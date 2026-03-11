La desaparición de Francisca Cadenas, un callejón sin salida u oculta hasta ahora

Vicente Roso

Hornachos (Badajoz), 11 mar (EFE).- Un biombo corta la calle Nueva, antiguo callejón sin salida, por encima del cual los hijos de Francisca Cadenas, así como vecinos y prensa, tratan este miércoles de vislumbrar algún resquicio de salida al callejón en el que se ha convertido la desaparición de su madre hace casi 9 años.

Como ocurría antiguamente con la propia calle en la que desapareció Francisca, donde está su hogar y donde unos 50 agentes de la Guardia Civil registran desde las 9 de la mañana la vivienda de dos de sus vecinos, hermanos investigados en el caso, en esta desaparición no ha habido hasta el momento forma de pasar "al otro lado", el del esclarecimiento de los hechos.

"De toda la vida se ha llamado callejón sin salida; bueno, ahora sí tiene salida...", expresa uno de los vecinos en referencia al lugar donde se practican los registros y a la travesía donde se vio por última vez a Francisca.

Según los vecinos, que quieren mantenerse al margen de los focos, el ayuntamiento compró una vivienda para abrir un pasadizo techado y le dio el primer piso al antiguo propietario.

Esa travesía, ahora nombrada Francisca Cadenas, sale a una calle principal del municipio, la calle Hernán Cortés, a menos de doscientos metros del ayuntamiento.

‘A unos metros de la verdad’ fue el lema elegido por el pueblo de Hornachos, de poco más de tres mil habitantes, el pasado año en el octavo aniversario de la desaparición de su vecina.

Y es que el de Francisca, que tenía 59 años cuando salió a despedir a unos amigos a escasos metros de su vivienda y nunca más se supo de ella, es uno de esos casos sin resolver con muy pocas pistas, hasta el momento, algo que guardias civiles de varias unidades buscan solventar en un registro de más de siete horas en la vivienda de los dos hermanos vecinos de la calle Nueva.

Entre ellas la Unidad Especial de Rescate en Montaña (GREIM), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO) del Servicio de Criminalística (SECRIM), la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Badajoz, la policía judicial y el Servicio Cinológico con perros.

Según fuentes del instituto armado, esta investigación está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), cuyas diligencias están declaradas secreta.

Un biombo y una furgoneta, de la que entran y salen agentes es lo más visible a las puertas de la vivienda registrada, mientras agentes mantienen el perímetro cortado al tráfico así como controles de acceso a la calle Nueva.

Desde noviembre de 2024 la UCO lleva el caso y ya hizo el pasado año una nueva reconstrucción de los últimos pasos de Francisca.

Ya aquel año, tras asumir la investigación la UCO, la familia decía que confiaba “plenamente en que se va a resolver más pronto que tarde”, porque es “el mejor equipo”, con una “larga trayectoria de resolución de casos”.

Francisca salió de casa a las 23:15 horas del 9 de mayo de 2017 para entregarle a un amigo de la familia a su hija pequeña, de la que se había estado haciendo cargo durante la tarde.

Tras dejarla, retomó el camino de vuelta a su casa, un recorrido de 50 metros, pero nunca volvió.

Francisca Cadenas tiene tres hijos -Javier, José Antonio y Diego-, quienes, junto con su padre -Diego- aún mantienen la esperanza de que pronto se esclarezca la desaparición de Francisca. A algunos de ellos se les ha podido ver hoy por delante del biombo que oculta parte del antiguo callejón sin salida. EFE

