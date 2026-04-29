La Aemet activa las alertas por tormentas y lluvias intensas: estas son las regiones más afectadas

Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Las lluvias vuelven a España. Este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera precipitaciones generalizadas en la península. El portavoz del organismo público, Rubén del Campo anticipa en un comunicado una “jornada marcada por los cielos muy nubosos y probabilidad alta de chubascos”. Solo se librarán la costa mediterránea, en Baleares y Canarias.

Respecto al mercurio, se espera una descenso térmico como consecuencia de estos cielos opacados por las nubes. Será más acusado en Galicia y áreas del centro peninsular. De hecho, Ciudades como Valladolid, Madrid, Ciudad Real, Córdoba o Sevilla, que rondaban o superaban los 30 grados hace días, se quedarán cerca de los 20 grados de temperatura máxima.

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La Aemet, ante este escenario, ha activado los avisos en diez comunidades autónomas por lluvias y tormentas. En nivel naranja (riesgo importante), por previsiones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora en La Rioja, la provincia de Soria, la provincia de Zaragoza, la Alcarria de Guadalajara y en el interior de la Comunidad de Madrid.

En nivel amarillo (riesgo bajo) se encuentran Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

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Mapa de alertas meteorológicas por lluvias y tormentas para este miércoles, 29 de abril de 2026. (Aemet)

Qué tiempo hará durante el puente de mayo

Las lluvias no van a dar tregua durante el puente de mayo. El jueves, cuando muchos aprovecharán para coger el coche después del trabajo y llegar a su destino de escapada, persistirá la inestabilidad, especialmente de madrugada, aunque se espera que por la mañana mejore algo la situación antes de que en la tarde regresen los chubascos tormentosos.

Según Del Campo, “por la tarde volverán a crecer nubes de evolución y se producirán chubascos tormentosos en zonas sobre todo del este de la península y mayoritariamente en entornos montañosos como los Pirineos o el sistema Ibérico”. Aunque estos episodios serán menos frecuentes que los del miércoles, ha pronosticado un repunte térmico: “las temperaturas este día, el jueves, subirán”.

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De cara al viernes y el fin de semana, el portavoz ha advertido de que “la incertidumbre para estos días en el pronóstico es elevada”, aunque con la información disponible mantiene la posibilidad de que continúe la inestabilidad atmosférica, especialmente en el tercio norte y en el este peninsular. “Se podrán rondar los 28 a 30 grados en los valles del Ebro y del Guadalquivir y superarán los 25 grados en buena parte de la mitad sur peninsular”, ha precisado.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

En el archipiélago canario se mantendrá una situación de estabilidad durante toda la semana. Del Campo ha detallado que se prevén “vientos del norte flojos o moderados en el norte de las islas y calmas, viento en calma o brisas en el sur”, junto a “intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte del archipiélago y en el resto crecerá nubosidad a lo largo del día, sin descartar alguna precipitación débil”. Respecto a las temperaturas, se esperan unas mínimas de entre 17 y 19 grados y unas máximas de entre 22 y 25 grados en zonas costeras.

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