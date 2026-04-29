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Nueva ofensiva de los piratas somalíes: la operación Atalanta de la UE confirma ataques sobre cuatro embarcaciones en los últimos días

La crisis del estrecho de Ormuz ha forzado a buscar rutas alternativas, y el cuerno de África es una de las principales opciones

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MT HONOUR 25 de la flota aérea de Atalanta (Eunavfor)
MT HONOUR 25 de la flota aérea de Atalanta (Eunavfor)

Los piratas somalíes vuelven a entrar en escena. La Operación Atalanta de la Unión Europea (EUNAVFOR) ha confirmado que dos embarcaciones, el buque tanque Honour 25 y el buque mercante Sward, han sido secuestrados en la costa del país africano. Además, las autoridades investigan un tercer secuestro de un dhow (embarcación de vela), posiblemente conectado con uno de los ataques y Atalanta supervisa otro posible ataque.

Los hechos, ocurridos entre el 20 y el 26 de abril, reavivan la preocupación internacional sobre la seguridad marítima en una de las rutas comerciales más estratégicas del planeta. La crisis del estrecho de Ormuz ha forzado a buscar rutas alternativas, y el cuerno de África, situado al sur de Oriente Medio, es una de las principales opciones. Sin embargo, en este enclave esperan los piratas listos para atacar buques comerciales.

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Mar Rojo
Mapa del Mar Rojo (Shutterstock)

Buques secuestrados por piratas

El primer incidente se produjo el 20 de abril, cuando la Policía Marítima de Puntlandia alertó a Atalanta del secuestro del buque pesquero Alkhary 2 a manos de un grupo de piratas. Ante esta situación, el Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) emitió de inmediato una advertencia para los barcos que navegaban por la zona, en prevención de nuevos ataques.

La mañana del 21 de abril, la operación europea confirmó un nuevo ataque, esta vez contra el buque cisterna Honour 25, cuya posición fue localizada a 28 millas náuticas al sureste del Alkhary 2. Un avión de patrulla marítima japonés, que colabora con la misión, sobrevoló el área y confirmó la ubicación del buque tanque dentro de aguas territoriales somalíes. Con la información recabada, los activos de Atalanta iniciaron la navegación hacia la zona del secuestro, mientras que el MSCIO actualizaba las alertas para el tráfico marítimo.

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Un día después, el 22 de abril, la policía de Puntlandia comunicó la liberación del Alkhary 2 y la seguridad de toda su tripulación. Sin embargo, el Honour 25 seguía bajo control de los piratas. No fue hasta el 25 de abril cuando los recursos desplegados por la operación Atalanta lograron llegar al buque tanque, obteniendo información de primera mano sobre la situación a bordo. Actualmente, los activos europeos permanecen en las inmediaciones del Honour 25, que, según las autoridades, no supone una amenaza inmediata para otros buques en tránsito por la región.

Paralelamente, EUNAVFOR Atalanta se encuentra supervisando otro incidente de piratería que afecta al buque mercante Sward. El ataque se produjo el 26 de abril en la zona de Dhinowda, también en la costa norte de Somalia, y ha sido confirmado por la propia operación europea, que mantiene vigilancia constante sobre el área.

Rescate de la Armada de un ataque pirata (EMAD)

Cooperación contra la piratería

Ante la escalada de incidentes, la coordinación entre la operación Atalanta y las fuerzas somalíes se ha intensificado. Ambos actores comparten información en tiempo real y contribuyen a esclarecer las circunstancias de los secuestros, así como a evitar que la piratería recupere la intensidad de años anteriores en esta región estratégica.

Desde su puesta en marcha en 2008, la Operación Atalanta de la UE ha sido un pilar fundamental para la seguridad marítima en el Océano Índico Occidental. Al disuadir la piratería y proteger las rutas marítimas vitales para el comercio global, la misión europea contribuye de manera decisiva a garantizar la entrega segura de mercancías y a la estabilidad regional, reforzando su papel como actor clave en la lucha contra este fenómeno.

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