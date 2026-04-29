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Diez comunidades están bajo aviso por lluvias y tormentas, con cinco de ellas en naranja

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Madrid, 29 abr (EFE).- Diez comunidades autónomas peninsulares están hoy bajo aviso por lluvias y tormentas con posibilidad de fuertes rachas y granizo, de las cuales cinco se encuentran en nivel naranja, con riesgo importante, ante acumulaciones de más de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Se prevén cantidades de lluvia por encima de esos niveles en el área metropolitana de Madrid y la zona del Henares, y en la Ibérica de Soria, riojana, zaragozana y en la Alcarria de Guadalajara.

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Por ello se activarán al mediodía avisos naranjas por lluvias fuertes y también por tormentas en Aragón, ambas Castillas, Comunidad de Madrid y La Rioja, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, activarán avisos aunque de color amarillo, con peligro bajo, otras cinco comunidades: Andalucía, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco.

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Se acumularán cantidades de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora de manera extensa en estos territorios.

En Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cáceres (Extremadura), Madrid o País Vasco se registrarán además tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente de granizo.

También habrá tormentas con posibilidad de granizo en Galicia, sobre todo en Ourense y Pontevedra, al igual que en la provincia de Zaragoza (Aragón). EFE

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