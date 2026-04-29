Las revistas del corazón esta semana: la infidelidad de Alaska y la nueva amiga de Froilán

Portadas del miércoles 29 de abril de 2026.

‘Semana’

No ha sido una semana fácil para Tana Rivera, que ha pasado de la ilusión a la preocupación en cuestión de horas tras acompañar a su novio, el torero Andrés Roca Rey, en la pasada Feria de Abril. El matador sufrió una grave cogida que ha puesto en jaque a todo su entorno, especialmente a su pareja, que se ha convertido en su mayor apoyo en estos momentos complicados. Acompañan a esta información unas fotografías exclusivas de Tana en el momento exacto del percance, en las que se la puede ver visiblemente afectada.

La noticia sobre los estudios universitarios de la princesa Leonor también ocupa espacio en esta revista, que desvela en sus páginas interiores algunos detalles de la que será su futura carrera.

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Portada de la revista 'Semana'

Además, en portada aparece su primo, Froilán, fotografiado en Madrid disfrutando de la ciudad en compañía de una joven con la que se muestra en actitud cercana. Una exclusiva llamativa que deja ver una faceta más personal del hijo de la infanta Elena.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'

Rosalía es una de las grandes protagonistas del momento y Lecturas lo recoge en un reportaje en el que analiza cómo está siendo su “impactante debut en la serie del momento”. La artista catalana amplía así su carrera más allá de la música, consolidándose también en el mundo de la interpretación.

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Otra estrella internacional, Meryl Streep, también acapara titulares al convertirse en referente de estilo a los 76 años, coincidiendo con el regreso a la gran pantalla de El diablo viste de Prada, cuya segunda parte acaba de estrenarse.

El futuro académico de la princesa Leonor, que estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública madrileña, y una entrevista al grupo Estopa completan los contenidos destacados de la portada de este 29 de abril.

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Diez Minutos

Portada de la revista 'Diez Minutos'

La cantante Alaska protagoniza la portada de Diez Minutos con una entrevista en la que habla abiertamente de aspectos íntimos de su vida, reconociendo, entre otras cosas, que fue infiel en una ocasión.

A su lado, una imagen exclusiva muestra a Cayetano Rivera y Tamara Gorro, una de las parejas del momento. Aunque han demostrado buena sintonía en sus apariciones recientes, en esta ocasión las imágenes reflejan lo que parece ser una discusión.

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Por su parte, Isabel Pantoja aparece en una etapa más positiva junto a su hermano Agustín Pantoja, tras iniciar su gira americana, que la llevará por distintos escenarios durante los próximos meses.

Para cerrar, la revista recoge la triste noticia del fallecimiento de la madre de Aitana Sánchez-Gijón, Fiorella.

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‘¡HOLA!’

Portada de la revista '¡Hola!'

Feliz, sonriente y natural aparece la princesa Leonor en la portada de ¡HOLA!, que publica unas fotografías exclusivas de la heredera al trono tras su decisión de estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, concretamente en el campus de Getafe.

Además de mostrar unas imágenes de una regata en la que participó en el Mar Menor, la publicación detalla cómo será su nueva vida tras su regreso a Madrid.

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También en exclusiva, encontramos una entrevista con Valeria Mazza y su hija Tania, quienes protagonizan un posado conjunto con motivo de su 18 cumpleaños.

En otro orden de cosas, Alejandra Cortina se sincera tras su debut literario, mientras que Tana Rivera vuelve a aparecer como uno de los grandes apoyos de Andrés Roca Rey tras la grave cogida sufrida en Sevilla.

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