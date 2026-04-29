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España, protagonista del informe europeo del clima por estrés térmico y grandes incendios

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Madrid, 29 abr (EFE).- Las condiciones climáticas vividas en 2025 han convertido a España en protagonista del Informe sobre el Estado del Clima en Europa publicado este miércoles por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que se detiene principalmente en los graves incendios forestales que afectaron a la península y en las sucesivas olas de calor.

El informe, cuya principal conclusión es que al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, cita a España en 42 ocasiones y a la península ibérica en 31.

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A lo largo del año, en el sur y el este de España se registraron hasta 50 días más de lo habitual con un índice de estrés térmico al menos 'fuerte'.

"En algunas zonas del sur de Europa, en particular en la península ibérica, el sur de España y algunas zonas del sureste de Europa, también se registraron más días de lo habitual con un índice de estrés térmico al menos 'muy fuerte', en los que la sensación térmica fue de 38 °C o más", recoge el estudio.

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En algunas zonas del sur de España hubo hasta seis días más de lo habitual de estrés térmico 'extremo'.

Durante las dos olas de calor de junio, en la mayor parte de España la temperatura media fue la más alta de siempre para esa época del año (17 de junio-2 de julio).

La tercera gran ola de calor del verano de 2025, en agosto, afectó igualmente a España. En este episodio "las temperaturas máximas alcanzaron los 45 grados"; se consideró "la ola más intensa al menos desde 1975".

 La península ibérica y las zonas costeras del Mediterráneo registraron hasta 30 noches tropicales más de lo habitual.

España y Portugal estuvieron por debajo de su media en horas de sol debido a una mayor cobertura nubosa.

En cuanto a las olas de calor marinas, el informe se refiere a varias de condiciones extremas en el Mediterráneo, la mayor de ellas entre el sureste de España y Argelia a finales de junio y principios de julio.

El informe se extiende sobre los incendios forestales del pasado año, que causaron al menos tres muertes y afectaron a unas 500 personas en el continente.

La superficie quemada en Europa batió récords, con 1.034.552 hectáreas, y "la mayor parte de esta superficie se debió a los incendios que asolaron la península ibérica en agosto".

Durante la ola de calor de primeros de agosto la abundante vegetación seca alimentó los grandes incendios de España y Portugal y contribuyó a que la superficie quemada en Europa fuera superior a la media.

En Zamora se quemaron unas 40.081 hectáreas, "el mayor incendio del país desde que se tienen registros, en 1968".

A finales de agosto, España había registrado una superficie quemada acumulada récord de 380.877 hectáreas, 4,6 veces la media para el mismo periodo entre 2006 y 2024.

Entre Portugal y España sumaron el 65 % de la superficie quemada en Europa.

En el transcurso de una semana, los incendios en el noroeste de España y el norte de Portugal "causaron el mayor total anual de emisiones por incendios forestales registrado en Europa en los últimos 23 años".

Las emisiones provocadas por los incendios alcanzaron un máximo histórico "y España aportó aproximadamente la mitad del total".

Mientras que la mayor parte de la península ibérica tuvo entre 5 y 15 días de riesgo extremo de incendios, zonas del sur de España llegaron a los 30 días, dice el informe europeo.

En cuanto a las precipitaciones, España registró su quinta primavera más lluviosa desde que se iniciaron los registros en 1961, "lo que alivió las condiciones de sequía que persistían desde 2022, pero también favoreció el crecimiento de la vegetación, lo que aumentó el riesgo de incendios forestales durante el verano".

 El verano fue mucho más seco de lo habitual en el noroeste de España, de nuevo con incidencia en la "temporada excepcional de incendios forestales".

En marzo, las lluvias persistentes e intensas asociadas a una serie de tormentas causaron inundaciones en el centro y el sur de la península ibérica. A mediados de noviembre fue la tormenta Claudia la que causó graves avenidas.

Otro factor que analiza el informe es la humedad del suelo, que en la península fue un 31 % mayor de lo habitual en marzo; España y Portugal registraron el 251 % y el 229 % de su precipitación media, respectivamente. EFE

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