destino de su madre nueve años después. “Pensamos que debe de haber algo muy importante para que se hayan llevado a cabo estas diligencias sobre lo que pudo haber pasado”, manifestó José Antonio Meneses, hijo de la desaparecida, en declaraciones recogidas por EFE.

Sin embargo, a última hora de la tarde, la operación se ha movilizado más allá de la vivienda principal de los investigados. Así, los agentes precintaron una segunda vivienda de propiedad privada en la zona de la Puerta Llerena, al final de la calle Campillo, tal y como ha podido saber Digital Extremadura. Se trata de una finca rústica o solar, cuyo acceso permanece sellado con precintos de la Guardia Civil, bajo la vigilancia de una patrulla que impide el acceso.

El último rastro de Francisca Cadenas

El registro, que comenzó a las 9 de la mañana, ha movilizado a medio centenar de agentes de la Guardia Civil, que inspeccionaron la vivienda de los dos hermanos, principales sospechosos desde el inicio de la investigación. Según el abogado defensor, José Duarte, las viviendas ya habían sido revisadas anteriormente por agentes de Zafra sin resultados concluyentes.

Francisca Cadenas, de 59 años, se encontraba en su domicilio de Hornachos la tarde de su desaparición, cuidando a la hija de unos amigos. Cuando los padres acudieron a recoger a la menor, Francisca salió junto a la niña para acompañarla hasta el punto donde habían estacionado el coche, a unos 50 metros de la vivienda. Antes de salir, avisó a su hijo que regresaría de inmediato para preparar la cena y dejó la puerta abierta, lo que indicaba que solo se ausentaría unos minutos, como ha podido saber RTVE.

Tras despedirse de los amigos y la niña, Francisca tomó el pasadizo contiguo a su casa, camino habitual de regreso. Sin embargo, desde ese instante no se volvieron a tener noticias de ella. Testigos confirmaron haberla visto entrar en el estrecho pasaje, pero nadie la vio salir. Su hijo, al percatarse de que no volvía, salió a buscarla y, al no hallarla, comprobó si el coche de su madre seguía en el lugar habitual, sin éxito.

La ausencia del vehículo alimentó la hipótesis de una desaparición voluntaria, postura que la familia ha rechazado siempre. Esta versión pierde fuerza tras la reciente reactivación de la investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), que ha situado de nuevo el caso en el centro de la atención policial. Ahora, como muestra de apoyo y recuerdo, el municipio ha dedicado una calle a Francisca Cadenas, con el objetivo de mantener viva su memoria y evitar que su caso caiga en el olvido. La UCO mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta nuevas actuaciones para esclarecer la desaparición.

