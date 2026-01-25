Sumar sugiere que el Gobierno pague a los 'Niños de la Guerra' la pensión que Rusia eliminó por las sanciones

El grupo parlamentario Sumar propuso que el Gobierno español adelante el pago de las pensiones a los denominados 'Niños de la Guerra', afectados por la suspensión de los abonos rusos tras la imposición de sanciones internacionales debido a la invasión de Ucrania. Según informó el medio, la medida busca ofrecer una cobertura inmediata a este colectivo, cuyos miembros dejan de recibir estas prestaciones desde diciembre de 2024 por el bloqueo de transferencias bancarias internacionales.

El medio detalló que Sumar, a través de diputados ligados a Izquierda Unida (IU) y los Comunes, formalizó varias preguntas al Ejecutivo en las que solicita cifras concretas sobre las personas damnificadas y explicaciones sobre las gestiones diplomáticas emprendidas para garantizar el acceso a este derecho. Las iniciativas también requieren que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social informe sobre los contactos mantenidos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Economía para resolver este asunto. En las consultas, los parlamentarios subrayan que algunos de los afectados fallecieron sin que el Gobierno lograra una solución y enfatizan la urgencia de actuar ante la avanzada edad de los beneficiarios.

Según publicó el medio, los llamados 'Niños de la Guerra' integran un grupo con carácter singular, formado por ciudadanos que experimentaron exilio forzoso durante la Guerra Civil española, al ser enviados a la entonces Unión Soviética entre 1936 y 1939 para huir de la violencia provocada por el golpe militar franquista. Posteriormente, algunos menores llegaron en el contexto de la dictadura franquista como consecuencia de la represión sufrida por sus familias. Con el tiempo, muchos de ellos desarrollaron sus vidas laborales en la extinta URSS y en la actual Federación Rusa.

En virtud de un acuerdo bilateral firmado por Rusia y España en 1994, este colectivo tiene derecho reconocido a una pensión contributiva procedente del país eslavo, complementada si es necesario por el sistema español para alcanzar la cuantía mínima. Sin embargo, desde diciembre de 2024, la prestación dejó de recibirse debido a la imposibilidad de realizar transferencias internacionales desde Rusia, como consecuencia directa de las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania, consignó el medio.

Los diputados vinculados a Sumar señalaron que la interrupción en el pago de las pensiones genera serios perjuicios económicos y personales en un colectivo muy envejecido. A través de sus preguntas parlamentarias, reclamaron al Gobierno español que informe sobre la cantidad exacta de personas afectadas y que aclare qué medidas diplomáticas y administrativas está gestionando para asegurar el cobro. Adicionalmente, solicitaron que el Ejecutivo exponga los impedimentos legales y técnicos que dificultan la recepción de la prestación y evalúe si es posible que el Estado adelante los pagos mientras persistan los bloqueos internacionales.

El texto registrado por los diputados señala: "La situación resulta particularmente grave por afectar a ciudadanos españoles que ya fueron víctimas del golpe de Estado militar franquista o de la posterior represión franquista, del exilio forzoso y, en muchos casos, de la Segunda Guerra Mundial, y ahora se ven nuevamente perjudicados por un conflicto bélico ajeno a su voluntad", informó el medio a partir del documento presentado en la Cámara Baja. Además, Sumar insta a que el Ejecutivo detalle todos los obstáculos que impiden actualmente que se abone la pensión, y dé cuenta de las gestiones diplomáticas realizadas ante las autoridades rusas para resolver la situación, incluidas las alternativas para que las pensiones lleguen a los beneficiarios por vías distintas a las transferencias bloqueadas.

Entre las medidas concretas que solicitan estudiar, la formación sugiere que el Estado adelante las cantidades correspondientes mientras permanezca la dificultad para acceder a las transferencias desde Rusia. Piden también información sobre la posibilidad de colaborar con entidades internacionales o multilaterales para desbloquear estos fondos, siempre según datos difundidos por el medio.

Según informó el medio, hasta el momento no se precisó el número de personas afectadas, lo que motivó la exigencia parlamentaria de Sumar para que el Ejecutivo cuantifique y haga pública esta cifra. El colectivo, compuesto principalmente por personas de muy avanzada edad, ha visto agravada su situación económica personal desde la interrupción del pago, y algunos de sus miembros han fallecido mientras esperaban una respuesta administrativa.

El acuerdo bilateral de 1994 entre España y Rusia estableció un mecanismo para que los 'Niños de la Guerra' pudieran recibir una pensión contributiva por el trabajo desarrollado en territorio soviético. En los casos en que la cuantía inferior a la pensión mínima establecida legalmente en España, el sistema español compensa la diferencia. Según detalló el medio, este mecanismo se encuentra interrumpido como consecuencia de las sanciones internacionales, lo que plantea interrogantes sobre la protección de un grupo de ciudadanos que, primero, fueron víctimas de procesos históricos de exilio y represión, y que actualmente se ven perjudicados por un conflicto internacional en el que no participaron.

El medio cita también que desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se comunicó la intención de mantener contactos y diálogo con los Ministerios de Exteriores y Economía para buscar alternativas que permitan restaurar el abono de estas prestaciones. Los portavoces de Sumar se mantienen pendientes de que el Gobierno concrete acciones o proponga soluciones temporales para evitar que los afectados queden desprotegidos ante el actual escenario internacional.