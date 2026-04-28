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El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

La infraestructura está compuesta por un sistema de tres puentes colgantes, un túnel submarino y cuatro islas artificiales

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Una vista aérea tomada el 22 de octubre de 2018 muestra un tramo del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao (HKZM) en Hong Kong. (Anthony WALLACE / AFP)
Una vista aérea tomada el 22 de octubre de 2018 muestra un tramo del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao (HKZM) en Hong Kong. (Anthony WALLACE / AFP)

El cruce marítimo más largo del mundo. Un puente que ha tardado nueve años en construirse, mide 55 kilómetros y acorta el trayecto entre sus dos puntos de cuatro horas a apenas 40 minutos en coche. Así es el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, cuya construcción ha costado cerca de 17.000 millones de euros.

La infraestructura está compuesta por un sistema de tres puentes colgantes, un túnel submarino y cuatro islas artificiales que atraviesan el delta del río Perla, en el sur de China, para unir Hong Kong, Zhuhai y Macao. Nada parecido se había construido antes sobre mar abierto.

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Su estructura se divide en tres tramos diferenciados. Tal y como recoge el diario británico Express, el puente principal de 29,6 kilómetros en el centro de la desembocadura del río, el ramal de Hong Kong de 12 kilómetros y el ramal de Zhuhai de 13,4 kilómetros. Toda la infraestructura opera las 24 horas del día.

De cuatro horas a 40 minutos en coche

Antes de que el puente abriera al tráfico hace ocho años, el 23 de octubre de 2018, la única alternativa práctica para cruzar entre Hong Kong y Zhuhai era el ferry, vehículo en el que se tardaba alrededor de una hora en llegar de una región a otra. Por carretera, el rodeo aumentaba y el trayecto se convertía en cuatro horas. Hoy, ese mismo viaje se puede hacer en aproximadamente 40 minutos al volante.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirma la buena salud de las relaciones bilaterales entre China y España, instando a fortalecer los lazos. Al mismo tiempo, lanza una dura crítica a la violación del derecho internacional, señalando directamente al gobierno de Israel por la situación en Gaza.

Esto ha tenido un gran impacto en el tráfico de pasajeros. Solo en 2024, el puerto de Zhuhai registró más de 27 millones de viajes de entrada y salida, un 72% más que el año anterior y el máximo histórico desde la inauguración. El 31 de enero de 2025, ese mismo puerto batió su propio récord diario con 156.000 desplazamientos en una sola jornada.

Nueve años de obras y un coste de 17.000 millones de euros

La construcción del HZMB empezó en 2009 y terminó el 6 de febrero de 2018, tras nueve años de trabajo. El coste total del proyecto rondó los 127.000 millones de yuanes, equivalentes a unos 17.000 millones de euros al cambio actual, financiados mediante préstamos bancarios y aportaciones de los gobiernos de China continental, Hong Kong y Macao.

El diseño, además, fue concebido para resistir durante 120 años. Los ingenieros tuvieron que enfrentarse a condiciones extremas durante su construcción, como tifones frecuentes, un entorno marino muy complejo y todo ello respetando el ecosistema local, en particular el hábitat del delfín blanco chino. Para minimizar la alteración de la fauna y la flora marinas, se optó por pilares de columna única anclados en el fondo.

Torres, túnel e islas artificiales

Los tres puentes principales que componen el tramo central son colgantes, cada uno con una tipología de torre diferente. El puente Jiuzhou, por ejemplo, conserva sus torres originales con forma de vela. Esta variedad fue una decisión deliberada para dotar al conjunto de una identidad visual reconocible desde tierra, mar y aire, manteniendo al mismo tiempo una coherencia estética global.

Un delfín blanco chino saltando fuera del agua en frente del puente Hong Kong-Zhuhai-Macau. (Reuters / Bobby Yip / Imagen de archivo)
Un delfín blanco chino saltando fuera del agua en frente del puente Hong Kong-Zhuhai-Macau. (Reuters / Bobby Yip / Imagen de archivo)

El tramo incluye además un túnel submarino para permitir el paso de grandes buques por los canales de navegación de Jiuzhou, Jianghai y Qingzhou, tres de las rutas marítimas más transitadas de China. Las islas artificiales sirven como punto de transición entre los viaductos y el túnel.

Siete años y 93 millones de viajeros

A finales de octubre de 2025, cuando se cumplían siete años de su apertura al público, el puerto de Zhuhai acumulaba ya más de 93 millones de viajeros registrados. El flujo diario de vehículos pasó de unos 9.000 en 2023 a más de 18.000 hoy en día.

Las autoridades del puente estiman que el total de viajes de pasajeros en 2025 va a superar los 30 millones, y el de vehículos los 6 millones. Y es que la infraestructura se ha consolidado como una arteria de tráfico esencial en la región, muy lejos de ser un mero símbolo de la capacidad constructiva china.

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