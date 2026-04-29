España

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

Antes de que comiencen sus declaraciones, el empresario sigue manteniendo su posición de colaboración para evitar una pena más grave, mientras que los otros dos acusados han comenzado a romper su estrategia conjunta, defendiendo cada uno su inocencia por su lado

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El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados (Pool/EFE)
El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados (Pool/EFE)

Casi un mes ha pasado desde que comenzara uno de los juicios más esperados, ‘caso Koldo’. Cuatro semanas en las que por la Sala Segunda se ha visto pasar a políticos, empresarios, agentes de la Guardia Civil y todo tipo de personas del entorno de los acusados, y que ya este miércoles cierra las testificales con sus platos fuertes: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Si no hay ningún cambio de última hora, el primero en sentarse ante el tribunal será el empresario, seguido de Koldo y, para terminar, el exministro, en una sesión que comenzará a las 10:00 de la mañana y, debido a que se espera larga, continuará por la tarde. Este supone el examen final al que se tendrán que enfrentar los tres acusados antes de que se lleven a cabo los informes finales y el juicio quede visto para sentencia.

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Aunque al declarar como imputados no tienen la obligación de decir la verdad, lo que supone que sus testificales son casi más un mero trámite, sí van a servir como puntilla final para cerrar las estrategias de cada defensa, que ya han ido dejando pistas en las diez jornadas que se han ido desarrollando.

Los móviles de Koldo

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, ha sido la más sonada durante todo el litigio y en todo momento ha tenido un objetivo claro: poner en duda los mensajes y audios recogidos en los teléfonos de su defendido en los que se fundamenta la gran mayoría de la investigación. No ha perdido ninguna oportunidad para recordar que, desde el momento en que sus dispositivos fueron incautados, no han podido tener acceso a ellos y confirmar la veracidad de sus contenidos.

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Esta línea sufrió un duro revés este mismo lunes, cuando los agentes de la UCO rechazaron de manera tajante que se alterara el contenido de los dispositivos incautados. Un responsable del grupo investigador subrayó en su declaración que “no se ha producido ninguna manipulación” y que “de ninguna manera” pudo hacerse mientras las evidencias, extraídas de dispositivos como teléfonos móviles de Koldo, estaban bajo su custodia. Esto no quita que durante la declaración del exasesor pueda volver a salir este tema.

Otro de sus focos ha estado puesto en querer poner en duda la procedencia ilícita de su dinero. Durante el interrogatorio a la expareja de Koldo, Patricia Uriz, la abogada centró sus preguntas en el dinero en efectivo que apareció en su casa cuando fue inspeccionada durante su detención. Según su versión, en el armero -y no caja fuerte como describieron los agentes- ese dinero eran solamente sus ahorros por si había algún tipo de incidencia o problema.

Imagen de la detención de Koldo García el 20 de febrero en el marco de la operación Delorme (Europa Press)
Imagen de la detención de Koldo García el 20 de febrero en el marco de la operación Delorme (Europa Press)

De esta manera también defendió que el acusado recibiera dinero en efectivo del PSOE, ya que era una práctica habitual y siempre se tenía que realizar justificando mediante tickets el dinero que habían adelantado en el desempeño de su trabajo en el partido, una versión que también fue confirmada por el exgerente del PSOE, Mariano Moreno. Parecido fue el papel de su hermano, Joseba García, que negó haber recogido sobres con dinero de República Dominicana bajo las órdenes del Aldama.

Con el “conocimiento y aprobación” de Ábalos

En el caso de Aldama, las intervenciones de su abogado, José Antonio Chocla, han sido más reducidas y lo esperable es que el empresario continúe con la estrategia que persigue desde hace meses: colaborar lo máximo para conseguir reducir su condena y, con un poco de suerte, no tener que pisar la prisión.

En cuanto a Ábalos, la estrategia de su abogado, igual que la de Koldo, ha perseguido la absolución de su representado. Sin embargo, en este punto se ha vivido una especie de rotura en el pacto de no agresión que ambas defensas parecían mantener hasta el momento.

Durante el juicio, los interrogatorios de su letrado, Marino Turiel, han ido más encaminados a querer separar a Koldo y Ábalos como un solo ente y demostrar que el exasesor podía actuar de forma independiente sin el conocimiento de su jefe. Al final, en el auto de apertura de este juicio, la mayoría de las pruebas incriminatorias contra el exministro van encaminadas a acciones que realizó Koldo, pero con el “conocimiento y aprobación” del propio Ábalos.

Arranca el macrojuicio del 'caso Koldo'. José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, se enfrentan a peticiones de hasta 30 años de cárcel por una trama de comisiones ilegales. La confesión de uno de los implicados y la declaración de altos cargos políticos marcarán el proceso.

Una vez más, esta idea ha sido rechazada por los agentes de la UCO, ya que el teniente coronel Antonio Balas relató que “el que paga, manda, y es Aldama al final. Lo que ocurre es que dentro de esa presunta organización criminal, hay miembros con mayor peso y, en todas las acciones que intentan o que al final consiguen, evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin él no podrían haber hecho casi ninguna de las que emprendieron”.

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