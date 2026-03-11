España

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

En Toledo ha sido detenido un hombre de 49 años, y en Xirivella, Valencia, un segundo hombre de 30 años

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España).

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por acosar a través de mensajes privados de Instagram a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Las autoridades están investigando una causa por amenazas y ciberacoso contra la líder del partido y exministra del Gobierno.

Como ha confirmado EFE, las detenciones tuvieron lugar en febrero. Una de ellos, un hombre de 49 años sin atecedentes, fue detenido en Toledo, mientras que el segundo de ellos, de 30 años fue arrestado en el municipio valenciano de Xirivella, este sin antecedentes.

Según ha señalado la Policía, uno de ellos habría remitido más de 300 mensajes con contenido vejatorio, así como mensajes con carácter intimidatorio y amenazante.

Belarra, pero también Montero y Rita Maestre

Belarra es la segunda dirigente de Podemos que denuncia acoso en los últimos días. Este domingo 8 de marzo, la exministra de Igualdad y actual eurodiputada Irene Montero, aseguró haber recibido amenazas de muerte atribuidas al grupo 764, una organización neonazi que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI consideran terrorista. Pero como informó Podemos, las amenazas señala su domicilio, donde también residen sus tres hijos, y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Por este motivo, solicitó protección al Ministro de Interior.

Por si fuera poco, la semana pasada la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, denunciaba en sus redes sociales que lleva un año sufiriendo acoso. “Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

La concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, relata en primera persona el grave acoso que ha sufrido durante el último año. Denuncia que su dirección personal fue publicada en internet en anuncios anónimos que la ofrecían como un lugar de servicios sexuales.

Esta situación provocó que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explicó.

El pasado martes 3 de marzo, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

