Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Centro de salud de Las Matas, en Las Rozas

La Comunidad de Madrid asumió las plenas competencias en materia sanitaria en enero de 2002. Desde entonces el Gobierno regional gestiona todos los hospitales públicos y centros de salud. Pero en el municipio de Las Rozas (99.600 habitantes) el Ayuntamiento, gobernado por el PP, financia un servicio de urgencias nocturnas para una de sus zonas residenciales más alejadas, Las Matas. Lo hace desde 1988, cuando entonces dirigía la localidad el socialista Jesús Zuñiga, pero la transferencia competencial no ha motivado ningún cambio. “Así se ha hecho siempre”, argumentan desde el Consistorio. “Las urgencias nocturnas tendrían que ser asumidas por la Comunidad de Madrid, pero el alcalde no se lo exige a Ayuso, no sea que se enfade”, coinciden en señalar Vox, Más Madrid y PSOE.

En la localidad hay cuatro centros de salud: dos en el centro del municipio que divide la A-6: El Abajón y La Marazuela. Ambos abren de 8 de la mañana a 21 horas. Luego está el de Monterrozas, que da servicio a una zona residencial que ha crecido detrás de la M-50 y donde hay varias enclaves comerciales y la sede de la Federación Española de Fútbol. Con el mismo horario de 8 a 21 horas. Y luego está el de Las Matas, el barrio más alejado, ya pegando con la localidad límitrofe de Torrelodones, de 8.30 a 20.30 horas.

PUBLICIDAD

Hasta el año 2023 dos de los cuatro centros (El Abajón y Las Matas) contaban con un servicio de urgencias en horario nocturno, fines de semana y festivos, pero la reorganización que hizo la Comunidad de Madrid de sus 37 SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria), que motivó protestas del personal sanitario y manifestaciones vecinales, conllevó en este caso que Las Rozas se quedará sin médico por la noche. Al menos el que depende de la Comunidad de Madrid. Porque el Ayuntamiento decididó que había que continuar con el servicio nocturno en el de Las Matas, el que lleva dando 1988.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz (en el centro), en las fiestas de Las Matas

El Ayuntamiento adjudicó el último contrato en mayo de 2023 para que Las Matas siguiera teniendo su servicio de urgencias nocturno. La licitación se lo llevó Octavio Sainz, un médico del SUMMA 112. Sainz explica que son varios médicos autónomos los que se han unido para este servicio en una UTE y que no es tan “raro” que un Ayuntamiento tenga prestaciones médicas. “Fíjate el SAMUR en la capital”. Asegura que su trabajo es necesario y que incluso atienden “a pacientes de otras localidades limitrofes que necesitan visitar urgencias de noche”.

PUBLICIDAD

Cuando preparó el contrato meses antes, el Ayuntamiento argumentó que solo existía un punto de asistencia de urgencias médicas nocturnas en el municipio, el del Abajón, “lo que es, a todas luces, insuficiente, dada la elevada población y la falta de garantía de una atención rápida a las urgencias”. Las Rozas está muy extendida, lo que conlleva “una gran dispersión en la población”. Es decir, que la distancia entre algunas zonas del municipio y ese centro de salud suponía un retraso en la atención al paciente que “puede resultar vital para la resolución de patologías, como el infarto agudo de miocardio, las crisis hipertensivas, las crisis hipo o hiperglucémicas de las personas diabéticas”.

Escenario malo ya con dos servicios

El escenario ya era malo, según el Ayuntamiento, con un solo servicio nocturno, el del Abajón. Por eso había que continuar prestándolo en un segundo centro, el de Las Matas, donde además vive mucha gente mayor. Un núcleo residencial donde las patologías de “otorrinolaringología, traumatología y cardiopulmonar suman una incidencia superior al 50% sobre la totalidad de las tratadas.”. Luego llegó el cierre del Abajón, por lo que Las Matas se queda como única urgencia nocturna, eso sí, financiada por el Ayuntamiento, que paga 197.000 euros anuales.

PUBLICIDAD

Ángel Alvarez, portavoz del PSOE, define como una “anomalía” que el Consistorio financie este servicio médico. “El alcalde José de la Uz no llama a Ayuso ni para pedirle la hora. No le va a exigir que pague las urgencias extrahospitalarias de una ciudad de 100.000 habitantes. Lo que está claro es que a Las Matas le viene bien estas urgencias nocturnas, pero es evidente que lo tiene que financiar la Comunidad de Madrid”. Igual piensa Carlos Arnal, portavoz de Más Madrid, que recalca que “el alcalde no le va a pedir nada a la Comunidad. Prefiere que el Ayuntamiento lo pague, y mientras el resto de centros de salud tampoco tienen urgencias nocturnas. Si hay algún problema lo vecinos tienen que ir al hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, valora el conflicto con los sindicatos médicos en declaraciones a los medios. (Europa Press)

Miguel Díez, portavoz de Vox, asegura que “hemos denunciado muchas veces esta situación. El centro de salud de El Abajón solo tiene urgencias de día, no de noche. ¿Por qué tiene que haber médico de noche en Las Matas y no en El Abajón? No lo entendemos, supongo que es porque es el centro más alejado del hospital Puerta de Hierro, pero un municipio de 100.000 habitantes no tiene que estar así, aquí da igual la ideología, la salud es la salud". Un portavoz del Consistorio se limita a decir que las urgencias médicas municipales de Las Matas proporcionan desde 1988 “una cobertura excepcional para todos los vecinos de Las Rozas. Este servicio opera en horarios que no son cubiertos por los cuatro centros de salud en funcionamiento actualmente, brindando atención continua de lunes a viernes de nueve de la noche a ocho de la mañana y durante 24 horas los fines de semana y festivos. Este servicio de urgencias municipal está disponible para todos los residentes de Las Rozas y ha demostrado ser efectivo y esencial para nuestra comunidad, especialmente en horas no laborables”.

PUBLICIDAD