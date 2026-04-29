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El Santander gana 5.455 millones de euros hasta marzo, un 60 % más, con venta de Polonia

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Madrid, 29 abr (EFE).- El Banco Santander ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 60 % más que en el mismo periodo del año anterior, con la plusvalía de 1.895 millones obtenida tras el cierre en enero de la venta de su filial polaca, ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad obtuvo un resultado ordinario récord (excluídas partidas no recurrentes y cambios de perímetro, que este trimestre corresponden a la plusvalía por la venta de Polonia) de 3.560 milloneS, un 12 % más que en los tres primeros meses de 2025.

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Los ingresos aumentaron un 4 %, hasta los 15.140 millones, apoyados en un margen de intereses de 11.019 millones, un 4 % más que en los tres primeros meses de 2025, y unos ingresos por comisiones que aumentaron un 6 %, hasta los 3.357 millones, gracias a la mayor actividad en clientes y al crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales.

El Banco Santander ha reiterado sus objetivos para el periodo 2026-2028 con las proyecciones macroeconómicas actuales, ya revisadas. EFE

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