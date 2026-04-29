España

El decreto de alquileres vive el día de la marmota y los socios de Sánchez piden pasar al plan B: “La urgencia no ha desaparecido”

Las opciones que se abren para el Gobierno ahora son dos: aprobar el mismo decreto una y otra vez o ceder de nuevo ante los de Puigdemont

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Eduardo Parra/ Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Eduardo Parra/ Europa Press)

“Todavía quedan unas horas para enviar el burofax”. Frente a una votación que se preveía fracasada y acabó siéndolo, el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez, instó a los inquilinos a aprovechar las últimas horas de vida del decreto de alquileres para solicitar la prórroga de sus contratos por dos años. Mientras la ley continuase en vigor, aseguró, quedan amparados “pase lo que pase”.

“Me parece increíble que alguien tenga la cara de votar en contra de 3 millones de personas. Yo no podría”, declaró la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero. Y lo cierto es que pudieron. En el Pleno de la Cámara Baja, la votación transcurrió sin sorpresas: la mayoría de los partidos de derecha tumbaron por tercera vez la prórroga de los alquileres, con la abstención esta vez del PNV, lo que provocará que la medida quede sin efecto a partir de este miércoles.

PUBLICIDAD

Fuera del suspense de las crónicas parlamentarias, en realidad se trataba de una muerte anunciada desde que se aprobó la medida en el Consejo de Ministros porque nunca hubo agua en esa piscina. Porque ni Junts, ni PP ni Vox estuvieron dispuestos siquiera a sentarse a negociar. “La medida es diametralmente opuesta a la solución que planteamos”, aseveraba la portavoz popular, Ester Muñoz, quien recordó que su plan de vivienda se encuentra secuestrado por la Mesa del Congreso.

El ala socialista del Gobierno era consciente de esta situación y por eso pedía tiempo a su socio minoritario para aprobarlo en el Consejo de Ministros, momento en el que empezaría a correr el reloj para convalidarlo. Sin embargo, el plante de Sumar, que presionó porque confiaba en su capacidad negociadora para reconducir a los de Carles Puigdemont, acabó haciéndoles ceder. “Sé que la capacidad del espacio para conseguir negociaciones es altísima y esta es una vez más la oportunidad de demostrarlo [...] Confío muchísimo en las personas de mi espacio”, señalaron desde Sumar horas antes de la votación.

PUBLICIDAD

“Mes a mes” o uno nuevo con las demandas de Junts

¿Y llegados a esta situación, qué cartas le queda al Ejecutivo? El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, insistió en que su partido y el Gobierno “seguirían trabajando hasta el último minuto” para sacarlo adelante. Pero la realidad es que, mientras Junts continuase instalado en la oposición, el Gobierno es incapaz de legislar en materia de vivienda.

Es por eso que formaciones como Podemos reclamaron al Ejecutivo un plan B “para los inquilinos que se verán expuestos a subidas descontroladas” a partir de este miércoles. Su fórmula: aprobarlo de nuevo esta semana en un Consejo de Ministros extraordinario y repetir esta ecuación “mes a mes”.

“La situación de la vivienda sigue siendo insostenible y el PSOE no puede conformarse con aquello de retratar a la derecha. Hay quienes dicen que los números son complicados, pero cuando al gobierno le interesa, insiste y lo trae una y otra vez hasta aprobarlo. La pregunta es si va a volver a traer esta medida”, afirmó el diputado morado, Javier Sánchez Serna. Desde el PSOE no han querido aclarar cual es su plan B. “Paso a paso”, se limitó a decir el portavoz socialista, Patxi López.

Otra fórmula para salvar el decreto de vivienda no sería otra que acabar cediendo ante las demandas de Junts per Catalunya, que deslizó que negociaría el decreto si se aprueba uno nuevo que incorporase el IVA franquiciado y bonificaciones fiscales a caseros.

Sobre la primera exigencia, el Gobierno ya trabaja en ello porque, en realidad, es una trasposición de una directiva europea que es de obligado cumplimiento y, de no hacerlo, España se expondría a multas de Bruselas. Sobre el segundo, el ala socialista del Gobierno recordó que es una medida que ya aplicó en el decreto de la guerra y con la que sus socios minoritarios pusieron el grito en el cielo.

Sumar ha reconocido ahora que estaría dispuesto a ceder con las ayudas a los pequeños propietarios porque es una pequeña parte del pastel, y que, en el contexto de los inquilinos que dependen de grandes tenedores, podría justificar su apoyo. En todo caso, reconocen desde los partidos del Gobierno, eso ni siquiera te aseguraría el voto de los independentistas.

Temas Relacionados

Pedro SánchezCongreso de los DiputadosSumarPSOEVivienda EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España: el pronóstico del tiempo para Valencia este 29 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

España: el pronóstico del tiempo para Valencia este 29 de abril

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El embargo del edificio del instituto Cervantes en Países Bajos se suma a los fallos contra el Estado, a los que podrían sumarse embargos a la Selección Española de Fútbol

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

Los analistas descartan movimientos inmediatos de las tasas y apuntan dos repuntes en el año, el primero en junio cuando la institución que lidera Christine Lagarde tenga datos suficientes para ‘afinar’ su estrategia

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

Así ha cambiado el estilo de la infanta Sofía a sus 19 años: “Introduce pequeños matices que suavizan el protocolo”

El periodista y experto en moda Jesús Reyes analiza la evolución estilística de la hija menor de los reyes y destaca cómo ha ido construyendo su imagen

Así ha cambiado el estilo de la infanta Sofía a sus 19 años: “Introduce pequeños matices que suavizan el protocolo”

Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Las Rozas paga desde 1988 médicos para que cubran las urgencias nocturnas de su barrio más alejado, Las Matas. PSOE, Vox y Más Madrid denuncian que la competencia es autonómica y que la Comunidad debería sufragar este gasto

Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

El gasto militar de Europa alcanzó su máximo en 2025 desde hace más de 70 años y España fue el quinto país de la UE

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

ECONOMÍA

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”