La baja natalidad vaciará aulas de Primaria y Secundaria: 600.000 alumnos menos en 2035

Madrid, 29 abr (EFE).- El sistema educativo perderá en la próxima década más de 600.000 alumnos, sobre todo en las aulas de Primara y Secundaria de Madrid y Cataluña. La baja natalidad impactará de lleno en las aulas, aunque el auge del sistema universitario seguirá en expansión impulsado por los másteres, con un alumnado más adulto y vinculado a la formación continua.

Son datos de un informe de la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación que analiza el impacto de la demografía en el sistema educativo español y que avisa de que el número de estudiantes en Primaria descenderá en casi 400.000 alumnos hasta 2035 y en Secundaria en unos 376.000, mientras que la escolarización de 0 a 2 años seguirá en aumento.

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El catedrático de Sociología de la UNED Miguel Requena ha elaborado este informe que incorpora proyecciones para 2030 y 2035 y recuerda que en 2024 se registró la cifra de nacimientos más baja en más de un siglo, con 318.000, mientras que la fecundidad es "ultrabaja" (1,1 hijos por mujer).

Y es que tras décadas de expansión sostenida del sistema educativo, España entra en una etapa de ajuste en las enseñanzas no obligatorias, "lo que obligará a replantear la organización de centros, plantillas e infraestructuras", señala el estudio, que proyecta una reducción del 10 % en la población de 0 a 17 años para 2035.

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"El sistema educativo español debería prepararse para una reorganización profunda de sus recursos materiales y humanos. Mientras que en enseñanza primaria y secundaria el reto será gestionar el exceso de oferta y el posible cierre de unidades, en el primer ciclo de infantil y en los másteres la necesidad será de expansión y adaptación a nuevos perfiles de demanda", concluye este informe.

En Bachillerato habrá una reducción de unos 150.000 estudiantes en 2035, tanto por razones demográficas como por un posible trasvase de jóvenes a la Formación Profesional.

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En la universidad seguirá el auge de grados, y sobre todo de másteres, aunque enfocados a un alumnado adulto, con necesidad de formación continua. El perfil del estudiante de máster se desplazará hacia edades de entre 31 y 40 años.

El estudio estima un crecimiento de estudiantes de grado en torno a 183.000 en 2030 por las cohortes actuales, aunque luego tendrá una fase de ajuste y de reducción sostenida, en unos 60.000.

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En másteres, entre 2025 y 2030 se proyecta un aumento total de 126.577 estudiantes, impulsado principalmente por los estudiantes de 25-30 años, y el alumnado mayor de 40 años presentará una notable estabilidad a lo largo de toda la década, lo que refuerza la interpretación del máster como una posibilidad de aprendizaje permanente para la población adulta.

Madrid y Cataluña perderán más alumnos en cifras absolutas, pese a que liderarán la recuperación de la escolarización en Educación Infantil de 0 a 2 años, gracias al mayor dinamismo demográfico y a la inmigración.

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La Comunidad Valenciana y Murcia serán más resistentes al descenso en Primara y Secundaria, y Almería será excepción, con un crecimiento en el número de estudiantes (1.382 estudiantes más) y es la única provincia que proyecta un crecimiento sostenido de alumnado en Bachillerato (900 estudiantes más).

Galicia, Asturias y Extremadura son territorios con mayor deterioro en el nivel de alumnado debido a una población más envejecida.

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Aunque la llegada de inmigrantes ha ayudado a suavizar los saldos vegetativos negativos (más defunciones que nacimientos), su impacto en etapas preuniversitarias es limitado. El grueso de inmigrantes que llega son jóvenes y adultos jóvenes, en edades que no influyen en las enseñanzas obligatorias o de Bachillerato.

Por otra parte, la recuperación de la natalidad por la inmigración tiene un efecto "transitorio" ya que las mujeres inmigrantes suelen alinear pronto su comportamiento reproductivo con el de la población autóctona.

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Sin embargo, la aportación más relevante de la inmigración es al sistema universitario, ya que el grupo de 26 a 30 años podría superar los 3 millones de personas hacia 2030-2035 gracias a este colectivo.

La demanda de plazas para escolarizar a niños y niñas de 0 a 2 años continuará aumentando por los cambios sociales, laborales y familiares, hasta alcanzar tasas de escolarización cercanas al 70 % en 2035.

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Andalucía incrementará estos alumnos hasta los 36.758 en la próxima década, la Comunidad de Madrid hasta los 23.322, la Comunidad Valenciana también acelerará el crecimiento y Cataluña mostrará una ligera reducción del incremento quinquenal en 2035 respecto a 2030.

En Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco o Canarias, los incrementos son más moderados en términos absolutos, pero igualmente positivos y sostenidos.EFE